«Im Kanton Solothurn gibt es nur wenige so gute Teams wie Iliria»

Serie zum Rückrundenauftakt in der 2. Liga Indiskrete Fragen an...Riad Agushi vom FC Iliria: «Ich hatte immer die Nummer 10 – das ist mir wichtig» Am Wochenende vom 18. und 19. März beginnt in der Solothurner 2. Liga die Rückrunde. Wir haben von jedem der 13 Zweitligisten einen Spieler herausgepickt und ihn einen Fragebogen ausfüllen lassen. Die Antworten präsentieren wir Ihnen in einer Serie bis zum Rückrundenstart. Den Abschluss der Reihe macht Riad Agushi, Mittelfeldspieler des FC Iliria. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 17.03.2023, 13.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Riad Agushi kam in der Vorrunde in elf von zwölf Spielen zum Einsatz. Markus Müller

Riad Agushi, der Spielmacher des Wintermeisters FC Iliria, schwärmt von Luka Modric, sieht gerne Spiele von Borussia Dortmund und hofft auf einen weiteren Cup-Knüller mit seinem Team. «Wir haben noch Chancen auf das Double. Ich will mindestens den dritten Platz in der 2. Liga holen und den Solothurner Cup gewinnen», sagt er vor dem Start der zweiten Saisonhälfte.

Riad Agushi, sind Sie Fan von einem Fussballklub?

Riad Agushi: Fan bin ich nicht. Aber ich mag Borussia Dortmund – ich sehe gerne junge, gute Spieler.

Haben Sie ein Idol?

Luka Modric, der seit Jahren der Spielmacher von Real Madrid ist. Seine Spielweise und sein Einsatz sind beeindruckend.

Wie viele Stunden Ihres Alltags sind mit Fussball ausgefüllt?

Drei Trainings und ein Match; ich jogge und trainiere auch viel alleine. Seit ich Vater bin, ist es aber etwas schwieriger geworden mit den zusätzlichen Trainings. Ich schaue mir vor allem Spiele der Premier League an und bin auch mal in der Region an einem Spiel.

Für welche Klubs haben Sie schon gespielt?

Ich spielte in Mazedonien in den U-Mannschaften von KF Shkendija; in der Schweiz vor Iliria bei Besa Biel und Italgrenchen.

Ihr bisher schönstes Erlebnis auf dem Fussballplatz?

In meiner Heimat war ich zweimal Cupsieger und einmal Meister bei den Junioren. Hier in der Schweiz ist der Match gegen YB im Schweizer Cup mein grösstes Highlight. Und natürlich der Meistertitel mit Iliria.

Was zeichnet den FC Iliria aus?

Im Kanton Solothurn gibt es nur wenige so gute Mannschaft, deshalb wechselte ich zum FC Iliria. Ich will helfen, dass der Klub weitere Erfolge feiern kann.

Riad Agushi setzt Oltens Stürmer Hazir Zenuni unter Druck. Markus Müller

Wenn der FC Iliria einen Mäzen finden würde, wie müsste das Geld investiert werden?

In die Infrastruktur – wir hätten natürlich nichts gegen einen eigenen Platz – und in den Nachwuchs. Wenn du gute Junioren hast, wird auch die erste Mannschaft besser.

Welche Rolle nehmen Sie in Ihrem Team ein?

Ich bin der Spielmacher und neu der zweite Captain – das freut mich natürlich und macht mich auch stolz. Ich motiviere gerne unsere jungen Spieler und versuche ihnen so zu helfen.

Welche Rückennummer tragen Sie?

Die 10. Das ist mir wichtig, ich hatte immer die 10.

Welcher Ihrer Teamkollegen könnte höher spielen?

Da vergesse ich jetzt sicher noch den einen oder anderen. Alban Jahiu, Mattia Sasso, Nazim Elezi, Avdi Halimi. Sie kennen sich schon lange und wollen lieber zusammen in einer Mannschaft spielen statt höher. In der Region zu spielen, das reicht ihnen.

Mit wem teilen Sie sich im Trainingslager das Zimmer?

Mit Avdi Halimi. Ihn kenne ich schon sehr lange. Er kommt aus dem gleichen Ort wie ich.

Welcher Ihrer Mitspieler hat den besten Musikgeschmack?

Mattia Sasso. Er ist der DJ in der Kabine. Bei uns läuft meistens Hip-Hop oder albanische Musik.

Welcher Ihrer Mitspieler ist der schlechteste Autofahrer?

Wir sind natürlich alle sehr gute Autofahrer.

Wer ist der unangenehmste Gegenspieler in der 2. Liga?

Cyrill Sonderegger vom FC Lommiswil und Selcuk Cubuk vom FC Subingen.

Die Rückennummer 10 ist für Riad Agushi wichtig. José R. Martinez

Wie lautet Ihr Fazit zur Vorrunde, die der FC Iliria auf dem Spitzenplatz beendet hat?

Wir sind sehr zufrieden. Unser Ziel war ein Platz unter den besten drei Klubs. Wir haben am Anfang sieben Punkte verloren, weil wir keine gute Vorbereitung hatten. Alle waren in den Ferien, wir gingen mit einer Woche Training in den ersten Match.

Wie hat sich das Kader Ihres Teams im Winter verändert?

Wir sind sicher nicht schlechter geworden. Altin Dakaj kommt vom FC Grenchen und vielleicht noch ein weiterer Spieler von Concordia Basel. Nicht mehr dabei sind Fabrizio Laus und Memnum Mustafi.

Wie viele Punkte holt Ihr Team in der Rückrunde?

24 bis 26.

Wer sind die Favoriten auf den Meistertitel?

Wir – Subingen und Lommiswil habe ich auch auf der Rechnung.

Wer steigt in die 3. Liga ab?

Hägendorf und Wangen. Wenn drei absteigen, dann auch noch Trimbach.

Wer wird das Überraschungsteam der Rückrunde?

Den FC Bellach habe ich nicht so weit oben erwartet. Mal sehen, ob sie es durchziehen.

Wer wird Torschützenkönig der Solothurner 2. Liga?

Fitim Sadriji.

Riad Agushi (r.) in der vergangenen Saison gegen den FC Klus/Balsthal. Patrick Lüthy

Gegen welchen Klub spielen Sie am liebsten?

Die Spiele gegen Subingen sind Derbys, beide Teams sind immer sehr motiviert.

Auf welches Auswärtsspiel könnten Sie verzichten?

Zum Glück wird der Platz in Lommiswil saniert.

Komplettieren Sie bitte den Satz: In fünf Jahren spielt der FC Iliria ...

... in der 2. Liga.

Was wollen Sie auf dem Fussballplatz unbedingt noch erleben?

Wir haben noch Chancen auf das Double. Ich will mindestens den dritten Platz in der 2. Liga und den Solothurner Cup gewinnen. Vielleicht spielen wir dann wieder gegen ein Team aus der Super League oder Challenge League. Das Spiel gegen YB war für uns Spieler und den ganzen Verein ein sehr cooles Erlebnis.

Ilirias Spielmacher hat den Ball stets im Visier. José R. Martinez

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen