Sportschiessen «Da habe ich begriffen, dass da etwas Grosses passiert ist»: Der Solothurner Jan Lochbihler schiesst sich zum Weltmeistertitel Schweizer Meister, Europameister, Weltmeister und das alles in einem Jahr. Der Gewehrschütze Jan Lochbihler aus Holderbank schiesst sich von einem Erfolg zum nächsten und ist nun der Weltbeste in der Kategorie 50 Meter-Liegend. Doch es könnte nicht der einzige Erfolg an dieser WM in Ägypten bleiben. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 20.10.2022, 12.00 Uhr

Jan Lochbihler ist neuer Weltmeister. zvg

Als die Schweizer Hymne im ägyptischen Kairo ertönt, gibt es bei Jan Lochbihler kein Halten mehr. Die Tränen kullern über die Wangen, während er auf der obersten Treppe des holzigen Podests steht. Denn der Solothurner Sportschütze kürte sich wenige Minuten zuvor zum Weltmeister im 50 Meter Liegend-Wettkampf und zelebriert nun sein Erfolg mit der goldenen Medaille um den Hals.

Doch das ist nicht seine erste Goldmedaille dieses Jahr. Nein, der 30-Jährige schoss sich dazu noch zum Schweizer- sowie Europameister in der gleichen Disziplin.

Wie geht es Ihnen als frisch gekürten Weltmeister?

Jan Lochbihler: Mir geht es sehr gut, ich konnte endlich ausschlafen, da wir aktuell keine Trainings und Wettkämpfe haben. Der Sieg war sehr emotional und ich bin überglücklich. Doch nach diesem Tag bin ich schnell in die Federn gefallen.

Sie sind im 50 Meter Liegend-Wettkampf nicht nur Schweizermeister und Europameister, sondern neu auch Weltmeister. Wie konnten Sie in Ihrer Musterdisziplin Gold holen?

Es ist immer eine starke Disziplin von mir. Ich bin sehr stabil in diesen Resultaten. Durch diese Konstanz und Sicherheit habe ich all diese Titel geschafft. Zudem war jahrelange Arbeit dahinter. Seit 15 Jahren bin ich in der Nationalmannschaft dabei und habe immer zu meinen Vorbildern nach oben geschaut. Ich habe mich jeweils gefragt, wie sie den Weltmeistertitel erreicht haben und dachte mir, das sei unmöglich. Jetzt ist es endlich Zeit geworden. (lacht)

Was haben Sie gedacht, als Sie realisiert haben, dass Sie Weltmeister sind?

Mein Team hatte bereits nach meinem Auftritt gejubelt und Tränen in den Augen gehabt. Doch ich wollte es abwarten und konnte mich noch nicht zu fest freuen, da noch einige Athleten an der Reihe waren. Schliesslich habe ich zugeschaut und mit mir selbst mitgefiebert. (lacht) Als der Titel definitiv wurde, war es für mich eine riesige Erlösung, Freude und Stolz. Vor zwei chinesischen Athleten, der besten Sportschützen-Nation zu sein, hat das Ganze noch weiter aufgewertet. Da habe ich begriffen, dass da etwas Grosses passiert ist. Aber ganz realisiert habe ich es noch nicht. Dafür muss ich es zuerst noch emotional verarbeiten.

Wie sind die Reaktionen dazu?

Ich habe mittlerweile über 500 Nachrichten erhalten. In den Sozialen Medien und auf WhatsApp sind alle am Durchdrehen. Ich habe schon ein paar Erfolge eingefangen, jedoch ist dieser der Grösste und das I-Tüpfchen in meiner Karriere. Weltmeister wird man nicht jeden Tag. Vor allem nicht im Schiessen, denn diese Weltmeisterschaften finden nur alle vier Jahre statt. Es hat mich positiv getroffen, wie mein Team reagiert hat. Doch als einer noch Alphorn spielte, verriss es mich komplett mit den Emotionen. Die Reaktionen von Zuhause sind überwältigend, da glänzt diese Medaille noch einmal mehr.

Der Solothurner schiesst sich ins Glück. zvg

Wie sieht die restliche Weltmeisterschaft für Sie aus?

Erholung, Training und dann ist noch die Königsdisziplin am Wochenende. Dort ist am Samstag die Qualifikation und der Final für die Quotenplätze der Olympischen Sommerspiele. Das Augenmerk ist auf dem dreistelligen Einzel. Mein Ziel ist es, den Final zu erreichen und unter die acht Besten zu kommen. Doch das Niveau ist momentan extrem hoch. Es wird keine einfache Aufgabe, doch das hindert mich nicht anzugreifen. Zudem macht es den Wettkampf mit dem Weltmeistertitel nicht einfacher.

Warum?

Die emotionale Challenge ist sehr gross. Denn vor dem Wettkampf muss man die Emotionen wieder runternehmen. Das ist nicht einfach. Doch dafür haben wir gute Leute hier in Ägypten. Wir sind gut aufgehoben.

Möchten Sie noch etwas loswerden?

Ein Dankeschön geht an mein ganzes Umfeld, die Familie, Trainer sowie Coaches, Verbände, Materialpartner und Sponsoren, welche mich über die Jahre unterstützt haben. Sie haben einen grossen Teil zu meinen Erfolgen beigetragen. Es sind mittlerweile sehr viele Leute, die einen da auf den Weg begleiten.

