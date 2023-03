Finn Schranz ist das Nesthäkchen des Überraschungsteams Bellach

Serie zum Rückrundenauftakt in der 2. Liga Indiskrete Fragen an...Finn Schranz vom FC Bellach: «Natürlich wird Alessandro Fragale der Torschützenkönig» Am Wochenende vom 18. und 19. März beginnt in der Solothurner 2. Liga die Rückrunde. Wir haben von jedem der 13 Zweitligisten einen Spieler herausgepickt und ihn einen Fragebogen ausfüllen lassen. Die Antworten präsentieren wir Ihnen in einer Serie bis zum Rückrundenstart. Diesmal ist die Reihe an Finn Schranz, Mittelfeldspieler des FC Bellach. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 16.03.2023, 16.00 Uhr

Für Finn Schranz (Mitte) gibt es keine Zweifel, dass Alessandro Fragale (r.) in dieser Saison die Torjägerkanone gewinnt. Hans Peter Schläfli

Mit Jahrgang 2005 ist Finn Schranz das Nesthäkchen des FC Bellach. Er ist Fan von Ngolo Kante, trägt die Nummer 45 und spielt am liebsten gegen den FC Lommiswil. Nach einer «super Vorrunde» liegt Bellach zur Halbzeit auf dem dritten Tabellenrang. «Wir holen gleich viele Punkte wie in der Vorrunde», hofft Schranz auf die Bestätigung in der Rückrunde.

Finn Schranz, sind Sie Fan von einem Fussballklub?

Finn Schranz: Ich bin seit etwa sechs Jahren Chelsea-Fan – wegen den Spielern Ngolo Kante und Eden Hazard.

Haben Sie ein Idol?

Von der Mentalität und vom Mindset her ist es ganz klar Cristiano Ronaldo, aber wenn es um die Position geht Ngolo Kante, weil er ruhig, körperlich stark und bodenständig ist.

Wie viele Stunden Ihres Alltags sind mit Fussball ausgefüllt?

Wir haben zweimal pro Woche Training und am Wochenende ein Meisterschaftsspiel. Auch sonst dreht sich viel um Fussball in meinem Leben. Ich schaue fast jeden Tag ein Spiel. Premier League, Champions League, Europa League oder wenn EM oder WM ist. Insgesamt also etwa um die 20 Stunden.

Für welche Klubs haben Sie schon gespielt?

Ich habe beim FC Bellach alle Juniorenstufen durchlaufen.

Ihr bisher schönstes Erlebnis auf dem Fussballplatz?

Die beiden Cupfinals. Einer bei den C-Junioren, den wir gewannen, und der im vergangenen Jahr in Subingen, den wir leider verloren haben.

Was zeichnet den FC Bellach aus?

Ein grosser Kampfwille und der Zusammenhalt zeichnen den FC Bellach aus. Jeder geht für jeden.

Können die Bellacher auch in der Rückrunde jubeln? Hans Peter Schläfli

Wenn der FC Bellach einen Mäzen finden würde, wie müsste das Geld investiert werden?

Sicher in die Anlage, ins Klubhaus und in die Kabinen. In die Juniorenabteilung und toll wäre ein Kunstrasen.

Welche Rolle nehmen Sie in Ihrem Team ein?

Da ich der Jüngste bin, verhalte ich mich eher ruhig auf dem Platz. Neben dem Platz bin ich immer für einen Spass zu haben.

Welche Rückennummer tragen Sie?

Die 45, sie hat keine Bedeutung.

Welcher Ihrer Teamkollegen könnte höher spielen?

Emmanuel Orkoh – technisch stark, sehr schnell, guter Schuss.

Mit wem teilen Sie sich im Trainingslager das Zimmer?

Mit Gian Büttler, weil ich mit ihm beim FC Bellach die ganze Juniorenabteilung durchlaufen habe.

Welcher Ihrer Mitspieler hat den besten Musikgeschmack?

Mario Brcina, der vor den Spielen auch für die Musik in unserer Kabine sorgt.

Welcher Ihrer Mitspieler ist der schlechteste Autofahrer?

Gian Büttler – aber nur weil er erst frisch angefangen hat.

Wer ist der unangenehmste Gegenspieler in der 2. Liga?

Cyrill Sonderegger vom FC Lommiswil.

Finn Schranz gratuliert seinem Mitspieler Rok Shkoreti für dessen Treffer gegen den FC Biberist. Hans Peter Schläfli

Wie lautet Ihr Fazit zur Vorrunde, die der FC Bellach auf Platz 3 beendet hat?

Wir haben eine super Vorrunde gespielt – und trotzdem leider ein paar unnötige Punkte liegengelassen.

Wie hat sich das Kader Ihres Teams im Winter verändert?

Wir haben mit Jorge Alexandre Cortez einen Zuzug und mit Tyron Nünlist einen Abgang.

Wie viele Punkte holt Ihr Team in der Rückrunde?

Gleich viele wie in der Vorrunde.

Wer sind die Favoriten auf den Meistertitel?

Der FC Lommiswil, der FC Iliria und auch der FC Härkingen – alle haben das Potenzial, den Titel zu holen.

Wer steigt in die 3. Liga ab?

Die letzten drei Platzierten.

Das Überraschungsteam FC Bellach stürmte in der Vorrunde auf den dritten Zwischenrang. zvg

Wer wird das Überraschungsteam der Rückrunde?

Der SC Fulenbach. Wir haben bei ihnen sehr glücklich gewonnen. Sie haben vor allem gegen Ende der Vorrunde viele Punkte geholt.

Wer wird Torschützenkönig der Solothurner 2. Liga?

Natürlich Alessandro Fragale.

Gegen welchen Klub spielen Sie am liebsten?

Das Derby gegen den FC Lommiswil – da ist immer viel Feuer drin.

Auf welches Auswärtsspiel könnten Sie verzichten?

Das Spiel beim FC Trimbach. Hauptsächlich wegen des Rasens, der meistens, wenn wir dort spielen, sehr hoch ist. Und der Platz ist ausserdem sehr klein.

Komplettieren Sie bitte den Satz: In fünf Jahren spielt der FC Bellach ...

... immer noch in der 2. Liga.

Was wollen Sie auf dem Fussballplatz unbedingt noch erleben?

Den Solothurner Cup gewinnen und im Schweizer Cup ein grosses Los ziehen.

