Stimmen zum ersten Finalspiel Der Ärger von EHCO-Headcoach Lars Leuenberger: «In der Verlängerung so eine Strafe zu pfeifen, ist inakzeptabel» Mit 2:3 nach Verlängerung verlor der EHC Olten in La Chaux-de-Fonds das erste Swiss-League-Finalduell. Es war eine ärgerliche Niederlage für die Oltner nach einem sehr guten Auftritt, der Mut für die nächsten Spiele macht. Weniger gut war der Auftritt der Schiedsrichter, die das Spiel letztlich mit einer fragwürdigen Strafe in der Overtime entschieden. Sehr zum Frust von EHCO-Headcoach Lars Leuenberger. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 16.03.2023, 10.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hatte Freude an seinen Spielern, aber weniger an den Schiedsrichtern: EHCO-Headcoach Lars Leuenberger. Laurent Gillieron / KEYSTONE

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger über...

...den ersten Finalauftritt seiner Mannschaft: «Es war eines der besten Spiele, welches wir in meinen zwei Jahren hier in Olten abgeliefert haben. Besonders im Vergleich zu den letzten Wochen. Bei 5 gegen 5 hatten wir sie eigentlich komplett im Griff. Wir waren klar die bessere Mannschaft, hatten klar die besseren Chancen. Wir haben in einem Auswärtsspiel einen super Job gemacht.»

...die Leistung der Schiedsrichter: «Es ist verrückt, wenn man selber kein einziges Powerplay spielen kann, der Gegner dafür deren vier. Und wenn dann in der Verlängerung noch so eine Strafe gepfiffen wird, dann ist das inakzeptabel. Ich kann mir diese einseitige Strafenverteilung nicht erklären. Sie spielen genau gleich hart und am Limit wie wir.»

...den Umgang mit dem am Ende harten Verdikt: «Man muss diese Niederlage nun schnell abhaken. Es ist eine Finalserie. Man darf nie zu hoch fliegen, aber auch nicht zu tief sinken. Vor allem müssen wir analysieren, was wir gut gemacht haben. Aber es ist schon so: Wenn wir beim Stand vom 2:0 mit einer unserer Grosschancen den dritten Treffer erzielen, dann sieht die ganze Sache wohl anders aus. Da müssen wir besser werden. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.»

...die ungenügende Darbietung der Ausländer-Sturmlinie (Minus-2-Bilanz, dumme Strafe von Sean Collins): «Wir sind eine Mannschaft, die zusammen gewinnt und verliert. Es ist jetzt nicht die Zeit, öffentliche Kritik zu üben. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist es, vier funktionierende Linien zusammenzustellen.»

Torschütze Dominic Weder (l.) freut sich zusammen mit Cédric Hüsler und Lukas Lhotak über seinen Treffer zum 1:0. Estelle Vagne / freshfocus

EHCO-Stürmer Dominic Weder über...

...den Spielverlauf: «Wir wussten, dass es ein riesen Kampf wird. Besonders in diesem vollen Haus mit dieser Stimmung. Wir sind dann wirklich super gestartet, haben im zweiten Drittel eine schwache Phase eingezogen, welche sie eiskalt ausgenutzt haben. Im dritten Drittel hatten wir wieder genügend Chancen. Da müssen wir den Sack zumachen. Das ist ihnen dann leider in der Verlängerung gelungen.»

...den bitteren Ausgang des Spiels: «Wir wurden nicht belohnt für eine gute Leistung. Wir müssen vielleicht unsere Beine noch mehr bewegen, dass sie auch mal eine Strafe nehmen müssen und wir Powerplay spielen können. Dann schiessen wir auch mehr Tore.»

...die Erkenntnis des ersten Finalduells: «Wir bewegen uns absolut auf Augenhöhe mit La Chaux-de-Fonds. Das wird eine ganz enge Serie. Es werden Nuancen entscheiden. Wir müssen im Kopf bereit sein, den Kampf akzeptieren. Ich bin überzeugt, dass wir am Freitag zurückschlagen werden.»

...die bemerkenswerte Ruhe, mit welcher das Team am Werk war: «Ich glaube, die Erfahrung der letztjährigen Finalteilnahme hilft uns. Wir haben noch einige Spieler, die die Serie gegen Kloten miterlebt haben, im Team. Darum sind wir ruhig geblieben und haben auch nicht irgendwelche riskanten Sachen versucht. Es wäre alles aufgegangen - bis auf das Resultat.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen