Dem FC Subingen winkt der Cupfinal vor der eigenen Haustüre.

Solothurner Cup Dem FC Subingen winkt der Final vor der eigenen Haustüre Letzter Halt vor dem Solothurner Cupfinal am 26. Mai auf dem Affolter: Der FC Subingen gastiert am Mittwochabend im Halbfinal beim FC Olten. Die zweite Affiche heisst FC Bellach gegen FC Lommiswil. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 26.04.2022, 16.00 Uhr

In der Vorrunde der laufenden Saison trennten sich Subingen und Olten 1:1-unentschieden. Patrick Lüthy

FC Olten gegen FC Subingen ist das Duell der erfolgreichsten Zweitligisten der jüngeren Vergangenheit. Beide Klubs gewannen in den 2000er-Jahren je viermal den 2.-Liga-Meistertitel und je dreimal den Solothurner Cup. Der FC Olten sicherte sich den Cup in den Jahren 2001, 2003 und zuletzt 2012. Subingen holte den Pokal 2002, 2010 sowie 2014. Beim bislang letzten Cupsieg der Subinger vor acht Jahren hiess der Gegner Olten.

In Zuchwil setzte sich der FC Subingen damals mit 3:1 durch. Altay Kahraman schoss die Wasserämter in Führung (8.). Nach Oltens Ausgleich durch Saban Jakupovic (25.) legten die Subinger kurz vor der Halbzeitpause abermals vor – Andreas Linder erzielte das 2:1. In der 70. Minute sorgte Alessandro Fragale mit dem 3:1 für die Entscheidung.

Nebst Matchwinner Linder waren mit Benjamin Brunner, Fabian Kummer, Sascha Pauli und Daniel Wiedmann vier weitere Spieler dabei, die aktuell immer noch im Kader des FC Subingen figurieren. Auf der Seite der Oltner sind es Goalie Thomas Husi und Giovanni Gerardi.

Der FC Olten und Aziz Kukavica sind in der 2. Liga obenauf: Die Oltner liegen aktuell auf Tabellenplatz drei, der FC Subingen folgt drei Ränge dahinter. Patrick Lüthy

Bilanz der Direktduelle spricht für den FC Olten

Seit der Saison 1999/2000 trafen der FC Olten und der FC Subingen in der Meisterschaft insgesamt 18-mal aufeinander. Von acht Begegnungen in der 2. Liga inter entschied der FC Olten deren sechs für sich. Subingens einziger Erfolg in der Amateurliga gegen den Stadtklub datiert aus der Vorrunde 2004/05.

Etwas anders sieht die Bilanz in der 2. Liga aus: Viermal setzte sich in der höchsten Regionalliga der FC Subingen durch, zweimal jubelten die Oltner, viermal gab es keinen Sieger. So auch im bislang letzten Kräftemessen in der Vorrunde der aktuellen Saison am 17. Oktober des vergangenen Jahres. Aziz Kukavica legte für den FCO in der 26. Minute vor, Leonardo Baschung sorgte mit seinem Treffer in der 58. Minute für das 1:1-Schlussresultat.

Der FC Olten belegt in der laufenden Meisterschaft hinter Iliria und Lommiswil den dritten Tabellenplatz. Mit 18 Gegentoren in 16 Spielen stellt das Team von Trainer Ogulcan Karakoyun statistisch die zweitbeste Defensive der Liga. Drei Plätze hinter dem FCO folgt der FC Subingen mit sechs Punkten weniger auf dem Konto. Die Subinger sind aber besser in die Rückrunde gestartet als die Oltner. Sie sammelten in den letzten fünf Spielen zehn Punkte, der FC Olten nur deren sieben.

«Der FC Olten ist für mich immer noch eine 2.-Liga-inter-Mannschaft», sagt Subingens Trainer Dominik Ellenberger über den Gegner. Hans Peter Schläfli

«Es wären mehr Punkte möglich gewesen – gegen Härkingen haben wir dumm verloren. Aber ich bin zufrieden mit unserer Ausbeute», sagt Subingens Trainer Dominik Ellenberger. «Der gute Start war wichtig, um uns vom Keller zu entfernen. Jetzt können wir nach vorne angreifen und hoffentlich noch den einen oder anderen Tabellenplatz gutmachen.»

Der Pokal-Wettbewerb geniesst aber ganz klar Priorität. Dem FC Subingen winkt der Cupfinal vor der eigenen Haustüre, wenn er am Mittwochabend auswärts die letzte Hürde nimmt. «Der FC Olten ist für mich immer noch eine 2.-Liga-inter-Mannschaft», sagt Ellenberger über den Gegner. «Er ist nur aus wirtschaftlichen Gründen wieder abgestiegen, sportlich hat sich nicht viel verändert. Die Mannschaft hat 2.-Liga-inter-Niveau.»

Ob es im Cup-Halbfinal auch so freundschaftlich bleibt wie nach der Punkteteilung im Oktober? Patrick Lüthy

Viermal traf er seit seinem Amtsantritt beim FC Subingen im Januar 2017 auf den FC Olten. Seine Bilanz: zwei Niederlagen sowie je ein Sieg und ein Unentschieden. «Die Spiele waren immer sehr knapp. Wir müssen sicher keine Angst haben», stellt Ellenberger klar. Als Spieler gewann er den Cup 2010 mit Subingen. In seinem Palmarès als Trainer fehle ihm der Cupsieg: «Das will ich unbedingt noch erreichen.»

Nach Meistertitel jetzt der Cupsieg für Lommiswil?

Im zweiten Halbfinal spricht auf dem Papier fast alles für den FC Lommiswil. Als Titelverteidiger ist die Mannschaft von Trainer Lukas Ebel in der 2. Liga auf dem zweiten Platz klassiert und nach vier Rückrundenspielen immer noch ungeschlagen. Der FC Bellach auf dem neunten Tabellenplatz hat elf Punkte weniger auf dem Konto.

Auch das Direktduell am 9. Oktober war eine klare Angelegenheit. Lommiswil setzte sich dank Treffern von Cyrill Sonderegger und Jonas Ebel sowie einem Doppelpack von Niklas Urosevic gleich mit 4:0 durch. Seit Lommiswils Aufstieg im Jahr 2017 trafen die beiden Klubs siebenmal aufeinander. Dreimal gewann Lommiswil, der FC Bellach konnte nur einen Erfolg verbuchen, dreimal resultierte ein 1:1-Remis.

Während der FC Lommiswil nach 2019 erst zum zweiten Mal im Cup-Halbfinal steht, konnte der FC Bellach den Pokal in der jüngeren Vergangenheit dreimal in die Höhe stemmen: 2006, 2017 und 2018.

