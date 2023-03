Lars Herzog hat einen lebenslangen Vertrag auf einer Serviette

Serie zum Rückrundenauftakt in der 2. Liga Indiskrete Fragen an...Lars Herzog vom FC Lommiswil: «Ich habe auf einer Serviette einen lebenslangen Vertrag unterschrieben» Am Wochenende vom 18. und 19. März beginnt in der Solothurner 2. Liga die Rückrunde. Wir haben von jedem der 13 Zweitligisten einen Spieler herausgepickt und ihn einen Fragebogen ausfüllen lassen. Die Antworten präsentieren wir Ihnen in einer Serie bis zum Rückrundenstart. Diesmal ist die Reihe an Lars Herzog, Rechtsaussen des FC Lommiswil. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 17.03.2023, 06.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der FC Härkingen ist Lars Herzog (r.) sympathisch. Markus Müller

Beim FC Lommiswil steht der Cupsieg auf Position eins. Zu einem Meistertitel nach der vollen Länge der Meisterschaft würde Lars Herzog auch nicht nein sagen. «Mit einem Durchschnittsalter von 22 Jahren haben wir genug Zeit, unsere Ziele zu erreichen», sieht er zuversichtlich in die Zukunft. In die Rückrunde starten die Lommiswiler als Leader nach Verlustpunkten.

Lars Herzog , sind Sie Fan von einem Fussballklub?

Lars Herzog: Seit ich klein bin, unterstütze ich die BSC Young Boys. Ich hatte keine Wahl, da mein Vater mich immer ins Stadion mitnahm und es für mich so nur einen Verein gab, der infrage kam. Zudem kann ich es nicht verstehen, wie man Basel- oder Zürich-Fan sein kann.

Haben Sie ein Idol?

Gehen wir vom sportlichen aus, sind dies ganz klar Roger Federer und Lionel Messi. Sie verkörpern ihre Sportart wie kein anderer und bereiten so Millionen von Menschen Freude. Beide sind trotz ihrer Erfolge auf dem Boden geblieben.

Lars Herzog (l.) und der FC Lommiswil starteten mit einem 2:0-Sieg gegen Mümliswil in die Saison. Oliver Menge

Wie viele Stunden Ihres Alltags sind mit Fussball ausgefüllt?

Normalerweise haben wir zwei Trainings und ein Spiel; wenn ich Zeit habe, schaue ich ein Spiel im Kanton Solothurn und eines am Fernseher oder im Stadion. Dazu kommen endlose Diskussionen mit meinen Teamkollegen, die zum Teil den halben Abend in Anspruch nehmen. Im Schnitt komme ich auf rund acht Stunden pro Woche.

Für welche Klubs haben Sie schon gespielt?

Gestartet habe ich in Lommiswil. Mit elf Jahren wechselte ich mit vier Teamkollegen – drei sind es heute noch – zum FC Solothurn. Mit 15 ging ich zurück zum FC Lommiswil. Da ich vor einigen Jahren im Skiweekend auf einer Serviette einen lebenslangen Vertrag unterschrieben habe, wird es auch keine weiteren Stationen mehr geben.

Ihr bisher schönstes Erlebnis auf dem Fussballplatz?

Der Meistertitel in der 3. Liga im Jahr 2017, weil wir stundenlang gefeiert haben und wir FCL-Geschichte geschrieben haben. Und der 2.-Liga-Meistertitel, wenn auch nach einer halben Saison, da dies nie jemand vom FCL erwartet hat. Es war ein tolles Gefühl.

Lars Herzog hat in der Vorrunde zehn von elf Spielen über die volle Distanz bestritten. José R. Martinez

Was zeichnet den FC Lommiswil aus?

Wer unseren FC kennt, weiss, dass wir nicht wie anderen Vereine sind. Bei uns steht die eigene Jugend im Vordergrund. Dies ist daran zu erkennen, dass die meisten Spieler der ersten und zweiten Mannschaft Eigengewächse sind. Es ist üblich, dass Grossarbeiten wie der Neuanstrich des Klubhauses, die Organisation der jährlichen Abendunterhaltung oder auch ein Teil des Vorstandes von den Aktivspielern übernommen werden. Junioren und Spieler waren auch schon auf dem Rasenmäher, um unseren Platzwart zu entlasten.

Wenn der FC Lommiswil einen Mäzen finden würde, wie müsste das Geld investiert werden?

Passende Frage, da wir im letzten Sommer unseren Haupt- und Nebenplatz saniert haben. Es gab mehrere grössere und kleinere Sponsoren. Der wichtigste Sponsor, die Gemeinde, fehlt jedoch auf der Liste. Die besprechen wohl noch, wie hoch die Summe sein soll. Natürlich gibt es weitere Projekte, die anstehen würden, aber ich denke, wir und alle anderen Klubs sind froh, wenn sie in Zukunft auf einem einigermassen geraden Fussballfeld spielen können.

Welche Rolle nehmen Sie in Ihrem Team ein?

Ich bin der Läufer, der versucht, bei allen Angriffen vorne zu sein und bei jedem Gegenangriff zu verteidigen. Ich erwarte immer vollen Einsatz von mir und meinen Teamkollegen. Neben dem Platz bin ich eher laut und mache so ziemlich in jeder Situation einen dummen Spruch.

Welche Rückennummer tragen Sie?

Mir wurde die 19 als 15-Jähriger bei meinem Debüt gegen Selzach vom damaligen Trainer Fabian Käch zugewiesen. Von da an kam für mich keine andere Trikotnummer mehr in Frage.

Welcher Ihrer Teamkollegen könnte höher spielen?

Da die meisten Teamkollegen Bier wie Wasser trinken, sehe ich nur wenige ein höheres Niveau spielen. Vom Fussballerischen her wäre die 2. Liga für Cedric Hunziker, Andrin Zumstein, ­Cyrill Sonderegger, Gianluca Moser, Tim Bracher oder auch Fabio Bruni nicht Endstation.

Mit wem teilen Sie sich im Trainingslager das Zimmer?

Mit Andrin Zumstein, da er mein bester Freund ist, seit ich ein oder zwei Jahre alt bin.

Welcher Ihrer Mitspieler hat den besten Musikgeschmack?

Da kann ich nur Niklas Urosevic nennen. Wir mögen oft dieselbe Musik und zeigen uns immer neue Songs, die man irgendwo gehört oder gefunden hat.

Zweikampf zwischen dem Lommiswiler Lars Herzog und dem Oltner Danilo Esposito. José R. Martinez

Welcher Ihrer Mitspieler ist der schlechteste Autofahrer?

Ich bin zum Glück noch nicht mit ihm gefahren, jedoch sagen alle, dass Etienne Waldner den Fahrausweis nicht mehr lange besitzen wird.

Wer ist der unangenehmste Gegenspieler in der 2. Liga?

Da Gianluca Moser seit kurzer Zeit für uns aufläuft, kann ich durchatmen.

Wie lautet Ihr Fazit zur Vorrunde, die der FC Lommiswil auf Platz 2 beendete?

Wir können sehr zufrieden sein, da wir erneut gezeigt haben, wozu wir fähig sind und dass mit uns jederzeit zu rechnen ist. Wir starteten nicht überragend, kamen dann aber immer besser in Fahrt. Viele Spiele konnten wir nur knapp gewinnen, was zum Teil an der Effizienz lag. Mit einem Sieg im Nachtragsspiel könnten wir die Tabellenführung übernehmen, was natürlich eine tolle Leistung ist. Auch im Cup sind wir noch vertreten, was ein klares Ziel war.

Wie hat sich das Kader Ihres Teams im Winter verändert?

Gabor Bachmann hat sich wegen seiner Ausbildung für eine Pause entschieden. Das schwächt un­sere Abwehr enorm. Aber wir haben womöglich bereits einen Ersatz aus der eigenen Jugend gefunden. Zusätzlich konnten wir Gianluca Moser für uns gewinnen. Mit seiner Klasse kann er unser Offensiv-Spiel einen weiteren Schritt nach vorne bringen.

Wie viele Punkte holt Ihr Team in der Rückrunde?

Ich bin positiv gestimmt und sage, dass wir 23 Punkte holen.

Wer sind die Favoriten auf den Meistertitel?

Platz 1 und 10 trennen nur 8 Punkte. Jedes Team hat seine Qualitäten. Müsste ich Teams nennen, kommen mir Iliria, Härkingen, Biberist und natürlich Lommiswil in den Sinn.

Der Oltner Furkan Tan im Kopfballduell mit dem Lommiswiler Lars Herzog (r.). José R. Martinez

Wer steigt in die 3. Liga ab?

Als zwei mögliche Abstiegskandidaten sehe ich Trimbach und Hägendorf. Es kann aber schnell gehen, mit wenigen Punkten kann ein Team viele Ränge gutmachen.

Wer wird das Überraschungsteam der Rückrunde?

Der Ausdruck «Überraschungsteam» ist vielleicht ein bisschen speziell, aber ich sehe Biberist weit vorne. Mit der guten Defensive, einem guten Goalie und schnellen Offensivspielern sind sie immer zu Topleistungen imstande. Leider auch schon das eine oder andere Mal gegen uns.

Wer wird Torschützenkönig?

Fabio Bruni und Jonas Ebel werden es unter sich ausmachen.

Gegen welchen Klub spielen Sie am liebsten?

Gegen Härkingen sind es intensive Spiele. Wir sind von der Philosophie her ähnliche Klubs, was sie noch sympathischer macht.

Auf welches Auswärtsspiel könnten Sie verzichten?

Die Fans sind mir ziemlich egal, da ich mit meinem Vater an der Seitenlinie wohl nichts sagen darf. Beim Platz sieht es anders aus – in Trimbach ist mir der zu kurz und zu schmal.

Komplettieren Sie bitte den Satz: In fünf Jahren spielt der FC Lommiswil ...

... immer noch in der 2. Liga und geniesst die einigermassen nahen Auswärtsspiele.

Was wollen Sie auf dem Fussballplatz unbedingt noch erleben?

Für uns steht der Cupsieg auf Position eins. Wir hätten das Potenzial, diesen Pott zu holen, konnten jedoch in den entscheidenden Momenten nicht brillieren. Zu einem Meistertitel nach der vollen Länge würde ich auch nicht nein sagen. Da wir alle im Durchschnitt etwa 22 Jahre alt sind, haben wir zum Glück noch genug Zeit, die Ziele zu erreichen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen