Jede Woche ein neuer Leader in der Solothurner 2. Liga

Solothurner Fussball Eine verrückte Saison in der 2. Liga: Jede Woche ein neuer Leader Der FC Biberist ist nach dem 1:1 gegen den FC Olten nach Verlustpunkten nicht mehr das beste Team der 2. Liga. Am meisten Punkte auf dem Konto haben der FC Iliria und der FC Härkingen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 09.10.2022, 21.36 Uhr

Biberists Ausgleichschütze Jonas Stuber (links) versucht, FCO-Aussenläufer Enrico Peier zu stoppen. Patrick Lüthy

Derart ausgeglichen wie in dieser Saison präsentierte sich die Solothurner 2. Liga seit Jahren nicht mehr. Das Spitzenduo FC Iliria und FC Härkingen und den FC Mümliswil auf dem neunten Platz trennen nur sieben Punkte. Und die punktgleichen Spitzenreiter haben von allen Teams am meisten Spiele ausgetragen. Nach etwas mehr als zwei Dritteln der Vorrunde kristallisiert sich auch immer mehr heraus, dass das Quartett um Wangen bei Olten, Fulenbach, Hägendorf und Trimbach die Absteiger wohl unter sich ausmacht.

Nach Verlustpunkten führte der FC Biberist die Tabelle vor dem neunten Spieltag an. Doch das Team von Trainer Roland Hasler kam gegen den FC Olten wie zuletzt gegen den FC Mümliswil (2:2) nicht über ein Unentschieden hinaus und wartet nun schon seit drei Spielen auf einen Dreier.

Zwei der auffälligsten Spieler auf dem Platz: der Biberister Ivan Doric (l.) und Oltens Regisseur Aziz Kukavica. Patrick Lüthy

Von den Torchancen her hätte der FC Biberist das Heimspiel gegen den FC Olten eigentlich gewinnen müssen. Aussenläufer Jonas Stuber alleine scheiterte in der ersten Hälfte dreimal in aussichtsreicher Position an FCO-Goalie Thomas Husi. Der fischte in der achten Minute zudem einen Freistoss von Petrit Krasniqi aus der Ecke.

Die beste Möglichkeit für die Oltner hatte in den torlosen ersten 45 Minuten Enrico Peier, der mit seinem Flachschuss nur den Innenpfosten traf. Die Startphase der zweiten Halbzeit spielte sich dann mehrheitlich im Mittelfeld ab. Die Führung für den FC Olten in der 70. Minute kam aus dem Nichts. Der nach sieben Minuten für den Verletzten Giovanni Gerardi eingewechselte Aaron Burkhardt nickte den perfekt getretenen Eckball von Danilo Esposito ein.

Ahmad Bigzad (links) sieht in der 75. Minute die gelb-rote Karte. Patrick Lüthy

Einen ganz bitteren Nachmittag erlebte der Biberister Ahmad Bigzad. Er kam nach einer Stunde für Andreas Felder ins Spiel und flog eine Viertelstunde später vom Platz, weil er in der 67. und in der 75. Minute zu spät im Zweikampf war und den Gegner traf. Wenigstens gelang seiner Mannschaft kurz darauf in Unterzahl der über das ganze Spiel gesehen sicher verdiente Ausgleich. Und natürlich war es Jonas Stuber, der endlich sein drittes Saisontor feiern konnte. Er knallte den Ball in den Torhimmel, nachdem Ivan Dorics Freistoss an der Querstange gelandet war.

In der Nachspielzeit hatten dann beide Teams den Gamewinner auf dem Fuss. Dominik Bonfantis Schuss wurde gerade noch von einem Biberister Verteidiger geblockt (93.); auf der anderen Seite zwang Nicolas Rüfli Olten-Goalie Husi mit seinem Schuss noch einmal zu einer Parade. Über den Umweg eines Oltner Verteidigers landete der Ball erneut vor den Füssen von Rüfli, doch der war davon zu überrascht und verfehlte das leere Tor.

Der Ball schlägt hinter Oltens Goalie Thomas Husi zum 1:1 ein - Torschütze ist Jonas Stuber. Patrick Lüthy

Biberist fällt nach dem dritten Unentschieden der Saison vom vierten auf den sechsten Platz zurück. Der FC Olten folgt zwei Ränge dahinter. Der neue Spitzenreiter der 2. Liga ist der FC Iliria. Das Team von Trainer Vilson Dedaj setzte sich gegen das Schlusslicht Trimbach 4:1 durch. Iliria löste den FC Subingen als Leader ab, der in Bellach mit 0:1 unterlag. Wasili Bielmann erzielte den entscheidenden Treffer der Partie. Tabellenführer nach Verlustpunkten ist neu der FC Lommiswil. Philipp Neff, Fabio Bruni und Cyrill Sonderegger führten den FCL zum 3:1-Sieg gegen Gerlafingen.

2. Liga. 10. Runde: Biberist – Olten 1:1. Bellach – Subingen 1:0. Gerlafingen – Lommiswil 1:3. Fulenbach – Mümliswil 1:1. Iliria – Trimbach 4:1. Hägendorf – Härkingen 0:4.

Rangliste: 1. Iliria 10/19. 2. Härkingen 10/19. 3. Lommiswil 8/16. 4. Subingen 9/16. 5. Bellach 8/15. 6. Biberist 8/15. 7. Gerlafingen 9/14. 8. Olten 9/13. 9. Mümliswil 8/12. 10. Wangen b.O. 9/7. 11. Fulenbach 8/5. 12. Hägendorf 9/5. 13. Trimbach 9/4.

