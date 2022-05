Solothurner Cup Goalgetter Alessandro Fragale vor dem Cupfinal: «In den entscheidenden Spielen ist der FC Bellach da» Neun Wochen nach einem Innenbandriss am linken Knie und pünktlich zum Cupfinal gegen den FC Subingen meldet sich Alessandro Fragale zurück. Im Spätherbst seiner Karriere will der 37-jährige zum vierten Mal den Pokal in die Höhe stemmen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 25.05.2022, 10.40 Uhr

Zweimal hat Alessandro Fragale den Cup mit dem FC Bellach schon gewonnen. Hans Peter Schläfli

Am 19. März erleidet Alessandro Fragale im ersten Rückrundenspiel einen Innenbandriss am linken Knie. Für den 37-jährigen Goalgetter ist es die erste gröbere Verletzung in seiner Karriere. Der Goalgetter ist am Boden zerstört: «Ich war extrem traurig. Weil ich dachte, ich würde den Cupfinal verpassen.»

Doch er hat sich den 26. Mai, das Datum des Cupfinaltags, fett in der Agenda markiert. Er tut alles, um doch noch dabei sein zu können, und gibt die Hoffnung auf den vierten Cupsieg nicht auf. «So kann ich nicht aufhören. Eine Verletzung in der 93. Minute in Trimbach kann nicht das Karriereende sein», zeigt er sich Ende März kämpferisch.

Eine Operation des lädierten Knies ist nicht nötig. Doch Fragale ist knapp vier Wochen lang zum Nichtstun verdammt. Dann arbeitet er zuerst mit Krafttraining und Velofahren am Comeback, ehe er vorsichtig wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. «Vor knapp drei Wochen konnte ich endlich wieder mit Laufen beginnen», sagt er über den Heilungsverlauf. Beim Physiotherapeuten macht er regelmässig Übungen, um die Stabilität des Knies zu testen. «Es ist immer sehr gut gegangen. Mir fehlt aber sicher noch etwas an Kondition. Und natürlich Spielpraxis», so Fragale.

Sieben Meisterschaftsspiele verpasst er. Und auch den Cup-Viertelfinal gegen Klus/Balsthal (4:2) sowie den Halbfinal gegen Lommiswil (1:0). Nach neunwöchiger Zwangspause feiert Alessandro Fragale am vergangenen Samstag beim 2:1-Heimsieg des FC Bellach gegen den FC Mümliswil seine Rückkehr auf den Platz – er wird in der 71. Minute eingewechselt.

«Es ist irgendwie lustig, dass ich mich in meinem Alter immer noch so sehr darüber freue, endlich wieder spielen zu können», blickt er auf sein erfolgreiches Comeback zurück. Sein Knie hält der Belastungsprobe stand. «Ich habe nichts gespürt», sagt Fragale.

Holt Bellach den dritten Cupsieg innert fünf Jahren?

Auch ohne seinen Topskorer läuft es dem FC Bellach in der Rückrunde nicht schlecht. Dank Siegen gegen Biberist und Mümliswil sowie der Unentschieden gegen Fulenbach und Klus/Balsthal schafften die Bellacher souverän den angestrebten Ligaerhalt und werden die Saison mit grösster Wahrscheinlichkeit auf dem neunten Platz abschliessen.

«Sie haben es wirklich sehr gut gemacht», lobt Fragale seine Teamkollegen. «Das mit Abstand beste Spiel war der Cup-Halbfinal gegen Lommiswil.» Er ist stets nahe dran am Team: «Ich habe meine Mitspieler von aussen motiviert. Angst hatte ich nie, dass es ohne mich nicht läuft. Und ich habe immer gesagt: In den entscheidenden Spielen ist der FC Bellach da.»

Der FC Bellach könnte den Cup nach 2017 und 2018 zum dritten Mal innert fünf Jahren holen. Remo Froehlicher

Das soll auch am Auffahrtsdonnerstag in Subingen so sein. Dem FC Bellach winkt nach 2017 und 2018 der dritte Cupsieg innert fünf Jahren. Für Fragale wäre es bereits der vierte Triumph – er holte den Pokal erstmals in 2014 mit dem jetzigen Gegner Subingen. «Wir wollen dieses spezielle Spiel geniessen, alles andere kommt von selbst. An der Motivation und am Willen wird es sowieso nicht fehlen, denn der Cupfinal ist für einen Amateurfussballer das Grösste, das er erleben kann.»

Das Team des FC Bellach wird am Donnerstag vor der Fahrt nach Subingen gemeinsam das Mittagessen einnehmen und in Bellach auch die Teamsitzung abhalten. «Die Vorbereitung soll ganz normal ablaufen. Wenn wir zu viel Spezielles machen, setzen wir uns nur selber unter Druck», sagt Fragale mit all seiner Erfahrung.

Ob er erstmals nach seiner Verletzung wieder in der Startformation stehen wird, lässt er offen: «Die Trainer wissen, dass ich bereit bin, aber ich akzeptiere natürlich jeden Entscheid. Ich fühle mich schon als halber Sieger, weil sich der grosse Aufwand gelohnt hat und ich dabei sein kann.»

