Der Cupsieg mit dem FC Subingen war ein magischer Moment für ihn.

Serie zum Rückrundenauftakt in der 2. Liga Indiskrete Fragen an...Florian Gasche vom FC Subingen: «Der Cupsieg zu Hause war ein magischer Moment» Am Wochenende vom 18. und 19. März beginnt in der Solothurner 2. Liga die Rückrunde. Wir haben von jedem der 13 Zweitligisten einen Spieler herausgepickt und ihn einen Fragebogen ausfüllen lassen. Die Antworten präsentieren wir Ihnen in einer Serie bis zum Rückrundenstart. Diesmal ist die Reihe an Florian Gasche, Abwehrspieler des FC Subingen. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 13.03.2023, 14.47 Uhr

Florian Gasche (Mitte) und seine Mitspieler jubeln auf der Breite in Hägendorf. Bruno Kissling

Verteidiger Florian Gasche ist momentan Wochenendfussballer, wenn die Schweizer Nati spielt, schlägt sein Herz höher und sein Traum ist ein weiterer Cupsieg mit dem FC Subingen, um dann das grosse Los zu ziehen. Der FC Subingen steigt mit drei Punkten Rückstand auf die Spitze in die Rückrunde und steht im Solothurner Cup als Titelverteidiger im Viertelfinal.

Florian Gasche, sind Sie Fan von einem Fussballklub?

Florian Gasche: Ich schaue gerne die Spiele von Tottenham und Bayern München. Als Fan würde ich mich aber nicht bezeichnen. Mittlerweile geniesse ich einfach unterhaltsame Spiele auf hohem Niveau, unabhängig davon, wer am Ende gewinnt. Anders ist es bei unserer Schweizer Nati. Da schlägt das Herz regelmässig höher.

Haben Sie ein Idol?

Als junger Innenverteidiger war ich von Charles Puyol und Fabio Cannavaro fasziniert. Aufgrund ihrer fussballerischen Fähigkeiten und ihrer Leaderqualitäten. Ihre Präsenz auf dem Platz war unverkennbar.

Wie viele Stunden Ihres Alltags sind mit Fussball ausgefüllt?

Wegen meines Studiums und meiner beruflichen Situation konnte ich während der vergangenen sechs Jahre nur unregelmässig – aktuell leider gar nicht – am Trainingsbetrieb meiner Mannschaft teilnehmen. Fussball findet deshalb bei mir vor allem am Wochenende statt.

Für welche Klubs haben Sie schon gespielt?

SC Derendingen, FC Solothurn und FC Subingen.

Ihr bisher schönstes Erlebnis auf dem Fussballplatz?

In der Juniorenzeit durfte ich mit der U14 des FC Basel in Barcelona gegen den FC Barcelona spielen – das war ein unvergessliches Erlebnis. In meinen 30 Minuten als Aussenverteidiger habe ich kaum einen Ball gesehen, geschweige denn berührt. Das mit Abstand grösste Highlight war aber der Cupsieg zu Hause in Subingen im vergangenen Jahr. Das war ein magischer Moment.

Nicht das grosse Los: In der ersten Cup-Runde empfing der FC Subingen den Erstligisten Köniz und verlor mit 0:2. Hans Peter Schläfli

Was zeichnet den FC Subingen aus?

Der FC Subingen vertritt viele Werte, die sich mit meinen persönlichen decken. Auf dem ­Affolter sind über die Jahre viele enge Freundschaften entstanden. Erfolge, die man mit dem FC Subingen feiern kann, sind besonders speziell.

Wenn der FC Subingen einen Mäzen finden würde, wie müsste das Geld investiert werden?

Der richtige Messi spielt bereits bei uns im «Zwöi». Ich würde dem reichen Sponsor daher davon abraten, die Attrappe aus Paris zu holen. Sinnvollerweise sollte das Geld nachhaltig investiert werden, zum Beispiel in unsere Juniorenabteilung, die Ausbildung der Trainerinnen und Trainer oder in die Infrastruktur.

Welche Rolle nehmen Sie in Ihrem Team ein?

Ich darf mich mittlerweile schon zu jenen Spielern zählen, die am längsten in der Mannschaft sind. Ich möchte meine Erfahrung in die fortlaufende Entwicklung der Mannschaft einbringen und als Bindeglied zwischen den traditionellen FCS-Werten und neuen Werten fungieren. Dies ist in Bezug auf Veränderungen im Kader immer wieder eine Herausforderung.

Welche Rückennummer tragen Sie und gibt es einen speziellen Grund dafür?

Die Nummer 16 – einen speziellen Grund gibt es nicht.

Welcher Ihrer Teamkollegen könnte höher spielen?

Wir haben immer wieder talentierte Junioren, die mit uns die Vorbereitung absolvieren und dann schrittweise in die Mannschaft integriert werden. Für solche jungen Spieler ist die Möglichkeit am grössten, in einer höheren Liga zu spielen. Spontan kommt mir dazu Jonas Zürcher in den Sinn.

Mit wem teilen Sie sich im Trainingslager das Hotelzimmer?

Sascha Pauli oder Raphael Gasche. Ich bin meinen bisherigen Weg beim FC Subingen mehrheitlich mit ihnen gegangen.

Florian Gasche (r.) im Schweizer Cup gegen den FC Köniz auf dem Subinger Affolter. Hans Peter Schläfli

Welcher Ihrer Mitspieler hat den besten Musikgeschmack?

Niki Vodic und Leo Baschung sind unsere Team-DJs und machen einen guten Job. Ab und zu bringt auch Andi Linder einen tollen Klassiker aus der Renaissance.

Welcher Ihrer Mitspieler ist der schlechteste Autofahrer?

Vorbehaltlos und mit grossem Abstand Raphael Gasche.

Wer ist der unangenehmste Gegenspieler in der Solothurner 2. Liga?

Es gibt viele Spieler, mit denen ich über die Jahre «unangenehme», aber stets sportliche und kollegiale Fights auf dem Platz hatte. Roman Rüegsegger war einer dieser Spieler. Nach wie vor schwierig ist es gegen Alessandro Fragale. Ich hoffe natürlich, das beruht auf Gegenseitigkeit.

Wie lautet Ihr Fazit zur Vorrunde, die der FC Subingen auf dem sechsten Platz beendet hat?

Unsere Leistungen schwankten zu stark. Es ist wichtig, dass wir in der Rückrunde konstanter werden. Wir sind aber mit drei Punkten Rückstand auf den Leader in einer komfortablen Ausgangslage.

Wie hat sich das Kader des FC Subingen im Winter verändert?

Wir konnten unser Kader in der Winterpause mit einer gesunden Mischung aus internen und externen Spielern – teilweise sind es Rückkehrer – ergänzen. Veränderungen in der Sommer- oder Winterpause wirken sich regelmässig positiv auf unsere Mannschaft aus und tragen dazu bei, dass jeder Spieler bestrebt bleibt, seine besten Leistungen abzurufen.

Der FC Subingen steigt mit drei Punkten Rückstand auf Leader Iliria in die Rückrunde und auch im Solothurner Cup ist Subingen als Titelverteidiger unter den letzten acht Klubs. José R. Martinez

Wie viele Punkte holt Ihr Team in der Rückrunde?

Sicher nicht weniger als in der Vorrunde.

Wer sind die Favoriten auf den Meistertitel?

Härkingen hat mich in der Vorrunde am meisten überzeugt. Sie sind mein Favorit auf Platz zwei. Wir wollen schliesslich Meister werden.

Wer muss runter in die 3. Liga?

Die Mannschaften, die sich nach dem letzten Meisterschaftsspiel auf den Abstiegsrängen befinden.

Welcher Klub wird das Überraschungsteam der Rückrunde?

Ich denke, der FC Gerlafingen kann an seiner überraschend guten Vorrunde anknüpfen.

Wer wird in dieser Saison Torschützenkönig der Solothurner 2. Liga?

Luca Cappelli oder Selcuk Cubuk.

Gegen welchen Klub spielen Sie am liebsten?

Gegen den FC Biberist und den FC Iliria – das sind immer tolle Duelle, die den Zuschauerinnen und Zuschauern etwas bieten.

Auf welches Auswärtsspiel würden Sie gerne verzichten?

Bekanntlich trägt der SC Fulenbach seine Heimspiele jeweils am Sonntagmorgen aus. Ich sehe Nico Ferrari lieber am Samstagabend in einer Bar als am Sonntagmorgen auf dem Bad.

Komplettieren Sie bitte den Satz: In fünf Jahren spielt der FC Subingen...

... immer noch in der Favoritengruppe für den Meistertitel und den Cupsieg.

Was wollen Sie auf dem Platz unbedingt noch erleben, bevor Sie Ihre Fussballschuhe an den Nagel hängen?

Ich wünsche mir, irgendwann in der ersten Runde des Schweizer Cups gegen einen Superligisten zu spielen. Ich kann mir zudem gut vorstellen, später mal als Juniorentrainer auf dem Platz zu stehen.

