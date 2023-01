Schwingen Schafft ein Solothurner den Sprung ans Unspunnen-Schwinget? 15 Startplätze erhält der Nordwestschweizer Teilverband am grossen Saisonhöhepunkt im August. Die besten Chancen, sich einen der begehrten Plätze im NWSV-Aufgebot zu sichern, dürften aus Sicht der Solothurner die beiden grössten Talente, Marius Frank (Schwingklub Solothurn und Umgebung) sowie Sinisha Lüscher (Schwingklub Olten-Gösgen) haben. Aber es dürfte schwierig werden. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die beiden grössten Solothurner Hoffnungsträger: Marius Frank (l.) und Sinisha Lüscher. Pascale Alpiger

Das «Heim-Eidgenössische» in Pratteln vom August 2022 stellte für den Nordwestschweizer Schwingerverband einen Höhepunkt der speziellen Sorte dar. Mit sieben gewonnenen Kränzen übertraf man die eigene Zielsetzung bei weitem, stellte einen Rekord auf und stiess als zweitkleinster Teilverband der Schweiz in eine neue Dimension vor.

Doch es waren nicht nur die Top-Cracks des NWSV, die in Pratteln mit ihren Kranzgewinnen zu überzeugen vermochten. Es war auch die junge Garde dahinter, die mit ihren Leistungen auf sich aufmerksam machte und zeigte, dass auch die Zukunft rosig aussieht. Vor allem aus Solothurner Perspektive. Mit Sinisha Lüscher (17) und Marius Frank (18) schrammten zwei der jüngsten ESAF-Teilnehmer letztlich recht knapp an den Kränzen vorbei. Beide durften bei ihrer ersten Teilnahme am wichtigsten Schwingfest überhaupt gleich über die volle Distanz von acht Gängen gehen. Es waren formidable Darbietungen der beiden Solothurner Schwinger, die damit gleichzeitig auch ein Versprechen für die Zukunft abgaben.

Sinisha Lüscher (unten) am Eidgenössischen im Duell mit Mike Müllestein. ANDY METTLER

In der Saison 2023, die im Mai mit den Kranzfesten so richtig beginnt, wollen sowohl Lüscher als auch Frank den nächsten Schritt Richtung Spitze machen. Im Idealfall verläuft ihr Kampagne so gut, dass der technische Leiter des NWSV, Guido Thürig, am Ende nicht darum herumkommt, ihnen ein Unspunnen-Ticket zu geben. Aber realistischerweise betrachtet, dürfte es für die beiden Solothurner Hoffnungsträger schwierig werden.

Die Hälfte der Unspunnen-Starttickets ist quasi schon weg

Dies alleine aus dem Grund, dass der NWSV-Exploit von Pratteln mit vier neuen Eidgenossen (Adrian Odermatt, Lars Voggensperger, Lukas Döbei und Tobias Widmer), die Spitze deutlich verbreitert hat. Zusammen mit den arrivierten Eidgenossen Nick Alpiger, Joel Strebel, Patrick Räbmatter und dem derzeit verletzten Andreas Döbeli (Kreuzbandriss) sind bereits sieben bis acht der 15 Startplätze vergeben - falls es nicht zu Verletzungen kommt. Dahinter folgen ein gutes Dutzend Teilverbands- und Bergkranzer, die in der Hierarchie grundsätzlich auch weiter oben stehen.

Marius Frank (l.) am Aargauer Kantonalen gegen den inzwischen zurückgetreten David Schmid. Freshfocus

Einen Hinweis auf den Stand der Dinge gibt zusätzlich die Saisonplanung von Guido Thürig, der die Einteilung der Startplätze an den wichtigsten Schwingfesten bereits vorgenommen hat. Während Marius Frank und Sinisha Lüscher jeweils zum 30-Mann-NWSV-Kader der beiden Bergfeste auf dem Weissenstein (22. Juli) und Schwarzsee (18. Juni) gehören, fehlen ihre Namen im 15-Mann-Kader für die Schwägalp-Schwinget am 20. August, welche eine Woche vor dem Unspunnen-Schwinget stattfindet und eine Art Hauptprobe darstellt. Dort ist, stand jetzt, kein einziger Solothurner Schwinger dabei. Im Vorjahr waren es deren vier - darunter auch Marius Frank.

Keine Solothurner Gasteinsätze vorgesehen

Keine Solothurner sind auch für die NWSV-Gasteinsätze an den vier anderen Teilverbands-Schwingfesten vorgesehen. Am Innerschweizer sind Adrian Odermatt und Patrick Räbmatter eingeplant, am Berner Kantonalen Joel Strebel und Lukas Döbeli, am Nordostschweizer Lars Voggensperger und Tobias Widmer sowie am Südwestschweizer Nick Alpiger Und Lukas Döbeli oder Kaj Hügli.

Für Marius Frank, Sinisha Lüscher sowie die stärksten Mümliswiler Schwinger wie Fabian Bader, Simon Schmutz oder Adrian Kohler bieten sich aber genügend Gelegenheiten, sich mit starken Leistungen im Frühling/Sommer, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Nordwestschweizer Verbandsfest in Deitingen Ein prominenter Gast hat sich angekündigt Am 13. August findet das Nordwestschweizer Verbandsfest heuer in Deitingen und somit nach sieben Jahren Unterbruch wieder auf Solothurner Boden statt. 2016 ging es letztmals in Fulenbach über die Bühne. Neben den geschlossen antretenden Top-Schwinger des gastgebenden Verbands darf man wie auf die acht Gastschwinger der vier restlichen Teilverbände gespannt sein. Am Dienstag wurde nun ein erster Name bekannt - und der hat es in sich: Mit dem Berner Matthias Aeschbacher kommt der Schlussgang-Teilnehmer des ESAF in Pratteln und einer der aktuell besten Schwinger der Schweiz ins Wasseramt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen