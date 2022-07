Tiago Vieira gewinnt das Munimatt-Schwingfest

Schwingen Ein Aargauer Spielverderber verhindert den Triumph des Solothurner Talents 1600 Zuschauer sorgten am 2. Munimatt-Schwinget in Obergösgen für eine schöne Kulisse und erlebten fast einen Heimsieg. Doch der Aargauer Tiago Vieira verhinderte den Triumph des Solothurner Talents Marius Frank. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 03.07.2022, 20.53 Uhr

Die Entscheidung: Tiago Vieira (oben) bodigt im Schlussgang Marius Frank. Bruno Kissling

Petrus war den Organisatoren des Schwingklubs Olten-Gösgen wohlgesonnen. Strahlender Sonnenschein verwöhnte die gut 1600 Zuschauer auf der Munimatte in Obergösgen. Insgesamt 90 Jungschwinger und 35 Aktive sorgten für ein ansehnliches Teilnehmerfeld und einen belebten Schwingbetrieb.

Der Wettkampf der Aktiven mündete in einem interessanten Schlussgang. Dort standen sich der Aargauer Routinier Tiago Vieira und der aufstrebende Solothurner Marius Frank gegenüber. Der 17-jährige Luterbacher hatte sich mit vier Siegen und einem Gestellten in den ersten fünf Gängen in eine komfortable Ausgangslage manövriert. Er wies einen Notenpunkt Vorsprung auf seinen finalen Konkurrenten auf. Was bedeutete, dass Frank im Schlussgang ein «Unentschieden» gegen Vieira zum Festsieg gereicht hätte.

Die Zurückhaltung des Leaders

Entsprechend vorsichtig ging das Talent des Schwingklubs Solothurn und Umgebung in der Endausmarchung ans Werk. Und musste sich schliesslich gegen den eine Spur entschlossener agierenden Vieira geschlagen geben. Der bodigte Frank nach 4:30 Minuten mit einem Kurz. Schon vorher hatte der 30-Jährige das Resultat nur hauchdünn verpasst. «Ich musste gewinnen, er nicht. Entsprechend war er auch sehr passiv, was aber verständlich ist. Ich selber wollte nicht zu viel investieren, um nicht zu viel Kraft zu verpuffen. Schliesslich ist alles nach Plan aufgegangen», zeigte sich Tiago Vieira sehr zufrieden.

Zufrieden war trotz der Schlussgang-Niederlage am Ende auch Marius Frank: «Ich hätte am morgen nicht erwartet, dass es mir so weit reicht.» Dem verpassten Exploit mochte er nicht nachtrauern, ebenso wenig seiner zurückhaltenden Taktik in der Endausmarchung: «Ich wusste, dass ich, je länger der Kampf dauern würde, umso mehr die konditionellen Vorteile auf meiner Seite haben würde.» Trotzdem fand der Luterbacher kein Rezept, seinen Kontrahenten in Zaum zu halten. «Gegen Schwinger mit seiner Postur (Vieira wiegt 150 kg; Anm. der Red.) ist es schon noch mal eine Stufe härter», befand der Solothurner.

Form stimmt im Hinblick auf die Höhepunkte

Für Marius Frank war der tolle Auftritt in Obergösgen auf jeden Fall eine Bestätigung, dass die Form im Hinblick auf die kommenden Feste stimmt. Schon am nächsten Sonntag steht das Aargauer Kantonale auf dem Programm, Anfang August das Nordwestschweizer Verbandsfest. Noch nicht zu 100 Prozent sicher ist indes Franks Teilnahme auf dem Weissenstein. Logisch, wäre er bei seinem Heimfest liebend gerne dabei. Ebenso auf der Schwägalp im August, wo die Hauptprobe für das «Eidgenössische» in Pratteln über die Bühne gehen wird. Die Qualifikation fürs ESAF hat Frank mit seinen zwei Kranzgewinnen in der laufenden Saison schon fast auf sicher. Klar ist: Mit Marius Frank und dem in Obergösgen ferienhalber abwesenden Sinisha Lüscher (16) kann sich der Kanton Solothurn über zwei grosse Talente freuen, die in Zukunft auch auf nationaler Ebene für Furore sorgen könnten.

In Pratteln möchte sich übrigens auch Tiago Vieira einen lang gehegten Traum erfüllen: Der eidgenössische Kranz soll her. «Das ist das Ziel», sagt er. Der Sieg in Obergösgen hat für ihn deshalb auch ein wenig Signalwirkung. Zumal er sich auf dem Stoos vor zwei Wochen noch am Knie verletzt hatte. «Darum bin ich froh, dass es diesen Wettkampf gut überstanden hat», zeigte sich Vieira erleichtert. Detail am Rande: Seinen letzten Festsieg hatte der Buchser vor ziemlich genau vier Jahren feiern dürfen. Damals gewann er auf dem Engelberg – dem Vorgänger des Munimatt-Schwingets.

Munimatt-Schwinget Rangliste: 1. Vieira Tiago (Buchs AG) 57,50. 2. Frank Marius (Luterbach), Brun Samuel (Perlen) je 57,25. 3. Späti Jan (Solothurn), Stegmüller Klemens (Grindel) je 57,00. 4. Scherrer Johann (Zwingen) 56,25. 5. Schmutz Adrian (Langenbruck), Hengartner Jonas (Olten) je 56,00. 6. Odermatt Jonas (Liesberg), Antenen Remo (Welschenrohr) je 55,75.

Sieger Tiago Vieira musste fleissig Autogramm geben. Tiago Vieira mit Sieger-Muni «Cleo». Sieger Tiago Vieira putzt bei seinem Gegner Marius Frank das Sägemehl vom Rücken. Sieger Tiago Vieira wird von seinen Aarauer Klubkameraden auf den Schultern getragen. Eifrig am Werk: Die 90 Jungschwinger. Klein aber fein: Der Festplatz auf der Munimatte in Obergösgen, wo nächstes Jahr auch das Solothurner Kantonale über die Bühne gehen wird. Insgesamt 1600 Zuschauer waren während des ganzen Sonntags in Obergösgen zugegen. Gut gerechnet ist noch besser geschwungen. Der Oltner Jonas Hengartner (r.) musste gegen den Baselbieter Samuel Brun unten durch. Schwingerlegende Matthäus Huber aus Eppenberg war ebenfalls vor Ort. Die Alphornbläser vom «Echo vom Born» sorgten für musikalische Unterhaltung. Der schöne Brunnen war bei heissen Temperaturen ein beliebter Besammlungsort. Die Qual der Zwilchhosen-Wahl. Emotionen - schon bei den Jungschwingern. Die Hose muss sitzen.

