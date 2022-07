Super League Das ist der einzige Solothurner Fussballer in der Super League Tician Tushi (21) aus Grenchen ist der einzige Fussballer aus dem Kanton Solothurn. Er spielt kommende Saison für den FC Basel und so stehen seine Chancen auf einen Platz in der Startelf. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 15.07.2022, 05.00 Uhr

Tician Tushi im Testspiel gegen Neuenburg Xamax, wo er verletzt ausschied. Urs Lindt / freshfocus

Die neue Fussballsaison beginnt. Knapp zwei Monate nach dem letzten Spiel der Saison 2021/2022 startet bereits die Neue. Am Samstag ist der Auftakt der neuen Super League Saison. Zehn Teams messen sich während 36 Spielen, wobei ein Solothurner Fussballer dabei ist.

Tician Tushi (21), Grenchen – FC Basel

Tician Tushi verteilt Herzen mit im FCB-Dress. Marc Schumacher / freshfocus

Der Solothurner Stürmer durchlief die Juniorenstufen des FC Biel-Bienne, den Young Boys und zuletzt des FC Basel. Im Mai 2019 feierte er sein Debüt in der höchsten Schweizer Liga. Seither kam er zu zwölf Einsätzen in der Super League. In der letzten Saison wurde er an den FC Winterthur ausgeliehen und spielte unter Alex Frei in der Challenge League. Frei ist, wie auch Tushi, wieder beim FC Basel zurück.

Die Saisonvorbereitung absolvierte der Grenchner mit den Baslern, verletzte sich aber im letzten Testspiel. Auch ist seine Konkurrenz zu gross, als dass er sich durchsetzen könnte. So wird der Mittelstürmer wahrscheinlich wieder ausgeliehen oder bei der U21 Mannschaft spielen, um Spielpraxis zu erlangen.

