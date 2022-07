Uerkner Schwinger Yeșiltepe ist trotz 64 Niederlagen motiviert

Schwingen «Ich möchte nicht mehr so schnell auf den Rücken fallen»: Weshalb Jungschwinger Turgut Yeșiltepe trotz 64 Niederlagen in Serie voll motiviert ist Am 115. Aargauer Kantonalschwingfest versuchte der Jungschwinger aus Uerkeim für den Schwingklub Olten-Gösgen seine Niederlagenserie zu beenden. Er scheiterte wie bei den letzten zehn Schwingfesten. Doch das ist für Turgut Yeșiltepe kein Grund mit dem Schwingsport aufzuhören - im Gegenteil. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 12.07.2022, 05.00 Uhr

Beim 115. Aargauer Kantonalschwingfest verliert Turgut Yeșiltepe alle vier Gänge innert Sekunden. Marc Schumacher / freshfocus

Mit einem breiten Grinsen verlässt Turgut Yeșiltepe den Sägemehlkreis. Der 16-Jährige hat wieder mal einen Gang verloren. Es ist der 64. in diesem Jahr. Doch das ist für ihn kein Grund, sein Lachen und seine Motivation zu verlieren.

Der Uerkner hat türkische Wurzeln und ist leidenschaftlicher Schwinger beim Schwingklub Olten-Gösgen. Erst seit vier Monaten übt er den Schweizer Nationalsport aus, zu dem er dank seines besten Freunds Sinisha Lüscher fand. Dieser stammt aus demselben Dorf, schwingt ebenfalls in Olten und ist um einiges erfolgreicher. Letztes Jahr holte Lüscher am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag in seiner Altersklasse den Titel.

Beste Freunde auf und neben dem Sägemehl

Lüscher war es, der Yeșiltepe mit ins Schwingtraining genommen hat. «Nach dem vierten Besuch hat es mich gepackt», erzählt er. Während sie unter der Woche zusammen die Schulbank drücken, schwingen sie an Wochenenden miteinander bei den Schwingfesten. «Überall wo Sinisha hingeht, gehe ich auch», sagt Yeșiltepe.

Yeșiltepe steht am Sonntag beim Aargauer Kantonalschwingfest in Beinwil gut 15 Sekunden im Einsatz. Aber nicht pro Kampf, sondern in allen vier Gängen, bei denen er antrat, zusammengerechnet. Der erste Gang dauert knapp drei Sekunden. Kaum startet das Duell, liegt der Jungschwinger schon auf dem Rücken. «Ich habe zwar schnell verloren, aber ich bekomme immer mehr Komplimente von meinen Gegnern», erzählt der 16-Jährige. Dies motiviere ihn trotz seiner Niederlagenserie sehr.

Erster und bisher letzter Erfolg

Seine Schwingerkarriere startete er im März 2022 am Aargauer Kantonalen Nachwuchsschwingertag. Dort holte er sich seinen ersten und bisher letzten Sieg. Doch das ist für ihn kein Grund zum Aufgeben. Er probiere es immer wieder. Das Ziel ist klar: «Ich möchte nicht mehr so schnell auf den Rücken fallen», sagt er in Beinwil vor dem dritten Gang.

Der dritte Gang dauert mit sechs Sekunden für seine Verhältnisse lang. Dann muss er sich aber auch gegen den kanadischen Gastschwinger David Arnold geschlagen geben. «Er muss ja gut sein, wenn er extra von Kanada hierhergekommen ist», kommentiert Yeșiltepe kurz nach seiner Niederlage mit einem Augenzwinkern. Und er bleibt optimistisch: «Aus meiner Sicht war dies der beste Gang an diesem Schwingfest.»

Nervosität und Angst

Nervös tigert er in seinem Edelweisshemd und den Schwingerhosen auf dem Rasen hin und her. Vor der Mittagspause muss Yeșiltepe noch einmal antreten. Sein Gegner? Ein 55-jähriger, der auch erst seit dieser Saison schwingt. Sinisha Lüscher ist zur Stelle und geht mit ihm nochmal den Schlachtplan durch. Trotz kurzer Pausenübung schafft es der Teenager aber nicht, sein Gegenüber zu besiegen. Er sagt:

«Ich habe Angst gehabt, da er einiges älter war als ich.»

Während der 16-Jährige innert Sekunden zum vierten Mal auf dem Boden liegt, witzelt sein Trainer Gregor Bucher: «Turgut treibt uns wieder in den Wahnsinn.» Doch er gäbe sich immer sehr Mühe. «Ihm ist bewusst, dass seine Gegner stärker und überlegen sind.» Momentan fehle ihm noch die Technik und Routine, doch das werde noch kommen. Bucher arbeitet mit Yeșiltepe mit dem Ziel: «Nicht mehr der Letzte sein.»

Letzter Platz beim Aargauer Kantonalen

Dieses Ziel erreicht er am Aargauer Kantonalschwingfest nicht. Nach vier Gängen ist für ihn bereits Schluss. Yeșiltepe landet auf dem letzten Platz mit 34 Punkten. Für ihn ist es das zwölfte Schwingfest des Jahres. Es sei nicht optimal gelaufen, analysiert er seinen Auftritt im Freiamt.

«Ich bin nicht zufrieden, aber ich lerne daraus.»

Neben der Absicht, nicht mehr Letzter zu sein, hat er noch ein weiteres Ziel: «Ich will nicht jedem zehn Punkte schenken.» Der Gegner soll also wenigstens noch am Boden ein wenig für den Sieg kämpfen müssen.

Er mache sich vor einem Duell jeweils zu viele Gedanken: «Schwingen ist mental sehr schwierig», sagt er. Sein Kollege Sinisha Lüscher motiviert ihn und gibt ihm einen Tipp für die kommenden Schwingfeste: «Du schaffst das. Du musst nur den Kopf abschalten.» Die restlichen Sommerferien verbringt der 16-Jährige mit Schwingen, bevor er im August mit der Ausbildung als Elektroplaner beginnt.

