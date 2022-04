FC Subingen dank Last-Minute-Tor gegen den FC Olten im Cupfinal.

Solothurner Cup Selcuk Cubuk schiesst Subingen mit Last-Minute-Tor in den Final Der FC Subingen setzt sich im Halbfinal gegen den FC Olten mit 2:1 durch und spielt am 26. Mai auf dem heimischen Affolter um den Pokal. Der Gegner im Solothurner Cupfinal ist der FC Bellach, der Lommiswil mit einem 1:0-Sieg ausschaltet. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 27.04.2022, 23.35 Uhr

Oltens Sturmspitze Hazir Zenuni versucht den Ball gegen zwei Subinger zu behaupten. Markus Müller

Es riecht bereits nach Verlängerung im Stadion Kleinholz in Olten. Im Cup-Halbfinal läuft die 89. Minute, als sich der Subinger Nikola Vodic nochmals ein Herz fasst. Mit einem Doppelpass mit Sascha Pauli kombiniert sich der kurz zuvor Eingewechselte auf der linken Aussenbahn durch und spielt den Ball flach auf den ersten Pfosten. Dort lauert Selcuk Cubuk, der sich von seinem Bewacher löst und zur Entscheidung trifft.

Der 30-jährige Goalgetter, der in der Winterpause vom FC Langnau zu den Wasserämtern wechselte, schiesst den FC Subingen damit in den Cupfinal. Cubuk war schon in den fünf Rückrundenspielen der Meisterschaft viermal erfolgreich. Der Sieg des Tabellensechsten der 2. Liga gegen den Tabellendritten geht vor allem aufgrund der ersten Halbzeit in Ordnung.

Subingen nur während fünf Minuten in Führung

Der FC Subingen legte in der 25. Minute vor. Oltens Torhüter Thomas Husi musste einen abgelenkten Freistoss nach vorne abprallen lassen und der aufgerückte Innenverteidiger Raphael Gasche drückte den Ball über die Linie. Die Führung der Gäste hielt aber nur knapp fünf Minuten.

Der Subinger Leonardo Baschung im Laufduell mit Oltens 1:1-Torschütze Furkan Tan (l.) und Ajman Hasani. Markus Müller

Der FC Olten schlug mit seiner ersten Torchance zurück, unterstützt durch das äusserst passive Abwehrverhalten der Subinger. Oltens Spielmacher Danilo Esposito hatte auf der rechten Seite viel Zeit und Platz zum Flanken, Furkan Tan im Zentrum wurde nicht gedeckt und versenkte den Ball per Kopf in der entfernten Torecke zum 1:1.

Lattenschuss von Oltens Giovanni Gerardi

Das Heimteam verzeichnete vor der Pause lediglich eine weitere erfolgsversprechende Offensivaktion, die Kennedy Joao aber mit einem Abschluss weit über das Torgehäuse unglücklich beendete (42.). Die Subinger hatten ihre besten Möglichkeiten gleich zu Beginn der Partie. Husi kratzte den Flachschuss von Patrick Dubach aus der Ecke (2.) und Raphael Gasches Kopfball streifte knapp am Tor vorbei (8.).

Nach dem Seitenwechsel war dann der FC Olten das gefährlichere Team. Zweimal konnte sich der in der Pause ins Spiel gekommene Giovanni Gerardi gut in Szene setzen: Mit einem Schuss aus der Drehung scheiterte er in der 53. Minute an Subingens Torhüter Pascal Schwaller, in der 71. Minute traf er von der Strafraumgrenze aus nur die Latte. Die einzige nennenswerte Aktion der Gäste war ein Konter in der 68. Minute. Cubuk bediente Luca Cappelli mit einem Querpass, doch der brachte den Ball nicht an Husi vorbei.

Wie schon im Aufeinandertreffen in der Vorrunde blieb es lange Zeit beim 1:1. Bis Matchwinner Cubuk die Subinger kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit erlöste. Die Oltner konnten nach diesem Genickschlag nicht mehr reagieren. Der letzte Eckball in der 94. Minute versandete, worauf riesengrosser Jubel ausbrach auf der Bank des FC Subingen.

Der steht zum ersten Mal seit 2014 im Final. Damals setzten sich die Wasserämter gegen Olten mit 3:1 durch. Die Subinger mussten heuer im Solothurner Cup viermal auswärts ran. Zuerst beim Viertligisten HNK Croatia (2:1), dann beim FC Wangen an der Aare aus der 3. Liga (2:0), im Viertelfinal beim Ligakonkurrenten Fulenbach (4:1) und schliesslich im Kleinholz beim FC Olten. Dafür wird das Team von Trainer Dominik Ellenberger am 26. Mai im Final Heimvorteil geniessen. Der Cupfinal findet vor der eigenen Haustüre auf dem Sportplatz Affolter statt.

Kompromissloser Einsatz vom Oltner Innenverteidiger Fidan Krasniqi. Markus Müller

Der Gegner ist der Cupsieger der Jahre 2017 und 2018 – der FC Bellach. Der setzte sich im zweiten Halbfinal zu Hause gegen den FC Lommiswil durch. Einziger Torschütze des Spiels war Alban Xhema, der kurz nach der Pause einen Penalty verwandelte.

