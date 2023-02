Nach einem Schlaganfall an der WM kämpft sich Joonas Pylsy zurück

SV Wiler-Ersigen «Ich verlor das Gefühl für meine linke Körperhälfte und sah auf dem linken Auge nichts»: Joonas Pylsy erlitt an der Unihockey-WM einen Schlaganfall und kämpft sich nun zurück ins Leben Beim Aufwärmen für das dritte WM-Gruppenspiel gegen Norwegen erlitt der finnische Nationalspieler Joonas Pylsy einen Schlaganfall. Drei Monate später kann der Familienvater ein beinahe normales Leben führen, kämpft aber immer noch mit den Folgen eines Schlaganfalls. Ob er je wieder für seinen Verein Wiler-Ersigen auflaufen wird, steht noch in den Sternen. Michael Höchner Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Joonas Pylsy während des Interviews im Café Viktor in Solothurn. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung

Der 8. November 2022 bleibt Joonas Pylsy und seiner Familie in schrecklicher Erinnerung. Nachdem der Stürmer vom SV Wiler-Ersigen aufgrund einer Grippe bereits die ersten beiden Gruppenspiele mit der finnischen Nationalmannschaft an der Unihockey-WM 2022 in der Schweiz verpasst hatte, kam es gegen Norwegen in Spiel drei noch schlimmer. Pylsy, der von der medizinischen Abteilung grünes Licht bekam, stand wieder im Kader und erfreute sich nach der Grippe guter Gesundheit. Während der TV-Interviews vor dem Spiel schien noch alles in Ordnung zu sein, ehe dann während des Aufwärmens das Unglück seinen Lauf nahm.

Plötzlich kamen starke Schwindelgefühle auf, woraufhin der Weltmeister von 2016 und 2018 die Erste-Hilfe-Station aufsuchte. Dort musste er sich mehrfach übergeben, ehe es ins Spital ging. «In der Ambulanz verlor ich das Gefühl für meine linke Körperhälfte und sah auf dem linken Auge nichts mehr. Das Bild war sehr verschwommen und ich konnte nur Lichtquellen wahrnehmen», erklärt Pylsy und führt fort: «Meine Frau und meine Kinder waren dabei. Ich versuchte mit ihnen zu sprechen, aber es ging nicht. Ich war paralysiert und spürte auch meine Lippen nicht mehr.»

Katastrophale Woche für die Familie

Untersuchungen der Klinik Hirslanden in Zürich diagnostizierten einen Kleinhirninfarkt. Zu den Symptomen dieser vorübergehenden neurologischen Störung gehören unter anderem Seh- und Sprachstörung sowie die Lähmung von Extremitäten. Verursacht wurde der Schlaganfall durch die Dissektion der Aorta im Hals, also dem Riss eines Blutgefässes. Ein operativer Eingriff wurde nicht vorgenommen. Für den ansonsten überaus fitten Profisportler eine Hiobsbotschaft, hatte er doch in der Vergangenheit kaum mit grossen körperlichen Beschwerden zu kämpfen.

Pylsy ist von aussen nicht anzusehen, dass er vor wenigen Monaten einen Schlaganfall erlitt. Hanspeter Bärtschi / Solothurner Zeitung

Pylsy verspürte nach eigenen Angaben zwar keine Schmerzen, konnte sich während der ersten Woche aber nicht bewegen oder schlafen. Zu allem weiteren übel kam noch hinzu, dass Ehefrau Tea und seine beiden Söhne ihm in dieser Zeit nicht beistehen konnten. «Für uns als Familie war es eine Katastrophe. Mein neun Monate alter Sohn Gabriel erwischte in dieser Woche Corona und musste mit Tea selbst ins Spital gehen. Ich war ganz alleine. Ich möchte nicht mehr an diese Tage zurückdenken», erzählt der 33-jährige Finne.

Rehabilitation im Seeland

Die ersten zwei Wochen nach dem Vorfall verweilte Pylsy in Zürich. Danach folgte der Transfer in die Rehaklinik Tschugg im Kanton Bern. Gelegen zwischen dem Bieler-, Neuenburger- und Murtensee der perfekte Standort für die Neurorehabilitation. In der Physiotherapie wurden verschiedenste Tests durchgeführt. Der Fokus lag auch auf der Untersuchung des Gehirns, welches glücklicherweise keine Schäden davon trug. Endgültige Lähmungen gewisser Körperregionen und damit grosse Mobilitätseinschränkungen wären nicht untypisch für eine sogenannte TIA.

Da der Heilungsprozess bei Pylsy den Umständen entsprechend optimal verlief, konnte er nach gut drei Wochen auch die Rehaklinik in Tschugg wieder verlassen. Gerade rechtzeitig für das Weihnachtsfest war Pylsy wieder mit seiner Familie vereint. «Niemand weiss, was in der Zukunft passiert und wie es sich entwickelt. Meine oberste Priorität ist es, dass ich wieder ein normales Leben führen kann und das Spielen mit meinen Kindern möglich ist», so Pylsy.

Abgesehen von Müdigkeitserscheinungen und Gleichgewichtsproblemen ist dieses normale Leben wieder möglich. Verglichen mit den Zuständen von vor drei Monaten definitiv ein anderes Leben. «Ich kann wieder fast alles machen, mit meinen Kindern Spielen und sogar wieder Joggen. Einzig Kontaktsport ist noch verboten», erläutert der in Zuchwil wohnhafte Unihockeyprofi.

Zurück zum Sport oder Start in ein neues Leben?

Seit 2019 steht Joonas Pylsy beim SV Wiler-Ersigen unter Vertrag. Der SVWE stand in dieser NLA-Saison lange auf dem ersten Platz, fiel in den letzten Wochen etwas zurück, hat aber einen Playofplatz auf sicher. Pylsy wird unabhängig vom Saisonverlauf in dieser Spielzeit aber nicht mehr auflaufen. Ob der Finne überhaupt wieder zum Spitzenunihockey zurückkehrt, lässt er offen.

Zusammen mit einem Sportpsychologen wurden verschiedene Wege ausgearbeitet, wie seine Karriere weitergehen könnte. Im kommenden Mai - ein halbes Jahr nach dem Vorfall - ist der Heilungsprozess abgeschlossen. Noch genügend Zeit also, damit Pylsy eine Zukunftsentscheidung treffen kann. «Wenn es eine Chance gibt, dass ich wieder spielen kann, werde ich es versuchen. Allerdings möchte ich nicht das Leben, das ich mit meiner Familie habe, aufs Spiel setzen», sagt der Wiler-Ersigen Stürmer und ergänzt: «Ich will ein normales Leben führen. Vielleicht ist Plan B aber auch die Rückkehr zum Unihockey. Vorher war Unihockey das Wichtigste im Leben, nun ist der Sport nach Gesundheit und Familie wahrscheinlich nur noch an dritter Stelle.»

Ob Pylsy wieder für den SV Wiler-Ersigen auflaufen wird ist noch ungewiss. Zvg / OLT

Pylsy gibt zu, dass er das Unihockey seit dem Vorfall nicht wirklich vermisst hat, auch wenn es nun für fast 20 Jahre fester Bestandteil seines Lebens war. Der Schicksalsschlag vom 8. November hat nicht nur den Zustand seines Körpers auf den Kopf gestellt, sondern auch zu einem Umdenken geführt. «Die Gesundheit ist das Wichtigste. Wenn du fit bist, denkst du nicht daran, dass etwas passieren könnte. Du willst nur Titel gewinnen und berühmt werden», so Pylsy. Er führt aus: «Ich würde meine vier finnischen Meisterschaften und die beiden WM-Titel noch so gerne eintauschen, damit ich das nie hätte erleben müssen. »

