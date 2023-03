Stimmen zum EHCO-Spiel Das simple Rezept von Andri Spiller: «Ich habe zweimal das Loch gesehen – und es zweimal getroffen» Nach dem dramatischen 5:4-Sieg nach Verlängerung im dritten Halbfinalspiel gegen die GCK Lions, waren sich fast alle Beteiligten aufseiten der Oltner einig: Da war eine grosse Portion Glück im Spiel. Aber auch sehr viel Moral und der unbedingte Glauben an die Wende. Die Stimmen von Siegtorschütze Timothy Kast, Last-Minute-Doppeltorschütze Andri Spiller und Headcoach Lars Leuenberger. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 05.03.2023, 10.00 Uhr

Andri Spiller lässt sich von den Fans feiern. Marc Schumacher / freshfocus

....seinen Siegtreffer in der Verlängerung: «Ich versuchte, meinem Gegenspieler zwischen den Beinen durchzuschiessen. Der Verteidiger hat die Scheibe irgendwie abgelenkt, so dass er im Tor landete. Ich hatte sicher Glück. Aber wie heisst es so schön: Man muss dem Puck eine Chance geben, ins Tor zu gehen.»

...seine Strafe gleich zu Beginn der Verlängerung: «Man kann die Strafe geben. Aber zu diesem Zeitpunkt, in einer Verlängerung in den Playoffs, finde ich das schon eher problematisch von den Schiedsrichtern. Ich war schnell, ich habe Backchecking betrieben und meinem Gegner die Scheibe abgenommen, worauf der sich geärgert hat und ziemlich leicht zu Boden gegangen ist. Ich war natürlich unglaublich erleichtert, dass wir im folgenden Powerplay der Lions kein Tor kassiert haben. Als ich dann zurück aufs Eis kam wollte ich den vier Jungs, die vom Boxplay schon sehr müde waren, so schnell wie möglich mit meiner Energie helfen.»

...seine beiden Tore in der Schlussminute: «Es war relativ simpel: ich habe zweimal das Loch gesehen und es zweimal getroffen. Das war natürlich einmal mehr ein Charaktersieg von uns. Wenn man so eine Aufholjagd hinlegt, fühlt sich das cool an. Ich weiss, nicht, ob ich sowas schonmal erlebt habe. Natürlich wird man so etwas nicht so schnell vergessen. Aber wir haben eigentlich mehr vor, als spannende Spiele zu erleben.» (lacht)

...die Kunst, doch noch an den Sieg zu glauben, auch wenn der Spielverlauf dagegen spricht: «Es ist natürlich sehr individuell, wie jeder Spieler mit so einem Rückstand oder eine schwierigen Situation umgeht. Für mich gilt immer: Voller Einsatz bis zur letzten Sekunde. Solange das Spiel nicht vorbei ist, hat man immer eine Chance auf den Sieg. Und bei den GCK Lions hatte man das Gefühl, dass sie sich bereits als Sieger wähnten und sich etwas zurücklehnten.»

...sein Nervenkostüm nach diesem dramatischen Sieg: «Es war tatsächlich ein ziemliches Auf-und-ab von uns. Wir waren lange Zeit ganz okay unterwegs. Doch nach dem 2:1 haben wir irgendwann den Faden verloren und wurden sehr passiv in der eigenen Zone, was den Lions die Möglichkeit gab, ihre Schüsse aufs Tor zu bringen. Und sie sind bekanntlich sehr effizient bei ihren Abschlüssen.»

...die unglaubliche Aufholjagd am Schluss: «Wir müssen ehrlich sein: Ein bisschen Glück gehört ganz einfach dazu, dass wir in der letzten Minute noch diese beiden Tore erzielen.»

...die brenzligen Szenen in der Verlängerung: «Zunächst mal ist für mich klar, dass die Strafe gegen Kast keine war. Da machen sich die Schiedsrichter in der Verlängerung unnötigerweise zum Hauptdarsteller. Im folgenden Boxplay haben wir sicher auch Glück.»

