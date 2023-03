Spektakel im Kleinholz Rutschiges Eis, korpulente Damen und eine Menge Glück: Die Geschichte eines verrückten EHCO-Playoffsiegs Mit 5:4 nach Verlängerung gewann der EHC Olten ein Playoff-Spiel, das eigentlich schon verloren schien. Zwei Tore in der letzten Spielminute und ein dramatischer Siegtreffer in der Overtime sorgten für eine spektakuläre Wende. Doch auch mit vier Matchpucks auf den Finaleinzug hat EHCO-Headcoach Lars Leuenberger Sorgenfalten auf der Stirn. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 06.03.2023, 05.00 Uhr

Andri Spiller lässt sich von den EHCO-Fans feiern. Marc Schumacher / freshfocus

Es ist eine abgedroschene Redewendung. Aber sie passt bisweilen eben doch: «Eishockey ist ein unberechenbares Spiel auf rutschiger Unterlage.» Und wenn man dann noch ein aus der nordamerikanischen Sportwelt bekanntes Bonmot zitieren mag, «it ain’t over, until the fat lady sings» (es ist nicht vorbei, bis die korpulente Dame singt), dann hat man dieses verrückte Playoff-Spiel zwischen dem EHC Olten und den GCK Lions am Samstagabend im Kleinholz eigentlich perfekt zusammengefasst. In diesem Sport kann immer alles passieren. Und das Theaterstück ist erst fertig, wenn der letzte Akt gespielt ist.

Was war das für eine Schlussphase gewesen! Einzelne Oltner Fans hatten die Arena gut eine Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit, als nichts mehr auf ein Happy-end hindeutete, bereits resigniert verlassen. 4:2 stand es zu diesem Zeitpunkt für die GCK Lions, die sich mit ihrer Zielstrebigkeit und Effizienz das Re-Break in der Halbfinalserie erkämpft zu haben schienen.

Scheinbar aussichtslos in Rückstand, aber...

Der EHCO hatte nach einem 30 Minuten lang soliden Auftritt, während dem er es verpasst hatte, eine deutlichere Differenz zwischen sich und dem Gegner zu kreieren, völlig den Faden verloren und war mit drei Gegentreffer in Serie scheinbar aussichtslos in Rückstand geraten. Es deutete wirklich nur noch wenig darauf hin, dass sich etwas am Verdikt auf dem Eis ändern würde. Aber eben: Eishockey ist unberechenbar. Und dann gibts da noch die korpulente Dame...

Es folgte nämlich der grosse Auftritt von EHCO-Stürmer Andri Spiller. Die Kloten-Leihgabe sorgte mit seinen zwei Treffern in der letzten Spielminute tatsächlich noch für den kaum mehr für möglich gehaltenen Ausgleich. Die Enttäuschung, die sich unter den über 3600 Zuschauern im Kleinholz breit gemacht hatte, wich der Ekstase.

Das Kleinholz wurde zum Tollhaus. «Es war relativ simpel: ich habe zweimal das Loch gesehen und es zweimal getroffen», kommentierte Spiller seinen doppelten Coup süffisant lächelnd. Der Bündner ist kein Mann der grossen Worte. Er lässt lieber die Taten auf dem Eis sprechen. Zusammen mit seinen Sturmlinien-Kollegen Simon Sterchi und Timothy Kast stand er bei allen fünf Oltner Treffern auf dem Eis. Dieses Trio ist aktuell der EHCO-Erfolgsgarant.

Andri Spillers Tore zum 3:4...

...und zum 4:4

Womit wir bereits bei der Verlängerung angelangt sind, in welcher sich die Dramatik noch zuspitzte. Es begann damit, dass Timothy Kast nach wenigen Sekunden für ein absolutes Dutzendfoul von den Schiedsrichtern, die zuvor sehr viel hatten durchgehen lassen, auf die Strafbank geschickt worden war.

Es sei an dieser Stelle vermerkt: Wenn die Unparteiischen ihre eher laxe Linie ausgerechnet während der Overtime verlassen, dann ist das ein No-Go, in höchstem Masse ärgerlich und ganz einfach schwach. Oder wie es EHCO-Headcoach Lars Leuenberger später richtig feststellte:

«Wenn man zu diesem Zeitpunkt so eine Strafe pfeift, dann macht man sich als Schiedsrichter zum Hauptdarsteller.»

Immerhin: Die Oltner hatten das Glück des Tüchtigen. Die Lions schrammten in Überzahl mehrmals haarscharf am Siegtreffer vorbei, zielten entweder zu hoch oder fanden in EHCO-Goalie Lucas Rötheli ihren Meister. Im entscheidenden Augenblick hatten die Zürcher ihre Effizienz verloren.

Auf der Strafbank litt derweilen Sünder Kast Höllenqualen. «Ich war natürlich unglaublich erleichtert, dass wir kein Tor kassiert haben. Als ich dann zurück aufs Eis kam, wollte ich den vier Jungs, die vom Boxplay schon sehr müde waren, so schnell wie möglich mit meiner Energie helfen.»

Das tat er dann auch - und wie! Timothy Kast schnappte sich die Scheibe im eigenen Drittel, sprintete in die gegnerische Zone. Dort zog er ab - und der Puck zappelte tatsächlich im Tor der Lions. «Ich versuchte, meinem Gegenspieler zwischen den Beinen durchzuschiessen. Der Verteidiger hat die Scheibe irgendwie abgelenkt, so dass er im Tor landete. Ich hatte sicher Glück. Aber wie heisst es so schön: Man muss dem Puck eine Chance geben, ins Tor zu gehen», bemühte auch Kast lächelnd ein altbekanntes Sprichwort, als er die entscheidende Szene beschrieb.

Timothy Kasts Schuss ins Glück

Der Rest war nur noch grenzenloser Jubel. Das Kleinholz drohte zu explodieren. Das unwahrscheinliche Comeback des EHC Olten war perfekt. Die korpulente Dame durfte endlich ihr Lied singen. «Wir müssen ehrlich sein: Ein bisschen Glück gehört ganz einfach dazu, dass wir in der letzten Minute noch diese beiden Tore erzielen. Genauso, dass wir die Unterzahl zu Beginn der Verlängerung überstehen», resümierte Lars Leuenberger nach dem Spiel.

Die erste Sturmlinie als Sorgenkind

Bei aller Euphorie am Schluss hatte auch er erkannt, dass noch lange nicht alles zum Besten bestellt ist beim EHC Olten - trotz der nun klaren 3:0-Führung in der Halbfinalserie und den vier Matchpucks auf den Finaleinzug. Das grösste Sorgenkind? Die nominell erste Sturmlinie, die in diesem Playoff-Spiel kaum ein Bein vor das andere brachte.

Arbeitstier Sean Collins wirkt müde und glücklos. Garry Nunn ist nach temporär ganz leicht erkennbarem Aufwärtstrend wieder völlig in der Versenkung verschwunden. Man muss es klar sagen: In dieser Form ist der Kanadier eher Schwachpunkt als Stütze, zumal er kaum einen Zweikampf gewinnt, defensive Schwächen zeigt und auch noch dumme Strafen kassiert.

Lars Leuenberger wird hier über die Bücher müssen. Klar: Mit dem verletzten Stan Horansky fehlt das tragende Element in dieser Formation, die in der ersten Saisonhälfte die ganze Liga dominiert hat, an allen Ecken und Enden. Auf sein (ungewisses) Comeback zu hoffen, ist aber wenig zielführend. Es müssen andere Lösungen her: Nicht auszuschliessen, dass man William Rapuzzi am Dienstag in Küsnacht mal wieder im Einsatz sehen wird. Es wäre wohl an der Zeit.

