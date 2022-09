Solothurner Cup Die Zweitligisten Trimbach, Hägendorf und Fulenbach sind draussen Superga, Blustavia und Italgrenchen sorgen für die Überraschungen in der dritten Runde. Zehn Klubs aus der höchsten Regionalliga, vier Drittligisten und zwei Viertligisten schaffen den Einzug in den Cup-Achtelfinals. Raphael Wermelinger 18.09.2022, 21.29 Uhr

Härkingens Joël Rietschin sorgt gegen den FC Kestenholz in der 72. Minute mit seinem zweiten Tor für die Entscheidung. Patrick Lüthy

Mit Trimbach, Hägendorf und Fulenbach scheitern in den Cup-Sechzehntelfinals die drei Oberklassigen, die auch in der Meisterschaft noch ohne Sieg dastehen. Der FC Trimbach, mit drei Unentschieden in sechs Spielen momentan der Tabellenelfte der 2. Liga, unterliegt dem Drittligisten Italgrenchen mit 1:2.

Das 2.-Liga-Schlusslicht Fulenbach muss sich ebenfalls einem Drittligisten beugen. Nach der ersten Halbzeit führen die Fulenbacher dank eines Treffers von Sandro Albuquerque in der 20. Minute. Zehn Minuten nach der Pause gleicht der SC Blustavia durch Joel Grünig wieder aus. Danach fallen keine weiteren Tore mehr. Blustavia setzt sich schliesslich im Penaltyschiessen durch.

Viertligist Superga wirft den FC Hägendorf raus

Für den FC Hägendorf bedeutet der Viertligist ASI Superga Endstation. Der Unterklassige legt nach einer halben Stunde vor – Gianfranco Gigliotti erzielt das 1:0. Mit einem Penalty, den Captain Claude Keller in der 78. Minute verwandelt, retten sich die Hägendörfer in die Verlängerung. Dort wird Raphael Strebel zum Matchwinner. Mit seinem Treffer in der 111. Minute ebnet er dem Aussenseiter ASI Superga den Weg in die Achtelfinals.

Mit dem SC Derendingen, der in der vergangenen Saison bis in die Viertelfinals vorgestossen ist, steht ein weiterer Viertligist in der nächsten Runde. Die Derendinger gewinnen zu Hause gegen den FC Oensingen aus der 3. Liga mit 2:1. Nebst Blustavia und Italgrenchen haben zwei weitere Klubs aus der 3. Liga den Einzug in die Achtelfinals geschafft. Der FC Niederbipp, der dank Toren von Misin Shala (17.) und Muhamed Trumic (49.) den Ligakonkurrenten FC Riedholz mit 2:1 bezwingt, und der FC Dulliken, der sich gegen den Viertligisten FC Wolfwil mit 5:1 durchsetzt.

Zehn der 13 Zweitliga-Klubs haben sich in den Sechzehntelfinals keine Blösse gegeben. Den höchsten Sieg landet der amtierenden Cupsieger Subingen – 12:0 gegen den Drittligisten FC Rüttenen. Jedes dritte Tor geht dabei auf das Konto von Luca Cappelli. Auch der FC Lommiswil (9:1 gegen Kappel) und der FC Iliria (6:0 gegen Welschenrohr) feiern Kantersiege. Fitim Sadriji trifft vier Mal für Iliria.

Joël Rietschin trifft bei Härkingens Sieg doppelt

Der FC Härkingen, der Tabellenzweite der 2. Liga, schlägt den Drittligisten FC Kestenholz mit 3:0. Patrick Lüthy

Der FC Härkingen stellt gegen Kestenholz bereits in der zweiten Minute klar, wer der Favorit ist. Joël Rietschin bringt die Härkinger nach einem Eckball auf Vorlage von Yanick Oumaray in Führung. In der 22. Minute versenkt Silvan Gasser einen Freistoss aus 18 Metern zum 2:0 in der unteren Torecke. Nach der Pause begnügen sich die Härkinger mit lediglich einem weiteren Tor. Rietschin muss in der 72. Minute nach dem Querpass von Oumaray nur noch ins leere Tor und zum 3:0-Schlussresultat einschieben.

Mit dem gleichen Ergebnis nimmt der FC Biberist die Hürde Däniken-Gretzenbach. Ivan Doric und zweimal Andreas Felder sorgen mit ihren Toren für den Erfolg gegen den Viertligisten. Im Rennen bleibt auch der FC Bellach. Der Cupsieger der Jahre 2017 und 2018 und letztjährige Finalist bezwingt Deitingen mit 4:2.

Mehr Mühe bekunden der FC Olten beim 4:3-Sieg gegen HNK Croatia und der FC Gerlafingen, der beim Drittligisten Attiswil 3:2 gewinnt. Erst in der Verlängerung erledigt der FC Wangen bei Olten die Aufgabe Wangen an der Aare. Das entscheidende Tor zum 3:2 für den FC Wangen bei Olten erzielt Sokol Berisha in der 116. Minute.

Solothurner Cup. 1/16-Finals: Wangen a/A (3.) – Wangen b.O. (2.) n.V. 2:3. Däniken-Gretzenbach (4.) – Biberist (2.) 0:3. Blustavia (3.) – Fulenbach (2.) 5:3. Wolfwil (4.) – Dulliken (3.) 1:5. Rüttenen (3.) – Subingen (2.) 0:12. Welschenrohr (3.) – Iliria (2.) 0:6. HNK Croatia (3.) – Olten (2.) 3:4. ASI Superga (4.) – Hägendorf (2.) n.V. 2:1. Alpha (4.) – Mümliswil (2.) 0:3 Forfait. Attiswil (3.) – Gerlafingen (2.) 2:3. Deitingen (3.) – Bellach (2.) 2:4. Kappel (5.) – Lommiswil (2.) 1:9. Riedholz (3.) – Niederbipp (3.) 1:2. Italgrenchen (3.) – Trimbach (2.) 2:1. Kestenholz (3.) – Härkingen (2.) 0:3. Derendingen (4.) – Oensingen (3.) 2:1.