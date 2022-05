FC Subingen nach 2:1 gegen Bellach Solothurner Cupsieger 2022.

Solothurner Cup Der vorausgesagte Cup-Heimsieg des FC Subingen Zu Haue auf dem Sportplatz Affolter setzt sich der FC Subingen gegen den FC Bellach mit 2:1 durch und gewinnt den Solothurner Cup zum ersten Mal seit acht Jahren – wie es Stürmer Selcuk Cubuk seinem Trainer Dominik Ellenberger in der Winterpause versprochen hat. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 26.05.2022, 23.04 Uhr

Der FC Subingen sorgt mit dem Heimsieg dafür, dass der Solothurner Cupsieger zum ersten Mal seit 2015 nicht FC Iliria oder FC Bellach heisst. José R. Martinez

Dominik Ellenberger komplettiert seine Titelsammlung. Den Aufstieg in die 2. Liga hat er schon erreicht und auch den Meistertitel in der 2. Liga als Trainer errungen. «Nur der Cup hat noch gefehlt», sagt er nach dem 2:1-Finalsieg gegen den FC Bellach und versucht seine Gefühle in Worte zu fassen: «Es gibt wohl kaum etwas Schöneres, als zu Hause vor dem eigenen Publikum den Cup zu holen. Es war ein perfekter Tag. Das Wetter war herrlich und der Sportplatz schon am Morgen voll mit Zuschauern. Sie sorgten für eine super Stimmung, die uns zum Sieg trug.»

Subingen-Trainer Dominik Ellenberger: «Es gibt wohl kaum etwas Schöneres, als zu Hause vor dem eigenen Publikum den Cup zu holen.» José R. Martinez / Solothurner Zeitung

Sein Team tritt im Final lange Zeit souverän auf. Bereits nach der Startviertelstunde liegt der FC Subingen mit 1:0 vorne. Etwas glücklich, weil abgelenkt von einem Bellacher, kommt der Ball in der 13. Minute zu Selcuk Cubuk, der ihn gekonnt mit dem linken Fuss am Bellacher Torhüter Elia Baur vorbeischiebt.

Selcuk Cubuk schiesst den FC Subingen in der 13. Minute in Führung. José R. Martinez

Cubuk, der in der Winterpause zu den Wasserämtern gestossen ist, traf schon im Viertelfinal gegen Fulenbach doppelt und schoss die Subinger im Halbfinal gegen den FC Olten mit seinem Tor in der 88. Minute ins Endspiel. «Ich fühle mich extrem wohl beim FC Subingen, ich wurde von allen sehr gut aufgenommen. Der FC Subingen ist wie eine grosse Familie, und ich bin stolz, dass ich ein Teil davon sein darf», sind seine ersten Worte nach dem Finalsieg.

«Es ist einfach nur geil, dass wir es geschafft haben», fügt er hinzu. Als ihn Trainer Ellenberger im Winter geholt hat, habe er ihm versprochen, dass Subingen dieses Jahr den Cup gewinnt. «Jetzt habe ich mein Versprechen gehalten», sagt er stolz.

Bellach-Goalie Elia Baur am Boden: Der FC Subingen jubelt in der zweiten Halbzeit nach dem Tor zum 2:0. José R. Martinez

Obwohl die Subinger nach einer knappen Stunde auf 2:0 erhöhen, Luca Cappelli lässt Bellach-Torhüter Elia Baur, der für den gesperrten Luca Palermo im Kasten steht, mit einem satten Linksschuss keine Abwehrchance, kommt der Gastgeber in der Schlussphase und dem Anschluss der Bellacher nochmals ins Zittern. «Da hätte das Spiel kippen können», so Cubuk, «aber unser Goalie Pascal Schwaller hat uns mehrmals vor dem Ausgleich gerettet.»

Die Bellacher sind vor allem auf Standards gefährlich. Einer ihrer insgesamt zehn Eckbälle bringt sie zurück ins Spiel. Rok Shkoreti drückt den Corner von Alban Xhema per Kopf über die Linie und sorgt wieder für Spannung. In der Schlussviertelstunde kommt der FC Bellach dem Ausgleich sehr nahe. Kevin Marthaler verfehlt das Tor mit seinem Kopfball nur knapp (76.), Shkoreti hat in der 78. Minute die Möglichkeit zum Doppelpack, trifft den Ball in aussichtsreicher Position aber nicht richtig und verzieht, Shaban Arifis Weitschuss kratzt Schwaller aus der Ecke (80.), und auch Xhema findet seinen Meister im Subinger Schlussmann (89.).

Die letzten beiden Möglichkeiten für die Bellacher vergibt Marthaler in der Nachspielzeit. Zuerst verpasst er die Hereingabe von Alessandro Fragale nur um Zentimeter, kurz darauf wehrt Schwaller seinen Distanzschuss etwas unkonventionell mit dem Fuss ab.

Bellachs Verteidiger Rok Shkoreti (r.) brachte mit dem Anschlusstor wieder Spannung ins Spiel und lancierte damit die Schlussoffensive seines Teams. José R. Martinez

Goalie Pascal Schwaller begräbt das Kriegsbeil mit dem Cup

«Am Schluss hat uns Pascal Schwaller diesen Sieg festgehalten», lobt Trainer Dominik Ellenberger. Noch deutlicher wird Aussenverteidiger Fabian Kummer: «Pascal war sackstark, er hat uns den Arsch gerettet. Wir müssten das Spiel eigentlich viel früher entscheiden, dann wäre die Sache erledigt gewesen.»

Dass die Bellacher plötzlich wieder Aufwind verspüren, erklärt er auch damit, dass Subingen die zweiten Bälle nicht mehr behauptet. «Wir hatten plötzlich Mühe mit ihren langen Bällen, und auch ihre Standards waren gefährlich», sagt Kummer, kurz nachdem er sich gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern mit dem gewonnen Pokal fotografieren liess – ein schönes Erinnerungsfoto für den 34-Jährigen, der seine Karriere in der ersten Mannschaft nach dieser Saison beenden wird.

Torhüter Pascal Schwaller, der von seinen Mitspielern am meisten Lorbeeren einheimst, sieht sich indessen nicht als Matchwinner und sagt bescheiden: «Das war ein Sieg der ganzen Mannschaft. Wir haben neunzig Minuten lang super gekämpft. Deshalb haben wir gewonnen. Bei meinen Paraden war auch etwas Glück dabei.»

Fabian Kummer und Goalie Pascal Schwaller mit dem Pokal, flankiert von SOFV-Vizepräsident Jan Lanz (l.) und SOFV-Präsident Heinz Hohl. José R. Martinez

Vor der Saison hatte er gegenüber dieser Zeitung gesagt, dass er im Amateurfussball eigentlich schon alles erreicht habe, nur mit dem Cup stehe er noch auf Kriegsfuss, weil er nie weit gekommen sei im Pokal-Wettbewerb. Jetzt kann er das Kriegsbeil begraben. «Ich glaube, etwas Schöneres als zu Hause den Cup zu gewinnen, gibt es nicht. Das ist definitiv das Highlight meiner Karriere.»

Acht Jahre nach dem letzten Cupsieg kann der FC Subingen also den Pokal wieder in die Höhe stemmen. Und dies vor einer beeindruckenden Kulisse mit rund 3000 Zuschauern auf dem Affolter. «Jetzt werden wir sicher noch ein bisschen hier bleiben und morgen etwas später zur Arbeit gehen», lacht Trainer Dominik Ellenberger verschmitzt.

Die Subinger feierten ihren Triumph wohl noch bis weit in die Nacht hinein. José R. Martinez

Sein Gegenüber, Bellachs Co-Trainer Arben Gjidoda, dagegen muss seine Mannschaft nach dem Schlusspfiff trösten. «Ich kann den Spielern keinen Vorwurf machen», sagt er, «der Einsatz stimmte, sie haben gekämpft bis zum Schluss, leider ist uns der Ausgleich trotz ausgezeichneter Chancen nicht mehr gelungen. Am Ende hat die glücklichere Mannschaft gewonnen.»

