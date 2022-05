Der SHC Grenchen ist in der Streethockey-NLA auf Meisterkurs

Streethockey «Wir gehen in Sierre All-in»: Dem SHC Grenchen-Limpachtal fehlt ein Sieg zum Meistertitel In der Schweizer Streethockey-NLA stehen die letzten Entscheidungspartien der Saison an. Qualifikationssieger Grenchen-Limpachtal bezwang den Finalgegner Sierre Lions bereits doppelt und benötigt aufgrund des Best-of-Five-Modus nur einen weiteren Sieg zum Titelgewinn. Bereits am Samstag kann der SHC Grenchen die Serie entscheiden. Noah Born Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der SHC Grenchen-Limpachtal ist auf Meisterkurs. Hier im Spiel gegen den Rekordmeister die Oberwil Rebells. Patrick Huerlimann

Im Schatten des Eishockey- und Unihockeysports geht die Schweizer Streethockey-Meisterschaft in die entscheidende Phase der Saison. Den Playoff-Final bestreitet der souveräne Qualifikationssieger SHC Grenchen-Limpachtal gegen den Tabellendritten Sierre Lions. Die Walliser gewannen die Eröffnungspartie mit 7:6 nach Penaltyschiessen, wonach das zweite und dritte Spiel an die Solothurner ging. Sowohl auswärts als auch zuhause hiess der Endstand 6:5 zugunsten des SHC Grenchen.

Von Beginn weg oben mit dabei

«Die bisherige Saison lief wie ein Märchen», sagt Cheftrainer Daniel Feuz. «Wir gingen ohne Ziel in diese Meisterschaft hinein und dachten, dass es ein Überbrückungsjahr wird. Wir gingen mit einem schmalen Kader in die Saison und hatten schlicht zu wenig Spieler.» Der SHC Grenchen-Limpachtal startete keineswegs verhalten in diese Spielzeit und setzte sich an der Tabellenspitze fest.

Die Mannschaft um Daniel Feuz sei nach dem Sommertraining in guter Form gewesen und konnte mit allen Gegnern mithalten. «Wir hatten keine grossen Rückschläge und wurden für uns sehr überraschend Wintermeister. Allerdings hat es der Spielplan gut mit uns gemeint und auch im Cup hatten wir das nötige Losglück», meint der Cheftrainer. Den unterklassierten SHC Langenthal zerlegten die Grenchner in der ersten Cup-Runde mit einem Endstand von 30:0.

Den Cupsieg bereits in der Tasche: Schaffen die Solothurner nun das Double? zVg

Der Siegeshunger noch nicht gestillt

Den Pokalwettbewerb konnten der SHC Grenchen bereits im April für sich entscheiden. Im Final schlug man den SV Gals verdient mit 8:2. Daniel Feuz kennt die Gefahr eines Titelgewinns: «Ein Cupsieg ist immer etwas gefährlich. In anderen Jahren, als wir den Pokal gewannen, war danach die Luft draussen. Doch innerhalb des Team hat der Hunger auf den Meistertitel nur noch zugenommen. Das zeichnet uns sicherlich aus, denn wir haben die Freude am Spiel beibehalten. Zudem wissen wir, dass unsere Jungs in den entscheidenden Momenten parat sind.»

Diese Entschlossenheit war auch in den ersten Partien des Playoff-Finals erkennbar. Der SHC Grenchen zeigte sowohl in Spiel 1 als auch in der dritten Affiche Comeback-Qualitäten. Die Grenchner konnten als souveräner Qualifikationssieger, mit nur einer regulären Niederlage in 14 Spielen, das Heimrecht für sich beanspruchen. Im Eröffnungsspiel des Playoff-Final lagen die Sierre Lions bis zur 53. Minute mit 6:3 vorne. Grenchen glich das Spiel in der Schlussphase aus, musste sich jedoch im Penaltyschiessen geschlagen geben.

Zwei 6:5-Siege führen zu zwei Matchbällen

Die Reaktion folgte prompt. Der SHC Grenchen gewann das Auswärtsspiel im Wallis und drehte im nächsten Heimspiel ein 4:5-Rückstand innerhalb 15 Sekunden zum Sieg. Marc Aegerter traf erst in der 60. Minute zum Ausgleich, bevor Jaroslav Pauer zum Matchwinner wurde. «Das gibt uns nochmals viel Selbstvertrauen. Wir hatten das glücklichere Ende und ihr Goali grosses Pech», erklärt der gebürtige Bieler.

Grenchens Erfolgscoach Daniel Feuz. zVg

Den Unterschied machte in den umkämpften Final-Partien die qualitative Breite des Kaders aus, begründet der Cheftrainer: «Wir spielen hauptsächlich mit drei Linien und haben dabei keine Schwächen mitzutragen. Obendrein haben wir einen sehr guten Torhüter, welcher uns den nötigen Rückhalt gibt.» Zudem ergänzt er:

«Sierre besitzt viele läuferisch und physisch starke Spieler, doch es reduziert sich auf wenige Akteure. Bei uns sind es alle Linien, welche ein Spiel kehren können. Dennoch verliefen die Partien bisher auf Messers schneide.»

Aufgrund des engen Spielplans müssen die Finalgegner ihre Entscheidungsspiele an darauffolgenden Wochenendtagen durchführen. Dazu gehört das Auswärtsspiel in Sierre am Samstag und eine mögliche Belle in Grenchen am Sonntag. «Das ist definitiv stressig. Wir hatten eine solche Doppelrunde bereits in den ersten Partien und danach erkannte man die Abnützungserscheinungen. Vor allem in den Trainings habe ich die körperliche Belastung gemerkt, denn ein Spiel auf diesem Niveau ist sehr anstrengend», erklärt der 49-jährige Coach.

Hinsichtlich verletzungsbedingter Ausfällen kann Feuz auf mehrere Junioren setzten:

«Der SHC hat eine breite Nachwuchsabteilung und ich kann mit vier Junioren als Ergänzungsspieler planen. Für die Zukunft sind wir bereits mit eigenen Leuten gut abgesichert.»

Die Entscheidung fällt an diesem Wochenende

Am Samstag könnte der SHC Grenchen die Saison mit dem Meistertitel beenden. «Wir gehen in Sierre All-in und riskieren das wir am Sonntag angeschlagen wären. Ein weiteres Spiel möchte ich den Spieler nicht mehr zumuten, also wollen wir den Titel ganz klar am Samstag einfahren», erläutert Feuz. Ein allfälliges Spiel 5 fände am Sonntag um 14 Uhr in Grenchen statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen