Dem FC Wangen bei Olten droht der zweite Abstieg in Serie.

Serie zum Rückrundenauftakt in der 2. Liga Indiskrete Fragen an...Sokol Berisha vom FC Wangen bei Olten: «Die Tabelle sieht deprimierend aus» Am Wochenende vom 18. und 19. März beginnt in der Solothurner 2. Liga die Rückrunde. Wir haben von jedem der 13 Zweitligisten einen Spieler herausgepickt und ihn einen Fragebogen ausfüllen lassen. Die Antworten präsentieren wir Ihnen in einer Serie bis zum Rückrundenstart. Diesmal ist die Reihe an Sokol Berisha, Captain und Abwehrchef des FC Wangen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 03.03.2023, 15.21 Uhr

Seit dieser Saison führt Sokol Berisha den FC Wangen bei Olten als Captain aufs Feld - hier im Heimspiel gegen den FC Gerlafingen. Bruno Kissling

In der vergangenen Saison stieg der FC Wangen bei Olten mit 25 Niederlagen und nur einem Sieg sang- und klanglos aus der 2. Liga inter ab. Jetzt droht dem langjährigen Erstligisten gar der Absturz in die 3. Liga. Die Wangner steigen mit einem Rückstand von sieben Punkten auf einen Nicht-Abstiegsplatz in die zweite Saisonhälfte.

Sokol Berisha, sind Sie Fan von einem Fussballklub?

Sokol Berisha: Als ich 1998 meine Tante in Genf besuchte, war Real Madrid dort im Trainingslager – seither bin ich Fan.

Haben Sie ein Idol?

Zuerst war es Zidane, mit den Jahren hat mich dann Sergio Ramos immer mehr beeindruckt.

Wie viele Stunden Ihres Alltags sind mit Fussball ausgefüllt?

Sokol Berisha wechselte vor etwas mehr als drei Jahren vom FC Trimbach zum FC Wangen. zvg

Wir trainieren aktuell dreimal pro Woche, dazu ein Match und daneben mache ich regelmässig Fitness- und Krafttraining und jogge auch viel. Vor dem Fernseher verfolge die Spiele von Real Madrid und wenn es sich ergibt, schaue ich auch Premier League und Bundesliga.

Für welche Klubs haben Sie schon gespielt?

FC Schötz, SC Reiden, FC Eschenbach, FC Masis Aarau, FC Trimbach und FC Wangen.

Was zeichnet den FC Wangen aus?

Ich bin dankbar, dass wir damals so gut aufgenommen wurden, als wir vom FC Trimbach wegmussten. Wir werden sehr gut behandelt, alle haben immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen.

Wenn der FC Wangen einen Mäzen finden würde, wie müsste das Geld investiert werden?

In den Nachwuchs – da kommt im Moment leider etwas zu wenig –, in die Kabinen und vielleicht noch in neue Spieler.

Welche Rolle nehmen Sie in Ihrem Team ein?

Ich wurde in dieser Saison zum Captain ernannt und bin mittlerweile eine Art Respektsperson und auch ein Vorbild. Auf dem Platz versuche ich, hinten den Laden zusammenzuhalten.

Welche Rückennummer tragen Sie und gibt es einen speziellen Grund dafür?

Früher hatte ich meistens die 10. Vor knapp vier Jahren verlor ich meinen Cousin, der am 23. März Geburtstag hatte. Seither spiele ich mit der 23.

Sokol Berisha zeigt sich beeindruckt von den Leistungen des Aufsteigers Gerlafingen und dessen Captain Philipp Breu. Bruno Kissling

Welcher Ihrer Mitspieler könnte höher spielen?

Da gibt es einige, wenn Ehrgeiz und Disziplin stimmen: Adis Mesic, Hamdi Nedzipi, Miroslav Markovic, aber auch Albatrit Morinaj und Getuar Preniqi.

Mit wem teilen Sie sich im Trainingslager das Zimmer?

Mit Trainer Getuar Preniqi. Ich bin seine rechte Hand auf dem Platz und wir verstehen uns auch privat sehr gut. Mit Jetmir Zenuni dagegen würde ich niemals ein Zimmer teilen – der ist mir zu aufgedreht, ich könnte wohl keine Minute schlafen (lacht).

Welcher Ihrer Teamkollegen hat den besten Musik­geschmack?

Albatrit Morinaj.

Wer ist der unangenehmste Gegenspieler in der 2. Liga?

Der Gerlafinger Philipp Breu – ein herausragender Spieler, ex­trem schnell und sehr fair.

Wangens Gastspiel in der Vorrunde beim FC Trimbach mündete in einem spektakulären 4:4-Unentschieden. Patrick Lüthy

Wie lautet Ihr Fazit zur Vorrunde, die der FC Wangen auf Platz 12 beendet hat?

Ich bin gar nicht zufrieden, die Tabelle sieht deprimierend aus. Ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass wir derart abgeschossen wurden. Wir sind eine komplett neue Mannschaft, nur wenige Spieler haben 2.-Liga-Erfahrung und es waren auch nicht immer alle fit.

Wie hat sich das Kader Ihres Teams im Winter verändert?

Wir haben drei neue Spieler. Leider wird unsere Lebensversicherung im Sturm, Albatrit Morinaj, die Rückrunde wegen eines Kreuzbandrisses verpassen.

Wie viele Punkte holt Ihr Team in der Rückrunde?

Maximal 36 (lacht). Ich wünsche mir 15 bis 20.

Wer sind die Favoriten auf den Meistertitel?

Iliria, die haben uns ein bisschen vorgeführt in der Vorrunde, und Härkingen, die uns ebenfalls in die Schranken gewiesen haben. Lommiswil hat mich gegen uns nicht so überzeugt.

Sokol Berisha (stehend, 4. von links) hofft, dass sein Team in der Rückrunde zwischen 15 und 20 Punkte holt. zvg

Wer steigt in die 3. Liga ab?

Dazu sage ich nichts, denn ich weiss nicht, was bei den Konkurrenten im Winter gegangen ist.

Wer wird das Überraschungsteam der Rückrunde?

Der FC Gerlafingen.

Wer wird Torschützenkönig?

Alessandro Fragale – wenn du ihn nur kurz aus den Augen verlierst auf dem Platz, ist er weg.

Gegen welchen Klub spielen Sie am liebsten?

Gegen den FC Hägendorf habe ich eine sehr gute Bilanz – ich kann mich an keine Niederlage erinnern. Und ich habe schon mit den Schalt-Brüdern zusammengespielt. Deshalb sind die Duelle gegen sie speziell.

Auf welches Auswärtsspiel könnten Sie verzichten?

In Härkingen habe ich noch nie gewonnen. Die Zuschauer sind giftig, da sind immer viele Emotionen drin.

Komplettieren Sie bitte den Satz: In fünf Jahren spielt der FC Wangen ...

... hoffentlich in der 2. Liga inter oder in der 1. Liga.

Was wollen Sie auf dem Fussballplatz unbedingt noch erleben?

Den Abstieg mit dem FC Wangen verhindern.

