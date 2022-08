Diese junge Schwingerin aus Gempen kämpft um den ersten Kranz

Schwingklub Dorneck-Thierstein-Laufental «Schwingen ist mehr als nur ein Hobby»: Was dieser jungen Schwingerin aus Gempen der Schweizer Nationalsport bedeutet Wie auch ihre Brüder und ihr Vater schwingt Manon Christ mit Leidenschaft. Die 16-Jährige ist Teil der Aktiven Schwingerinnen und strebt für ihren ersten Kranz. An dem Schwinget in Göschenen reichte es zwar nicht, doch sie zeigte einen guten Auftritt. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Manon Christ (lila Hemd) geht als Siegerin vom Sägemehlring. Soraya Sägesser

Wenn sie im Sägemehl steht, dann ist sie in ihrem Element. Mit ihren jungen 16 Jahren gehört Manon Christ bereits zu den Aktiven Schwingerinnen. Auch am letzten Samstag trat sie wieder mit den Zwilchhosen in einen der drei Sägemehlringe und schloss ein weiteres Schwingfest in ihrer Agenda ab.

Mit einer Niederlage startet die Nachwuchsschwingerin in das Schwingfest im Urner Bergdorf Göschenen. Nicht den Start, den sich Christ wünschte. Aber so hatte sie noch fünf weitere Gänge zu absolvieren und so die Chance, Gänge für sich zu entscheiden. Dass sie im Sägemehlkreis steht, hat sie ihrem Vater und den beiden Brüdern zu verdanken.

Schwingen ist Familienangelegenheit bei den Christs

Der Vater ist ehemaliger Schwinger und heutiger Trainer. Die beiden älteren Brüder beide aktive Schwinger. Und die Jüngste? Manon Christ ist Schwingerin bei den Frauen. Eine regelrechte Schwingerfamilie im Haus Christ in Gempen. Als ihre beiden älteren Brüdern mit dem Schwingen anfingen, dachte sich Christ: «Ich möchte jetzt auch mit dem Schwingen beginnen.» Ein Wunsch, der schon bald zur Realität wurde. So besuchte sie die ersten Trainings und absolvierte ein Schwingfest nach dem anderen.

Manon Christ greift zum Sieg. Soraya Sägesser

Heute ist sie im Schwingklub Dorneck-Thierstein-Laufental und schwingt schon eine Weile oder wie sie es nennt: «Ich schwinge bereits mein Leben lang.» Und dass der Schweizer Nationalsport eine grosse Bedeutung bei der 16-Jährigen hat, sieht man ihr an. Sobald sie in die Zwilchhosen steigt und ihr lilafarbenes Edelweisshemd trägt, ziert ein Lächeln auf ihren Lippen. Denn der Sport bedeute ihr alles:

«Schwingen ist mehr als nur ein Hobby.»

Yolanda Foulk gewinnt in Göschenen. Soraya Sägesser

Sieg und Kranz auf der Wunschliste

In ihrer bisherigen Karriere reichte es noch für keinen Kranz. Auch in Göschenen konnte sie mit ihrem siebten Rang kein Eichenlaub erkämpfen. Trotzdem feierte sie neben drei Niederlagen auch zwei Siege und einen Gestellten. Den Festsieg sicherte sich die Westschweizerin Yolanda Foulk. Sie siegte im Schlussgang gegen Jasmin Gäumann und sagt kurz nach ihrem Erfolg: «Ich bin sehr glücklich, dass ich gewonnen habe. Und mit dieser Atmosphäre hier in Göschenen, macht es den Sieg noch schöner.»

Der Sieg eines Schwingfestes steht auch auf der Wunschliste von Christ. Doch das müsse noch nicht in den nächsten Jahren sein, sagt sie. Zuerst hat sie ein anderes Ziel: «Irgendeinmal möchte ich einen Kranz machen.» Und wenn sie dann ihr Eichenlaub gewinne, dann gäbe es ein Fest in Gempen.

Damit sie gewinnen kann, brauche sie aber viel Training. «Pro Woche stehe ich zweimal im Schwingkeller», erzählt sie. Im Winter gehe sie dazu noch ins Fitnesscenter. Ihr Programm scheint eines einer Spitzensportlerin zu sein, doch ist Schwingen nur ihr grosses Hobby. Anfang August startete sie die Ausbildung als Hufschmiedin, wo Christ den Ausgleich zu ihrem zeitaufwendigen Hobby findet.

Die Solothurnerin bereitet sich für einen weiteren Gang vor. Soraya Sägesser

Keine Chance auf den Schwingerkönigin-Titel

Dieses Wochenende steht das Eidgenössische Schwingfest der Frauen auf dem Programm. Auch Christ wird im aargauischen Uezwil teilnehmen. Wie bei den Männern wird beim Eidgenössischen Schwingfest der Frauen auch eine Schwingerkönigin gekürt. Aber anders wie bei den Männern erhält diese den Titel, wenn sie an der Spitze der Jahreswertung liegt. So kann der Schlussgang am Frauen-ESAF entscheidend sein, muss aber nicht. Während Diana Fankhauser die Rangliste anführt, liegt Christ aktuell auf dem 29. Rang. Für den Schwingerkönigin-Titel reicht es ihr aber nicht.

Eine Woche später folgt dann das Eidgenössische der Männer, wo die 16-Jährige in den Zuschauerrängen sitzt. Ihr Favorit: Der Thurgauer Samuel Giger. Sie sagt über ihn:

«Er schwingt in letzter Zeit unglaublich stark und ist überzeugend.»

Aber ihr Vorbild im Schwingen sei nicht etwa Giger, sondern ihre beiden Brüder. Bruder Dario gewann beim Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest 2021 seinen ersten Kranz. «Er schwingt super und ich kann viel von ihm lernen.» Ihr anderer Bruder Marino sei körperlich ein wenig unterlegen, aber kämpfe trotzdem immer. «Das fasziniert mich, wie sie beide für diesen Sport kämpfen.» Und mit dem Kampfgeist ihrer Brüder könnte sie schon bald einen Kranz auf dem Kopf tragen.

