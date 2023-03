Beim FC Trimbach weiss man nie, was als Nächstes passiert.

Serie zum Rückrundenauftakt in der 2. Liga Indiskrete Fragen an...Daniel Bärtschi vom FC Trimbach: «Bei uns weiss man nie, was als Nächstes passiert» Am Wochenende vom 18. und 19. März beginnt in der Solothurner 2. Liga die Rückrunde. Wir haben von jedem der 13 Zweitligisten einen Spieler herausgepickt und ihn einen Fragebogen ausfüllen lassen. Die Antworten präsentieren wir Ihnen in einer Serie bis zum Rückrundenstart. Diesmal ist die Reihe an Daniel Bärtschi, dem Captain und Linksaussen des FC Trimbach. Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 06.03.2023, 15.29 Uhr

Die Trimbacher spielten in der Vorrunde fünfmal unentschieden, die volle Punktzahl gab es nur einmal: beim 5:1-Heimsieg gegen den FC Bellach. Carole Lauener

Der FC Trimbach steht in seiner zweiten 2.-Liga-Saison seit dem Wiederaufstieg. Nachdem die Trimbacher in der abgelaufenen Meisterschaft den siebten Schlussrang belegt hatten, fielen sie in der Vorrunde der laufenden Saison auf den elften Tabellenplatz zurück. Sie sind die Unentschieden-Könige der Solothurner 2. Liga.

Daniel Bärtschi, sind Sie Fan von einem Fussballklub?

Daniel Bärtschi: Vom FC Bayern München. Wie es dazu kam, weiss ich gar nicht mehr genau.

Haben Sie ein Idol?

Als mein Idol würde ich ihn jetzt nicht gerade bezeichnen, aber ich mochte Stephan Lichtsteiner. Sein Trikot hängt heute noch in meinem Büro.

Wie viele Stunden Ihres Alltags sind mit Fussball ausgefüllt?

Wir trainieren während der Vorbereitung dreimal pro Woche, während der Saison zweimal. Mit den Spielen komme ich so auf knapp acht Stunden. Vor dem Fernseher verfolge ich vor allem Spiele der Bundesliga. Da mein Vater in München wohnt, bin ich ab und zu in der Allianz-Arena der Bayern oder in der WWK-Arena in Augsburg. 10 bis 15 Stunden kommen insgesamt schon zusammen.

Daniel Bärtschi (r.) im Duell mit dem Fulenbacher Florian Fischer. Patrick Lüthy

Welches sind Ihre bisherigen Stationen als Spieler?

FC Wangen bei Olten, FC Olten, FC Däniken-Gretzenbach, FC Schönenwerd-Niedergösgen und FC Trimbach.

Ihr bisher schönstes Erlebnis auf dem Fussballplatz?

Als ich von den Senioren des FC Trimbach zurück zu den Aktiven wechselte und wir den Wiederaufstieg in die 2. Liga schafften.

Was zeichnet den FC Trimbach aus?

Bei uns weiss man nie, was als Nächstes passiert.

Wenn der FC Trimbach einen Mäzen finden würde, wie müsste das Geld investiert werden?

Wir würden uns sicher über einen Kunstrasen freuen. Ansonsten würde ich das Geld in die Junioren investieren.

Daniel Bärtschi lässt sich für eines seiner fünf Vorrundentore feiern, das 2:0 gegen den FC Bellach. Carole Lauener

Welche Rolle nehmen Sie in Ihrem Team ein?

Mit 34 Jahren und als Captain bin ich ein Führungsspieler. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die auf dem Platz Unterstützung braucht.

Welche Rückennummer tragen Sie?

Die Nummer 10.

Welcher Ihrer Teamkollegen könnte höher spielen?

Eldin Jusic und Manuel Thut.

Mit wem teilen Sie sich im Trainingslager das Hotelzimmer?

Beim FC Trimbach gibt es keine Trainingslager.

Welcher Ihrer Mitspieler hat den besten Musikgeschmack?

Tobias Ramel, jedoch vermisse ich ihn schon seit Monaten in der Garderobe.

Welcher Ihrer Mitspieler ist der schlechteste Autofahrer?

Wir haben viele Spieler, die noch gar nicht fahren dürfen. Daher muss ich immer selbst fahren und komme nicht in den Genuss des Beifahrers.

Wer ist der unangenehmste Gegenspieler in der Solothurner 2. Liga?

Wayne Corti vom FC Olten.

Daniel Bärtschi (l.) hofft, dass der FC Trimbach das Überraschungsteam der Rückrunde wird. Markus Müller

Wie lautet Ihr Fazit zur Vorrunde, die der FC Trimbach auf Platz 11 beendet hat?

Wir haben zu oft unentschieden gespielt. Gegen den FC Mümliswil führten wir 4:0 und brachten es nicht über die Runden. Im Derby gegen den FC Olten lagen wir bis zur 87. Minute vorne und verloren dann noch. Das ist ärgerlich. Da fehlt uns eventuell die Routine, um diese Punkte auf unser Konto zu holen.

Wie hat sich das Kader des FC Trimbach im Winter verändert?

Leider verzeichneten wir in der Winterpause schwerwiegende Abgänge. Unsere Mannschaft wurde in letzter Minute durch die Initiative der Spieler gerettet. Jeder hat in seinem Bekanntenkreis gefragt, wer mit uns um den Ligaerhalt kämpfen möchte. Jetzt haben wir ein Kader von 17 Spielern für die Rückrunde.

Wie viele Punkte holt Ihr Team in der Rückrunde?

36.

Wer sind die Favoriten auf den Meistertitel?

Für mich sind der FC Iliria und der FC Lommiswil die klaren Favoriten.

Wer muss runter in die 3. Liga?

Ich hoffe Fulenbach, Wangen bei Olten und Mümliswil.

Welcher Klub wird das Überraschungsteam der Rückrunde?

Der FC Trimbach.

In der Winterpause kam es zu einem Aderlass bei den Trimbachern. Das Team musste beinahe aufgelöst werden. Markus Müller

Wer wird in dieser Saison Torschützenkönig der Solothurner 2. Liga?

Ich tippe auf Alessandro Fragale vom FC Bellach.

Gegen welchen Klub spielen Sie am liebsten?

Ich spiele am liebsten die Derbys gegen den FC Hägendorf und den FC Olten.

Auf welches Auswärtsspiel würden Sie gerne verzichten?

Das gegen den SC Fulenbach. Am Sonntag um 10 Uhr spielt man nicht Fussball.

Komplettieren Sie bitte den Satz: In fünf Jahren spielt der FC Trimbach ...

... hoffentlich immer noch in der 2. Liga.

Was wollen Sie auf dem Platz unbedingt noch erleben, bevor Sie Ihre Fussballschuhe an den Nagel hängen?

In der Hauptrunde des Schweizer Cups zu stehen.

