Der Konkurrenzkampf beim FC Härkingen spornt Jan Marti an.

Serie zum Rückrundenauftakt in der 2. Liga Indiskrete Fragen an...Jan Marti vom FC Härkingen: «Ich mag den Konkurrenzkampf – der spornt zusätzlich an» Am Wochenende vom 18. und 19. März beginnt in der Solothurner 2. Liga die Rückrunde. Wir haben von jedem der 13 Zweitligisten einen Spieler herausgepickt und ihn einen Fragebogen ausfüllen lassen. Die Antworten präsentieren wir Ihnen in einer Serie bis zum Rückrundenstart. Diesmal ist die Reihe an Jan Marti, Mittelfeldspieler des FC Härkingen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 16.03.2023, 11.06 Uhr

Im Solothurner Cup setzten sich Jan Marti und der FC Härkingen gegen Kestenholz mit 3:0 durch. Im Viertelfinal wartet der SC Derendingen. Patrick Lüthy

Die Niederlagen in der Vorrunde gegen Fulenbach und Subingen haben ihn genervt: Jan Marti und der FC Härkingen steigen von Platz vier aus in die Rückrunde. «Ich will vorne mitspielen, aber wie man in der Vorrunde gesehen hat, kann jeder jeden schlagen», sagt der ehemalige FCB-Junior vor dem Auftakt der zweiten Saisonhälfte.

Jan Marti, sind Sie Fan von einem Fussballklub?

Jan Marti: Richtig Fan bin ich eigentlich von keinem Klub. Ich verfolge aber den FC Barcelona, Paris Saint-Germain und den FC Basel.

Haben Sie ein Idol?

Seit klein auf ist Lionel Messi mein Idol. Seine Spielintelligenz, die Technik und sein Tempo am Ball beeindrucken mich.

Wie viele Stunden Ihres Alltags sind mit Fussball ausgefüllt?

In meiner Freizeit dreht sich relativ viel um Fussball. Zwei Trainings und ein Spiel pro Woche. Am Wochenende schaue ich mir gerne Fussballspiele von Freunden an, wenn es passt. Im Fernsehen verfolge ich hauptsächlich die Champions League – so zehn Stunden kommen da pro Woche zusammen.

Für welche Klubs haben Sie schon gespielt?

FC Solothurn und FC Härkingen

Das Heimspiel gegen den FC Biberist entschieden die Härkinger mit 2:0 für sich.t José R. Martinez

Ihr bisher schönstes Erlebnis auf dem Fussballplatz?

Mein erstes Tor im Dress des FC Basel in der U14 war sicher etwas ganz Besonderes. Das Aufgebot für das Stützpunkttraining der Schweizer U15-Nati und der Gruppensieg mit der U15 des FC Solothurn waren ebenfalls Highlights.

Was zeichnet den FC Härkingen aus?

Ich wurde sehr gut aufgenommen. Der Zusammenhalt wird hier auf und neben dem Platz grossgeschrieben. Es werden viele Events organisiert, was den Zusammenhalt fördert und es einem ermöglicht, viele Leute vom Verein kennen zu lernen.

Gegen den FC Trimbach feierten Jan Marti und die Härkinger einen 3:0-Heimsieg. Markus Müller

Wenn der FC Härkingen einen Mäzen finden würde, wie müsste das Geld investiert werden?

In den Nachwuchs und in die Infrastruktur. Über einen Kunstrasenplatz würde sich sicher niemand beschweren.

Welche Rolle nehmen Sie in Ihrem Team ein?

Eher die ruhigere – ich versuche, immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Und neben dem Platz bin ich immer für einen Spass zu haben.

Welche Rückennummer tragen Sie?

Die Nummer 20: Als ich in die erste Mannschaft kam, war diese frei und die Grösse passte.

Jan Marti stand bei allen zwölf Vorrundenspielen in der Startelf des FC Härkingen. José R. Martinez

Welcher Ihrer Teamkollegen könnte höher spielen?

Loris Micelli, Yanick Oumaray, Tim Büttiker oder auch Joel Rietschin.

Mit wem teilen Sie sich im Trainingslager das Zimmer?

Ich konnte mit der ersten Mannschaft leider noch kein Trainingslager bestreiten, da es entweder wegen Corona abgesagt wurde oder weil ich in der Prüfungsphase war.

Welcher Ihrer Mitspieler hat den besten Musikgeschmack?

Yanick Oumaray, weil ich fast dieselbe Musik höre.

Welcher Ihrer Mitspieler ist der schlechteste Autofahrer?

Ich habe mich bis jetzt bei jedem meiner Mitspieler im Auto sicher gefühlt.

Wer ist der unangenehmste Gegenspieler in der 2. Liga?

Cyrill Sonderegger vom FC Lommiswil.

Jan Marti (r.) im Zweikampf mit Trimbachs Spielertrainer Lucien Baumgartner. Markus Müller

Wie lautet Ihr Fazit zur Vorrunde, die der FC Härkingen auf Platz 4 beendete?

Wir können zufrieden sein. Die Anzahl Gegentore zeigt, dass wir defensiv einen Schritt nach vorne machen konnten. Es gab aber auch Verlustpunkte, die mir wehtaten. Das 0:2 gegen Subingen, als wir spielerisch eines der besten Spiele zeigten, und das 0:2 gegen den SC Fulenbach.

Wie hat sich das Kader Ihres Teams im Winter verändert?

Es gab keine Zuzüge oder Abgänge. Dafür sind einige Spieler von Verletzungen zurück. Wir sind 22 gesunde Spieler im Kader – das ist sehr gut so. Jeder Startplatz ist hart umkämpft. Ich mag den Konkurrenzkampf, der spornt jeden Spieler noch einmal zusätzlich an.

Wie viele Punkte holt Ihr Team in der Rückrunde?

Am besten wäre natürlich, alle 36. Ich will vorne mitspielen, aber wie man in der Vorrunde gesehen hat, kann jeder jeden schlagen.

Wer sind die Favoriten auf den Meistertitel?

Laut Tabelle sind es für mich Iliria und Lommiswil, aber es kann noch sehr viel passieren. Alle sind nahe beieinander.

Wer steigt in die 3. Liga ab?

Da wage ich keine Aussage, denn es kann viel passieren.

Wer wird das Überraschungsteam der Rückrunde?

Hoffentlich wir.

Gegen den SC Fulenbach kassierten die Härkinger in der Vorrunde eine empfindliche Niederlage. Bruno Kissling

Wer wird Torschützenkönig der Solothurner 2. Liga?

Yanick Oumaray.

Gegen welchen Klub spielen Sie am liebsten?

Gegen den SC Fulenbach – ein Derby mit vielen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Auf welches Auswärtsspiel könnten Sie verzichten?

Lommiswil, wegen des Fussballplatzes.

Komplettieren Sie bitte den Satz: In fünf Jahren spielt der FC Härkingen ...

... mindestens in der 2. Liga.

Was wollen Sie auf dem Fussballplatz unbedingt noch erleben?

Den Solothurner Cup gewinnen.

Jan Marti im Spiel gegen den FC Subingen. Patrick Lüthy

