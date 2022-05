Der SHC Grenchen gewinnt die Belle im Playoff-Final gegen Sierre

Streethockey Nichts für schwache Nerven: Grenchen-Limpachtal holt sich den Meistertitel in extremis Im Entscheidungsspiel gegen die Sierre Lions kürten sich die Solothurner zum Schweizer Strassenhockey-Meister. Martin Kunzmann und Dominic Tschirren schossen den SHC Grenchen im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Nach dem Ausgleich der Westschweizer und einer torlosen Verlängerung folgte das Penaltyschiessen. Dort hexte Goalie Dean Brodard die Grenchner zum Meistertitel. Noah Born Jetzt kommentieren 15.05.2022, 21.27 Uhr

Der SHC Grenchen sicherte sich nach dem Cupsieg auch den Meistertitel. Raphael Schaefer / Solothurner Zeitung

Vor dem Wochenende hatte sich der SHC Grenchen im Playoff-Final eine hervorragende Ausgangslage erarbeitet. Die Solothurner konnten auf die Startniederlage gegen Sierre reagieren und die nächsten beiden Spiele für sich entscheiden. Dabei zeigte das Team von Cheftrainer Daniel Feuz starke Comeback-Qualitäten. Spiel 1 konnte der SHC Grenchen erst in den Schlussminuten ausgleichen, die dritte Affiche sogar in den letzten Sekunden gewinnen. Aufgrund des Best-of-Five-Modus hatten die Grenchner bereits am Samstag einen Matchball zum Meisterschaftsgewinn.

Grenchens Coach Daniel Feuz meinte vor der vierten Finalpartie:

«Wir gehen in Sierre All-in und riskieren das wir am Sonntag angeschlagen wären. Ein weiteres Spiel möchte ich den Spieler nicht mehr zumuten, also wollen wir den Titel ganz klar am Samstag einfahren.»

Dies gelang dem Qualifikationssieger nicht. Im Startdrittel fielen keine Treffer, doch in den nächsten zwanzig Minuten konnten die Sierre Lions gleich mit 3:1 in Führung gehen. Zudem gelang den Westschweizern im Schlussdrittel der vierte Torerfolg. Die Feuz-Equipe bewies erneut grosse Moral und kämpfte sich mit zwei Anschlusstreffern wieder heran. Jedoch lief den Grenchnern die Zeit davon, denn den Ausgleich konnten sie nicht mehr bescheren. Mit diesem 4:3-Sieg der Sierre Lions war klar, dass der Schweizer Streethockey-Meister in einem letzten Finalspiel auserkoren wird.

Optimaler Ertrag der Grenchner im Startdrittel

In der prallen Sonne des Sonntagnachmittags eröffnete das Startbully die Finalissima. Der SHC Grenchen startete engagiert in die Partie, wobei sie die körperlich betonte Spielweise der Gäste zu spüren bekamen. Die 2. Spielminute war angebrochen, als Sierre-Stürmer Ludovic Locher wegen einem harten Foul unter die Dusche geschickt wurde. Die Heimmannschaft konnte dadurch fünf Minuten in Überzahl agieren, doch zunächst sorgte der Favorit für keine grosse Torgefahr. Die letzten Sekunden der Strafe liefen bereits aus, als sich der Grenchner Martin Kunzmann ein Herz fasste und den 1:0-Führungstreffer erzielte.

Grosser Jubel nach dem ersten Grenchner Treffer des Nachmittags. Raphael Schaefer / Solothurner Zeitung

Gegen Ende des Startdrittels wurde der nächste Westschweizer mit einer Matchstrafe des Feldes verwiesen. In diesem fünfminütigen Überzahlspiel konnten sich die Solothurner bereits früh belohnen. Nach 22 Sekunden Powerplay hämmerte Dominic Tschirren den Ball, auf die Vorlage von Stefan Rindlisbacher ins Netz. Die 2:0-Führung des SHC Grenchen-Limpachtal war zugleich der Pausenstand.

Sierre kämpfte sich zurück

Im Mitteldrittel fanden die Gäste besser ins Spiel und setzten die Solothurner vermehrt unter Druck. Sowohl Grenchens Torhüter Dean Brodard als auch sein Gegenüber Alexandre Pont zeigten herausragende Paraden und hielten ihre Teams im Spiel. Bereits in der Schlussphase des Drittels musste sich aber auch Brodard bezwingen lassen. Ein satter Schuss von Steve Kummer im Powerplay sorgte für die Verkürzung. Die Gastgeber brachten sich mit unnötigen Bankstrafen in eine unbequeme Lage.

Der SHC Grenchen musste im dritten Abschnitt erneut mehrfach in Unterzahl agieren. So auch in der 50. Spielminute, als die Sierre Lions ihre Powerplay-Formation in der Grenchner Zone installierten. Dean Brodard musste einen Abschluss abprallen lassen, welchen Kevin Dayer zum 2:2-Ausgleich verwerten konnte. In den Schlussminuten der regulären Spielzeit fielen keine Treffer mehr.

Beide Torhüter hatten in der Verlängerung viel zu tun. Raphael Schaefer / Solothurner Zeitung

Keine Tore in der spanenden Verlängerung

Wie bereits im ersten Spiel der Finalserie sollte die Entscheidung im Penaltyschiessen fallen. Beide Mannschaften hatten in der zehnminütigen Verlängerung Siegeschancen, jedoch entsprach das Resultat weiterhin dem ausgeglichenen Spiel.

Die ersten vier Schützen vergaben ihre Versuche. Brodard und Pont parierten sicher. Dann lief Grenchens Kapitän Kris Röthlisberger an und versenkte seinen Penalty souverän. Auch die nächsten Westschweizer Schützen scheiterten, hingegen konnte Jaroslav Pauer die Grenchner Führung erhöhen.

Jaroslav Pauer feiert seinen verwandelten Penalty mit den heimischen Fans. Raphael Schaefer / Solothurner Zeitung

Alexandre Mermoud musste seinen Versuch verwandeln, um die Meisterhoffnungen der Sierre Lions aufrecht zu erhalten. Sein Handgelenkschuss konnte Dean Brodard ohne grosse Mühe entschärfen und sich danach von seinen Mitspielern feiern lassen. Der 24-Jährige hexte den SHC Grenchen-Limpachtal vor 789 Zuschauer zum Schweizer Meistertitel.

