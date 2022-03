Solothurner Cup Das Cup-Märchen des SC Derendingen endet im Viertelfinal Der Fünftligist Derendingen unterliegt dem FC Olten im Solothurner Cup am Ende zu deutlich mit 0:4 nach Verlängerung. «Wir haben uns sehr gut verkauft. Am Schluss hat uns leider die Kraft gefehlt», sagt Trainer Salvatore Giuliano stolz. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 29.03.2022, 23.54 Uhr

Oltens Stürmer Hazir Zenuni versucht seinen Gegenspieler mit unfairen Mitteln vom Ball zu trennen. Hanspeter Bärtschi

Der SC Derendingen kann seinem Cup-Märchen kein weiteres Kapitel hinzufügen. Der Favoritenschreck, der zuvor den Titelverteidiger FC Iliria und GS Italgrenchen aus dem Pokal-Wettbewerb geworfen hat, unterliegt im Viertelfinal dem FC Olten in der Verlängerung nach einem hartem Kampf. «Ich bin sicher ein bisschen enttäuscht, wir hätten gerne die Halbfinals erreicht, aber in erster Linie bin ich stolz auf meine Mannschaft», sagte Trainer Salvatore Giuliano. «Wir haben uns mehr als neunzig Minuten lang sehr gut verkauft. Am Schluss hat uns leider die Kraft, und auch etwas die Breite im Kader, gefehlt.»

Dass Derendingen nur auf dem Papier ein Fünftligist ist und deutlich mehr Qualität im Kader hat, erfuhren die Oltner rasch. Bereits in der ersten Minute war Goalie Thomas Husi gefordert, als er gegen Lee Stampfli rettete. Der Favorit tat sich schwer, musste sich immer wieder mit Fouls behelfen und kam erst nach über einer halben Stunde zu den ersten Offensivaktionen. Hazir Zenuni scheiterte zweimal am glänzend reagierenden Kevin Herrli. In der 40. Minute war es erneut Zenuni, der nach einem Zuspiel durch die Gasse von Furkan Tan gefährlich vor dem Kasten auftauchte. Sein Abschluss streifte links am Gehäuse vorbei.

Der Fünftligist bot dem FC Olten bis in die Verlängerung die Stirn. Hanspeter Bärtschi

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff dann nochmals ein Aufreger auf der anderen Seite: Ermin Basini mit einem Querpass, Baris Karatas liess clever durch und Massimiliano Bianco schoss etwas überhastet drüber. Auch in der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit zwei Teams auf Augenhöhe. In der 63. Minute hatte Oltens Torhüter Husi Glück, als er den Ball vor dem Strafraum verstolperte und ihn sich mit einer riskanten Grätsche von Ermin Basini zurückerobern musste.

Die Oltner liessen sich für ihre erste Torchance erneut viel Zeit. Der eingewechselte Aziz Kukavica brachte den Ball in der 75. Minute aus spitzem Winkel nicht an Herrli vorbei. Kurz darauf kratzte Derendingens Torhüter den Freistoss von Giovanni Gerardi aus der Ecke. In der 85. Minute setzte sich Oltens Kennedy Joao auf der rechten Seite durch, legte etwas gar uneigennützig zu Ajman Hasani rüber, dessen Abschuss viel zu ungefährlich war.

Bleart Hasani (r.) erzielte für die Oltner das Game-Winning-Goal in der 98. Minute. Hanspeter Bärtschi

In der letzten Minute der regulären Spielzeit zeigten der FC Olten seine schönste Kombination, an deren Ende Kukavica, der nach seiner Einwechslung viel Power ins Spiel der Gäste brachte, seinen Heber auf der Torlinie von einem Verteidiger geklärt. Die Entscheidung fiel somit erst in der Verlängerung. Bleart Hasani nickte einen Eckball, der von einem Derendinger unglücklich per Kopf verlängert wurde, in der ersten Hälfte ein.

Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte der FC Olten den Spielstand wiederum nach einer Standardsituation. Die Derendinger konnten den Eckball nur ungenügend klären und Ajman Hasani traf wuchtig zum 2:0 für den Zweitligisten. Beim Unterklassigen machte sich der Kräfteverschleiss jetzt deutlich bemerkbar. Die Oltner legten zwei weitere Treffer nach und tanzen dank des 4:0-Erfolgs weiter auf zwei Hochzeiten. Am Samstag wartet in der 2. Liga der Spitzenkampf gegen den FC Iliria.

