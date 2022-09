Schwingen Herbst-Schwinget in Mümliswil: Ein Neu-Eidgenosse fordert die Einheimischen Drei Wochen nach dem Eidgenössischen in Pratteln trifft sich ein Teil der besten Schwinger aus der Nordwestschweiz zu einem letzten Wettkampf in der Saison 2022. In Mümliswil geht die erste Herbst-Schwinget über die Bühne. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 15.09.2022, 16.54 Uhr

Adrian Odermatt, links, holte sich in Pratteln den Eidgenössischen Kranz. Er ist der prominenteste Teilnehmer in Mümliswil. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Neben den rund 70 Jungschwingern, welche am Samstag auf dem Festplatz in Mümliswil an die Arbeit gehen werden, sind auch über 40 Aktivschwinger gemeldet. Angesichts des späten Zeitpunkts des Schwingfests eine stattliche Zahl. Zumal sich mit Adrian Odermatt sogar ein frischgebackener Eidgenosse den Weg vom Laufental über den Passwang in Angriff nehmen wird.

Wir erinnern uns: Der Baselbieter führte am Esaf in Pratteln die Rangliste nach dem ersten Tag an und beendete den Wettkampf schliesslich auf dem sensationellen dritten Rang - und hote sich damit den begehrten Eidgenössischen Kranz.

Auf Odermatt wartet in Mümliswil beim Kampf um Siegerrind Amanda (gespendet vom zurückgetretenen, Mümliswiler Eidgenossen Remo Stalder) aber harte Konkurrenz. Besonders die Vertreter des gastgebenden Schwingklubs Mümliswil-Ramiswil würden den Festsieg allzu gerne in den eigenen Reihen behalten. Fabian Bader und Simon Schmutz dürfte ein Exploit an ehesten zuzutrauen sein. Gut möglich auch, dass Adrian Odermatts Bruder Jonas ein Wörtchen um den Sieg mitreden kann.

Die gefährlichen Solothurner Teenager

Mit Interesse darf man den Wettkampf der jungen Solothurner Garde verfolgen. Sinisha Lüscher (16/Schwingklub Olten-Gösgen) und Marius Frank (17/Schwingklub Solothurn und Umgebung) sorgten mit ihren starken Leistungen am Esaf in Pratteln für Aufsehen. Die beiden Teenager schafften den Sprung in den Kranz-Ausstich, wo sie dann aber knapp scheiterten. In Mümliswil ist den beiden Solothurner Zukunftshoffnungen aber ein weiteres, gutes Resultat zuzutrauen.

Bleiben noch die Gäste der Schwingklubs Herzogenbuchsee und Aeschi. Aus dem Berner Oberland ist mit Hanspeter Luginbühl ein reich bekranzter Routinier am Start. Auch «Buchsi» kommt mit Daniel Tschumi einer der Jahrgangssieger des letzen Eidgenössischen Nachwuchsschwingertags. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt.

Anschwingen ist am Samstagmorgen um 9 Uhr. Der Schlussgang geht gegen 16.30 Uhr über die Bühne.

