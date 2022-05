Die Geschehnisse des Solothurner Cupfinals in Subingen

Solothurner Cupfinal Die Sieger der Solothurner Cupfinals stehen fest - Subingen schlägt Bellach knapp Der 28. Solothurner Cupfinal am Auffahrtsdonnerstag auf dem Sportplatz Affolter in Subingen ist Geschichte. Es standen zehn Finalspiele auf drei Plätzen an. Im Finale der Aktiven gewann der FC Subingen mit 2:1 gegen den FC Bellach und holte sich den ersten Cupsieg seit 2014. Raphael Wermelinger 26.05.2022, 12.50 Uhr

Jubel beim FC Iliria: Die Solothurner können ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen. raw

Der Cupfinaltag auf dem Subinger Affolter ist in vollem Gange. Die ersten Sieger stehen fest. Bei den Senioren 30+ konnte der FC Iliria den Titel verteidigen. Die Stadt-Solothurner entschieden die Finalreprise aus dem Vorjahr gegen den FC Trimbach für sich.

Der FC Iliria ging in der 37. Minute in Führung. Besim Racipi traf mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumgrenze aus. Die Trimbacher, die 2021 im Penaltyschiessen verloren hatten, kamen in der 54. Minute zum Ausgleich. Marc Ngo verwertete die Flanke von Dean Nisandzic zum 1:1.

In der Nachspielzeit vergaben die Trimbacher die riesen Chance für den Lucky Punch. Vito Votta scheiterte mit seinem Schuss an Iliria-Goalie Nicolau José Vieira Da Costa. Als schon alles mit einem Penaltyschiessen rechnete, erzielten die Solothurner Adler doch noch den Gamewinner. Trimbach-Goalie Lukas Auf der Maur musste den Schuss von 2.-Liga-Topskorer Alban Jahiu abprallen lassen, Blerim Dakaj reagierte am schnellsten und avancierte zum Matchwinner.

Klare Angelegenheit im Final der C-Junioren

Gleichzeitig fand auch der Final der C-Junioren statt. Dort war es eine klare Angelegenheit. Die Gäu Selection besiegte den FC Zuchwil gleich mit 5:0. Der dritte von insgesamt zehn Cupsiegern, der bereits feststeht, ist der FC Grenchen. Die Juniorinnen FF-15 setzten sich gegen das Team Stadt Solothurn mit 2:1 durch.

Einen Kantersieg feierten die FF-19-Juniorinnen der Gäu Selection: 8:0-Sieg gegen das Team Stadt Solothurn. Damit konnte die Gäu Selection beide Finals für sich entscheiden, in denen sie vertreten waren.

Bei den Jüngsten heisst der Cupsieger FC Winznau. Die Winznauer D-Junioren bezwangen den FC Härkingen mit 5:1. Auch der Final der A-Junioren war ein einseitiger Match. Das Team Stadt Solothurn führte nach der ersten Halbzeit bereits mit 5:0 gegen den Gastgeber Subingen. Am Ende setzte sich der Stadt-Klub mit 8:0 durch.

Fünfter Cupsieg der Vereinsgeschichte für die Frauen des SC Blustavia

Im Endspiel der Senioren 40+ kassierte der Gastgeber Subingen die zweite Niederlage des Tages. Dies nach einem dramatischen Spielverlauf. Der FC Biberist lag lange Zeit vorne, erst kurz vor Schluss konnten die Subinger ausgleichen und damit das Penaltyschiessen erzwingen. Dort führten die Biberister nach je drei Schüssen vermeintlich vorentscheidend mit 3:1, doch Subingen-Goalie Marco Bobst parierte die letzten beiden Elfmeter. Die Niederlage war damit aber nur aufgeschoben, mit dem siebten Versuch entschied der FC Biberist den Final zu seinen Gunsten.

Die Frauen des SC Blustavia sicherten sich den fünften Cupsieg der Vereinsgeschichte und verteidigten den Titelgewinn. Das Team um Trainer Thomas Wälti ging bereits in der zweiten Spielminute in Führung. Den Blitzstart erzielten die Solothurnerinnen nach einem scharf getretenen Eckball per Kopf. Nur zwei Zeigerumdrehungen später pfiff die Schiedsrichterin einen klaren Foulelfmeter gegen den FC Attiswil. Innenverteidigerin Elin Bogaert verwandelte souverän, Tanja Steiner im Attiswiler Kasten blieb ohne Abwehrchance. Das Spielgeschehen beruhigte sich nach der doppelten Führung der Solothurnerinnen. Attiswil kam erst in der 23. Minute zu einer gefährlichen Tormöglichkeit, als Nour Abdelsater mit einem Distanzschuss die Latte traf.

Nach der Halbzeitpause suchten die Attiswilerinnen vermehrt den Anschlusstreffer, welcher dann in der 53. Spielminute fiel. Nour Abdelsater konnte mit einem Volleyschuss auf 2:1 verkürzen. In der Schlussphase war weiterhin das Team von Roger Lemp am Drücker. Abdelsater und Emine Musa verzogen nur knapp, Letztere mit einem sehenswerten Fallrückzieher. Der FC Attiswil konnte keinen Ausgleichstreffer erzielen und musste sich im Cupfinal der Frauen dem SC Blustavia mit 2:1 geschlagen geben.

