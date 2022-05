Schönster und wichtigster Match für Subingens Fabian Kummer.

Solothurner Cup Subingen-Routinier Fabian Kummer spricht vom «schönsten und wichtigsten Match der Karriere» Der 34-jährige Aussenverteidiger Fabian Kummer trifft mit dem FC Subingen am Donnerstag im Cupfinal vor der eigenen Haustüre auf den FC Bellach. Er steht in seiner zwölften Saison bei den Wasserämtern und lässt durchblicken:«Wahrscheinlich ist es eines meiner letzten Spiele.» Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 25.05.2022, 16.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabian Kummer (r.) absolvierte in dieser Saison für Subingen 18 von 20 Meisterschaftsspielen über die volle Distanz. Patrick Lüthy

Seit der Rückrunde der Saison 2010/11 spielt Fabian Kummer für den FC Subingen. In diesen mehr als zehn Jahren wurde der Aussenverteidiger mit den Wasserämtern dreimal Solothurner Meister (2011, 2015 und 2018) und gewann einmal den Solothurner Cup. 2014 bezwang der FC Subingen im Final in Zuchwil den FC Olten mit 3:1. Kummer hat also schon alles erreicht, wovon ein Amateurfussballer träumen kann. Trotzdem wird der morgige Tag ein ganz besonderer. Denn ein Cupfinal vor der eigenen Haustüre ist auch für den 34-jährigen Routinier etwas Einmaliges.

«Jeder Titelgewinn war auf seine Art speziell», blickt er auf seine Erfolge zurück. «Den Cupsieg würde ich aber am höchsten einstufen. Im Cupfinal zu stehen, ist nur schon der Kulisse wegen das höchste der Gefühle.» Bei seiner ersten Finalteilnahme 2014 durfte er allerdings nicht von Beginn weg ran.

«Wir waren sehr gut besetzt auf der Aussenbahn», erklärt er. «Natürlich nervte es mich, dass ich nicht von Anfang spielte. Aber die Hauptsache war, dass wir gewannen, und schön war auch, dass ich noch reinkam und sogar die Vorlage zum 3:1 liefern konnte.» Diesmal wird er in der Startelf stehen. In der 2. Liga verpasste er diese Saison von zwanzig Partien nur eine, 18-mal spielte er durch, und einmal wurde er ausgewechselt.

Zwei Jahre bei Solothurn und Wangen in der 1. Liga

Der gebürtige Obergerlafinger, der mittlerweile mit seiner Frau und zwei Kindern in Solothurn lebt und in Langenthal als Primarlehrer arbeitet, begann als Fünfjähriger beim HSV Halten. Den grössten Teil seiner Juniorenzeit verbrachte er danach beim FC Solothurn, für den er 2008 mit knapp zwanzig Jahren in der 1. Liga debütierte.

Am Anfang war er gleich Stammspieler, doch in der Rückrunde kam er immer weniger zum Einsatz. «Für den FC Solothurn zählte nur das Erreichen der Aufstiegsspiele, der Druck war gross», erinnert sich Kummer, «als junger Spieler war es da schwierig, sich zu etablieren. Trotzdem war es eine sehr coole Zeit beim FCS.»

Diese endete für ihn nach anderthalb Spielzeiten. Es folgte ein kurzer Abstecher zum Ligakonkurrenten FC Wangen bei Olten, ehe er 2010 beim FC Subingen landete. Zu diesem Zeitpunkt hatte er gerade sein Studium begonnen, und der Aufwand in der 1. Liga war zu gross geworden.

«Ich wollte mich auf meine Ausbildung konzentrieren und machte deshalb einen Schritt zurück im Fussball», begründet er den Wechsel, den er nie bereut hat: «Mir gefiel es von Anfang an sehr gut beim FC Subingen, und mir war schnell klar, dass ich keine grossen Sprünge mehr machen werde und beim FC Subingen bleibe, bis ich aufhöre mit Fussball.»

Wohl eines der letzten Spiele für das Fanionteam

Nach einem guten Dutzend Saisons im Subingen-Dress rückt dieser Moment langsam näher. Kummer zögert zwar kurz, sagt dann aber: «Wahrscheinlich ist der morgige Cupfinal eines meiner letzten Spiele bei den Aktiven. Es ist noch einmal ein richtiges Highlight. Hoffentlich der schönste und wichtigste Match meiner Karriere. Mit dem Cupsieg vor dem eigenen Publikum aufzuhören, wäre super.»

Die Chancen dafür stehen sehr gut. Der FC Subingen liegt in der 2. Liga zwei Runden vor Schluss auf dem sechsten Platz, der FC Bellach folgt drei Ränge dahinter mit acht Punkten weniger auf dem Konto. Kummer ist mit den Leistungen in der zweiten Saisonhälfte zufrieden: «In der Vorrunde hatten wir noch zu grosse Schwankungen in unserem Spiel. Das Trainingslager im Frühling und der gute Rückrundenstart haben uns dann beflügelt. Wir laufen und kämpfen wieder viel mehr füreinander. Der Teamspirit, der uns in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat, stimmt jetzt wieder.»

Obwohl Subingen auf dem Papier aufgrund der Leistungen in dieser Saison leicht zu favorisieren ist, warnt Kummer: «Der FC Bellach ist eine richtige Cup-Mannschaft. Mit Marthaler und Fragale sind sie in der Offensive sehr gefährlich. Und mit Xhema und Arifi haben sie im Zentrum zwei gute Spieler, die wir abmelden müssen.» Das bisher einzige Direktduell in der laufenden Saison gewann der FC Bellach zum Abschluss der Vorrunde gleich mit 5:1 – Alessandro Fragale entschied das Spiel mit einem Hattrick zwischen der 69. und der 80. Minute.

«Wir werden nicht mehr so auftreten wie in der Vorrunde», stellt Kummer klar. «Sie werden diesmal deutlich mehr Aufwand betreiben müssen, wenn sie uns im Final schlagen wollen.» Zwar fand auch dieses Spiel auf dem Affolter statt, aber am Donnerstag wird zehnmal so viel Publikum vor Ort sein und das Heimteam antreiben. «Schon 2014 in Zuchwil war es wahnsinnig schön, vor so vielen Zuschauern zu spielen», schwärmt Kummer, «zu Hause werden uns hoffentlich noch viel mehr Anhänger den Rücken stärken. Jetzt liegt es an uns.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen