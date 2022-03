Schlägt der Riesentöter SC Derendingen im Cup wieder zu?

Solothurner Cup Schlägt der Riesentöter SC Derendingen wieder zu? Im Solothurner Cup werden am Dienstagabend die Viertelfinals ausgetragen. Nebst den Zweitligisten Olten, Lommiswil, Subingen, Bellach, Klus/Balsthal und Fulenbach sind mit Derendingen und Leuzigen noch zwei Unterklassige dabei. Raphael Wermelinger 28.03.2022, 17.12 Uhr

Im Achtelfinal rang der FC Olten um Trainer Ogulcan Karakoyun (rechts) den Drittligisten Hägendorf nieder. Jetzt wartet mit dem Fünftligisten SC Derendingen ein weiterer ungemütlicher Gegner. Patrick Lüthy

Zweitletzter Halt vor dem Cupfinal am 26. Mai in Subingen: Im Solothurner Cup werden am Dienstagabend die Viertelfinals ausgetragen. Das Überraschungsteam im diesjährigen Pokal-Wettbewerb ist der SC Derendingen. Der Fünftligist warf in der ersten Cuprunde den Viertligisten HSV Halten raus; danach den Titelverteidiger FC Iliria und im Achtelfinal das Zweitliga-Schlusslicht GS Italgrenchen.

Im Viertelfinal fordert der SC Derendingen den FC Olten heraus. In der Meisterschaft ist der SCD auf Aufstiegskurs. Nach zehn Spielen steht das Team von Trainer Salvatore Guiliano in der 5. Liga noch ohne Verlustpunkt da. Es kassierte dabei nur deren zwei Gegentore und erzielte 67 Treffer. Der Gegner FC Olten schaltete auf dem Weg in die Viertelfinals die Drittligisten FC Gerlafingen (4:1) und FC Hägendorf (1:0) aus.

Der SC Derendingen schaltete im laufenden Cup-Wettbewerb den Titelverteidiger FC Iliria aus. zvg

In der 2. Liga stehen die Oltner aktuell auf Platz zwei. Nach dem 6:2-Sieg gegen den SC Fulenbach zum Auftakt der Rückrunde musste sich Ogulcan Karakoyuns Mannschaft am Sonntag gegen den FC Härkingen mit einem 0:0 begnügen. Im Viertelfinal wird sich zeigen, ob der FC Olten das Cup-Märchen des SC Derendingen beenden kann oder das nächste Opfer des Riesentöters wird.

Der Drittligist Leuzigen trifft auf den FC Lommiswil

Mit dem FC Leuzigen ist noch ein weiterer Unterklassiger im Rennen um den Cupsieg mit dabei. Dies dank der drei Erfolge gegen den Kurdischen FC Solothurn (10:2), den FC Uskana Olten (2:0) sowie ASI Superga Derendingen (3:1).

In der 3. Liga kämpft das Team von Trainer Sascha Brütsch gegen den Abstieg. Aktuell auf dem siebten Platz klassiert, beträgt der Abstand auf den Strich nur ein Punkt. Die Bilanz des FC Leuzigen in dieser Saison: drei Siege, drei Unentschieden und acht Niederlagen. Die Seeländer warten nach den Niederlagen Blustavia und Niederbipp auf ihren ersten Sieg in diesem Jahr.

Nach dem Meistertitel in der vergangenen Saison haben Trainer Lukas Ebel und der FC Lommiswil heuer den Cup ins Visier genommen. Hans Peter Schläfli

Klappt’s am Dienstag gegen den FC Lommiswil? Es wäre eine faustdicke Überraschung. Lommiswil ist in der laufenden Cup-Kampagne noch ohne Gegentor. Der Tabellendritte der 2. Liga setzte sich in den vorherigen Runden gegen den FC Riedholz (5:0) und den FC Mümliswil (2:0) durch. In der Meisterschaft glückte Lukas Ebels Mannschaft der Start in die Rückrunde.

Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Leader FC Iliria setzten sich die Lommiswiler am Samstag gegen Italgrenchen mit 2:1 durch, obwohl sie nach einer Viertelstunde zurücklagen und ab der 25. Minute mit einem Mann weniger auskommen mussten.

Zwei Duelle zwischen zwei Zweitligisten

In den anderen beiden Viertelfinal-Paarungen sind die Zweitligisten unter sich. Speziell ist die Affiche SC Fulenbach gegen FC Subingen. Die Teams trafen am Samstag in der Meisterschaft aufeinander. Die Subinger siegten dank zweier später Tore von Luca Cappelli und Raphael Gasche. Auch das erste Aufeinandertreffen in der Vorrunde ging an die Wasserämter (1:0).

Während der FC Subingen in der 2. Liga als Tabellensechster auf einem sicheren Mittelfeldplatz steht, sieht die Situation für den SC Fulenbach ungemütlich aus. Mit zehn Punkten aus 13 Partien befindet sich das Team von Trainer Alain Roussels auf einem Abstiegsplatz. Der Rückstand auf den rettenden zehnten Rang beträgt momentan drei Punkte. Im Cup könnten die Fulenbacher ihre Saison retten, doch dem FC Subingen winkt der Final vor der eigenen Haustüre – eine grössere Motivation kann es kaumgeben.

Der FC Bellach gewann den Solothurner Cup 2017 und 2018. Im Viertelfinal geht's gegen den FC Klus/Balsthal. Remo Fröhlicher

Der FC Bellach träumt vom dritten Cupsieg innert fünf Jahren. 2017 und 2018 konnten die Bellacher den Pokal in die Höhe stemmen. 2017 besiegte Bellach den Türkischen SC Solothurn im Final mit 1:0, im Jahr darauf den SC Fulenbach mit 4:2.

Im Duell mit dem Ligakonkurrenten FC Klus/Balsthal sind die Bellacher leicht zu favorisieren. Sie konnten ihre beiden Rückrundenspiele erfolgreich gestalten – 3:2 gegen den FC Trimbach sowie 2:1 gegen den FC Biberist – und kletterten dadurch rauf auf den achten Tabellenplatz.

Doch der FC Klus/Balsthal ist heuer ebenfalls noch ungeschlagen. Beim Rückrundenauftakt gewann Xhevxhet Dullajs Mannschaft gegen GS Italgrenchen, am vergangenen Donnerstag holte sie einen Punkt gegen den FC Trimbach. Als Tabellenzehnter hat der FC Klus/Balsthal aktuell drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.