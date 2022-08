So schnitten die Solothurner Schwinger in Pratteln ab

Schwingen Wie die Solothurner Teenager – und ein Oldie – in Pratteln ein Ausrufezeichen setzten Die Solothurner Schwinger machten am Eidgenössischen in Pratteln eine gute Figur und verpassten den Exploit nur knapp. Besonders beeindruckend: Die beiden Jünglinge Sinisha Lüscher (16) und Marius Frank (17). Doch auch ein Routinier zeigte eine unerwartete Darbietung. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 29.08.2022, 18.50 Uhr

Sinisha Lüscher musste sich im dritten Gang dem Innerschweizer Eidgenossen Mike Müllestein geschlagen geben. ANDY METTLER

Sage und schreibe sieben Kränze holte die Delegation des Nordwestschweizer Schwingverbands am Eidgenössischen in Pratteln. Das ist ein Rekord und eine fantastische Leistung. Selbst wenn keiner der sechs teilnehmenden Solothurner Schwinger zu den Gekrönten gehörte, so zeigten auch sie im Baselbiet starke Darbietungen, die in dieser Form nicht erwartet werden durften.

Der Routinier durfte um den Kranz schwingen

Thomas Stüdeli. August Köpfli / ZVG

Zum Beispiel Thomas Stüdeli. Der Routinier aus Bellach steht sinnbildlich für den Grossteil der 29 NWSV-Schwinger. Beim 37-Jährigen konnte man im Vorfeld des Wettkampfs nicht unbedingt damit rechnen, dass er grosse Stricke zerreissen würde.

Und dann durfte er am Sonntag-Nachmittag im achten Gang tatsächlich noch um einen Kranz kämpfen. Dort scheiterte er am Freiburger Sven Hofer, der sich seinerseits als Neukranzer feiern lassen durfte. Der Schwinger des Schwingklubs Solothurn und Umgebung hätte also an seinem vermutlich letzten Eidgenössischen beinahe einen Exploit geschafft.

Lüschers starker Abschluss

Sinisha Lüscher. August Köpfli / ZVG

Nahe dran an den Kränzen war letztlich auch der jüngste aller Teilnehmer in Pratteln, Sinisha Lüscher vom Schwingklub Olten-Gösgen. Dem 16-Jährigen fehlte am Ende ein halber Notenpunkt fürs Eichenlaub – eine vorzügliche Bilanz. Er schloss das Fest mit einem Sieg gegen den starken Innerschweizer Ronny Schöpfer ab.

Zuvor hatte er mit Alex Schuler den ersten Eidgenossen in seiner noch jungen Karriere gebodigt und durfte als Lohn gegen Spitzenschwinger wie Mike Müllestein oder Benjamin Gapany antreten. Zwar verlor Lüscher diese Duelle, konnte aber wertvolle Erfahrungen sammeln.

Ebenfalls ein Ausrufzeichen vermochte der zweite Solothurner Teenager, Marius Frank, zu setzen. Wie Sinisha Lüscher überstand auch der 17-jährige die beiden «Cuts» während des Fests (nach vier, bzw. sechs Gängen schieden die am schlechtesten klassierten Schwinger aus). Schon alleine das ist eine bemerkenswerte Leistung.

Franks glänzender, erster Tag

Besonders am ersten Tag überzeugte der Schwinger des Schwingklubs Solothurn und Umgebung. Mit Thomas Inniger besiegte er – analog zu Lüscher – den ersten Eidgenossen in seiner Karriere, danach gewann er auch noch gegen den Routinierten Thurgauer David Dumelin und war im Zwischenklassement nach vier Gängen weit oben in der Rangliste zu finden.

Marius Frank. August Köpfli / ZVG

«Da ist es mir wirklich sehr gut gelaufen», freute sich Frank. Am zweiten Tag wurden die Gegner logischerweise stärker – und dem Luterbacher, der für den Schwingklub Solothurn und Umgebung schwingt, entsprechend die Limiten aufgezeigt. Mit Florian Gnägi hatte er ein Berner Schwergewicht auf dem Notenblatt, darauf mit Severin Schwander einen Berner Neukranzer – und blieb chancenlos.

Mit den beiden Mümliswilern Fabian Bader und Simon Schmutz durften zwei weitere Solothurner das volle Programm absolvieren. Routinier Marcel Kropf (ebenfalls Mümliswil) startete mit zwei Siegen vielversprechend in den Wettkampf, musste dann aber mit vier Niederlagen in Serie schon nach sechs Gängen die Segel streichen.

