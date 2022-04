Mixed-Duo um Chiara Leone und Jan Lochbihler gewinnt EM-Bronze

Sportschiessen Nach Kopf-an-Kopf-Rennen: Mixed-Duo gewinnt sensationell EM-Bronze «Dieser Erfolg ist für mich und Chiara sehr speziell»: Die Aargauerin Chiara Leone und der Solothurner Jan Lochbihler erkämpften sich im Halbfinal der Druckluft-Disziplin die Bronzemedaille. Für beide Schützen ist es das erste EM-Edelmetall mit dem Luftgewehr – ein erreichter Meilenstein. Noah Born Jetzt kommentieren 07.04.2022, 16.00 Uhr

Chiara Leone und Jan Lochbihler gewannen an der Mixed-EM im Hamar (Norwegen) sensationell Bronze. zVg

Vor der finalen Runde des 10-Meter-Druckluft-Schiessens lag das Ungarische Duo einen halben Punkt vor den Schweizern. Somit entschied die letzte Punktvergabe über einen Medaillengewinn. Ein etwas missglückter Schuss von Jan Lochbihler brachte nur 9.9 Punkte, was Chiara Leone mit einem Treffer ins maximale 10.9 wieder aufbesserte. Die Magyaren unterboten die Schweizer Punktzahl und konnten damit nicht mehr mithalten. Somit hatte sich das Team Leone/Lochbihler die EM-Bronzemedaille gesichert.

Für den Finaleinzug reichte die Punktzahl von 42 am Ende nicht. Israel zog mit total 49 Punkten unter die beiden besten Nationen der Mixed-EM ein. Finalgegner Serbien zog gegen die Israeli den Kürzeren und musste sich mit der Silbermedaille begnügen. Die zweite Bronzemedaille, welche aufgrund des Turniersystems vergeben wird, ging im anderen Halbfinal an Italien.

Jan Lochbihler in voller Schiesssport-Montur. Fotozug.ch

Erste EM-Medaille für das Schweizer Duo mit dem Luftgewehr

Die Schützen Chiara Leone und Jan Lochbihler erreichten mit dem Gewinn des Edelmetalls einen bedeutenden Karriere-Meilenstein. «Dieser Erfolg ist für mich und Chiara sehr speziell. Für mich persönlich ist es die erste Medaille an einem internationalen Grossanlass mit dem Luftgewehr. Im Kleinkaliber und 300-Meter-Schiessen konnte ich schon mehrere Erfolge feiern, aber in dieser Disziplin hatte es zuvor noch nie gereicht», erklärt der Holderbanker Lochbihler.

Für Leone ist es das erste internationale Edelmetall in einer Olympischen Disziplin: «Es ist sehr wichtig zu sehen, dass man mit der Spitze mithalten kann und es nicht nur im Training, sondern auch im Wettkampf funktioniert. Persönlich bringt mir der Medaillengewinn viel Motivation, weiter zu trainieren und mich stets zu verbessern.»

Die Aargauerin und der Solothurner schiessen auch im Weltcup in der Mixed-Disziplin zusammen. «Jede Nation darf zwei Teams aufstellen und dann war es der Entscheid des Trainers, dass wir ein Team bilden», sagt Leone. Während eines laufenden Turniers wird jedoch kaum auf den Teamkollegen geachtet. «Grundsätzlich schaut man auf sich und führt seinen eigenen Wettkampf. Wir beschäftigen uns nicht aktiv damit, was der Kollege macht», meint die Fricktalerin. Lochbihler bestätigt:

«Vielleicht nimmt man an der Körpersprache wahr, wie es beim Partner läuft, aber hauptsächlich liegt der Fokus bei sich selbst.»

Die Schiessresultate werden am Schluss zusammengezählt, womit beide Individualleistungen zählen.

Jan Lochbihler hatte grosse Mühe mit den Folgen seiner Coronainfektion. Patrick Lüthy

Der 30-Jährige errang nach seiner Coronainfektion und den schweren Long-Covid-Folgen erstmals wieder einen grossen Schiesssport-Triumph. «Ich habe mich wieder vollständig davon erholt, aber es hat knapp acht bis neun Monate gedauert, bis ich wieder meine hundertprozentige Leistung abrufen konnte», erklärt der Holderbanker. Hauptsächlich hatte Jan Lochbihler grosse Mühe mit der Kondition, Kraft und Müdigkeit. Diese Feinheiten sind für einen Schützen von essenzieller Bedeutung und unverzichtbar.

Die Faszination an der Präzision und Wiederholgenauigkeit

«Wir üben einen sehr komplexen Sport aus, welcher von aussen eher einfach aussieht. Es muss aber viel zusammenpassen, sowohl psychisch als auch körperlich. Am Tag X muss man seine Top-Leistung abrufen können, denn jeder Schuss zählt, ohne Fehlversuch», meint Chiara Leone zu ihrer Faszination für das Schiessen.

Ihr Mixed-Teamkollege ist von der Präzision des Sports begeistert: «Mich fasziniert die Körperbeherrschung, der Perfektionismus auf einem schmalen Grad. Schuss für Schuss muss die Wiederholgenauigkeit stimmen, was man mit der Psyche steuern kann.»

Die beiden geniessen nach der Rückreise aus Norwegen keine lange Verschnaufpause. Es steht der Weltcuptermin in Rio de Janeiro an, wo Chiara Leone und Jan Lochbihler bereits wieder am Start sind.

Danach folgen weitere internationale Termine in Baku und Kairo. «In Aserbaidschan findet die Europameisterschaft statt, welche in Moskau hätte stattfinden sollen, jedoch verschoben wurde. Die 300-Meter-WM findet dann in Ägypten statt», erklärt Lochbihler den vollen Terminplan des Schweizer Schiesssportverbands und deren Profischützen.

