FC-Olten-Goalie Thomas Husi will noch einmal einen Titel holen.

Am Wochenende vom 18. und 19. März beginnt in der Solothurner 2. Liga die Rückrunde. Wir haben von jedem der 13 Zweitligisten einen Spieler herausgepickt und ihn einen Fragebogen ausfüllen lassen. Die Antworten präsentieren wir Ihnen in einer Serie bis zum Rückrundenstart. Diesmal ist die Reihe an Thomas Husi, dem langjährigen Goalie des FC Olten.

Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 10.03.2023, 11.00 Uhr