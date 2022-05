Solothurner Schwingtalente Durchwachsene Perspektiven bei den Solothurner Schwingern – aber am Horizont gibts die Hoffnungsträger Für die Solothurner Schwinger geht es in der neuen Saison darum, möglichst viele Athleten an das Eidgenössische nach Pratteln zu bringen. Ob es dort zu einem Nachfolger von Remo Stalder, dem letzten «Eidgenossen» des Kantons reicht, ist unwahrscheinlich. Trotzdem tun sich vielversprechende Perspektiven auf. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Marcel Kropf (unten im Zweikampf mit Andreas Döbeli) strebt in Pratteln den eidgenössischen Kranz an. Alexander Wagner / KEYSTONE

Als der Mümliswiler Remo Stalder im vergangenen Jahr offiziell seinen Rücktritt vom aktiven Schwingsport bekannt gab, da verschwand auch der letzte Solothurner «Eidgenosse» aus den Teilnehmerlisten. Der 32-Jährige war der letzten Schwinger aus dem Kanton gewesen, dessen Name drei Sterne zierten. Die Sterne also, die einen Kranzgewinn an einem eidgenössischen Anlass markieren.

Die wichtigsten NWSV-Schwingtermine 2022 8. Mai: Basellandschaftliches Kantonales in Oberwil

22. Mai: Solothurner Kantonales in Nunningen

26. Mai: Baselstädtischer Schwingertag

10. Juli: Aargauer Kantonales in Beinwil/Freiamt

23. Juli: Weissenstein Schwinget

7. August: Nordwestschweizer Verbandsfest in Brugg

27./28. August: ESAF in Pratteln



Bergfeste mit NWSV-Beteiligung: 12. Juni auf dem Stoos. 14. August auf der Schwägalp.

Stalder hat mittlerweile das Amt des Cheftrainers der Mümliswiler Schwinger übernommen. Und gibt sein Know-how aber auch auf kantonaler und Teilverbands-Ebene bei Kaderzusammenzügen weiter. Er weiss also einerseits, was es braucht, um in die Gilde der besten Schweizer Schwinger emporzusteigen. Andererseits kann er auch einschätzen, wie es um den Status Quo der Solothurner Schwinger steht.

Ziel: Wieder sechs Solothurner Schwinger in Pratteln

Was also, kann man von den kantonalen Athleten erwarten, wenn am Wochenende mit dem Baselbieter Kantonalen in Oberwil die Kranzfest-Saison des Nordwestschweizer Teilverbands beginnt? «Ich denke, aus Solothurner Optik ist es ein realistisches Ziel, dass wir vier bis sechs Schwinger nach Pratteln bringen», umschreibt Stalder die Perspektiven. Dieses Kontingent würde in etwa dem entsprechen, was schon in Zug am Start war. Dort gingen sechs Solothurner an die Arbeit.

Remo Stalder holte sich 2013 in Burgdorf eidgenössisches Eichenlaub. Aeschbacher

Die Teilnahme am Eidgenössischen ist das eine. Wie man dort dann abschneidet, das andere Thema. Welcher Solothurner Schwinger hat denn nun überhaupt das Potenzial, sich den begehrten dritten Stern zu holen? Da wirds dann schon etwas komplizierter.

Die besten Aussichten hat gemäss Remo Stalder der Mümliswiler Routinier Marcel Kropf. Der 36-Jährige hatte das eidgenössische Eichenlaub vor drei Jahren um 0.75 Punkte knapp verpasst. «Wenn er gesund bleibt, dann hat er sicher eine Chance, sich den Kranz zu holen», sagt Stalder über seinen Klubkollegen.

Gefragt: Leidenschaft und effizientes Training

Aber eben: Kropf ist mit seinen 36 Jahren auf der Zielgeraden der Karriere und somit wohl nur noch kurz- bis mittelfristig aktiv. Was den Solothurnern seit den Rücktritten von Bruno Gisler und Remo Stalder fehlt, ist ein Zugpferd, eine Leaderfigur, die auch die jüngeren Schwinger mitzureissen vermag. Stalder versucht, sein Know-how in den Trainings weiterzugeben. Und er hofft auch, dass er bei der neuen Generation die nötige Leidenschaft wecken kann, die es braucht, um den Schritt Richtung Spitze machen zu können.

Denn klar ist: Das Leistungsniveau im Schwingsport wird gerade an der Spitze immer höher. Die besten Cracks trainieren schon fast unter professionellen Bedingungen, und die grossen Talente, die nachrücken, investieren ebenfalls viel. Sprich, mit dem «normalen» Trainingsaufwand wird es immer schwieriger, sich als «Mittelschwinger» in den höheren Gefilden der Ranglisten zu platzieren - zumindest auf nationaler Ebene. «Jeder Schwinger muss letztlich selber entscheiden, wieviel er investieren möchte», betont Stalder. «Wichtig ist, dass man mit Leidenschaft bei der Sache ist und versucht, aus jedem Training das Maximum herauszuholen.»

Die Solothurner Hoffnungsträger Lüscher, Christ und Frank

Einer, der das schon in jungen Jahren mit vollem Engagement tut, ist Sinisha Lüscher. Der Aargauer aus Uerkheim, der für den Schwingklub Olten-Gösgen an den Start geht und somit als Solothurner gilt, ist wohl das grösste Talent am kantonalen Schwingerhimmel. Der 16-Jährige bestreitet heuer seine erste Saison bei den Aktiven und hat bei seinen ersten Auftritten an den kleineren Festen durchblicken lassen, dass da ein echter Hoffnungsträger heranwachsen könnte.

Am 1. Mai besiegte Lüscher am Frühjahrsschwinget in Oberdorf BL beispielsweise den Baselbieter Christian Brand, den man zu den besseren Schwingern des Nordwestschweizer Teilverbands rechnen muss. «Ich würde nicht einmal ausschliessen, dass Lüscher schon in Pratteln am Start stehen wird», sagt Stalder.

Sinisha Lüscher (oben) gilt als einer der grössten Solothurner Hoffnungsträger für die Zukunft. Pascale Alpiger / Aargauer Zeitung

Mit dem Gempner Dario Christ (19/Schwingklub Dorneck-Thierstein), dem Welschenrohrer Elias Béguelin (16/Schwingklub Thal-Gäu) und dem Luterbacher Marius Frank (18/Schwingklub Solothurn) stehen gemäss zwei weitere hoffnungsvolle Solothurner Talente in der Pipeline. Die Perspektiven sind also trotz der aktuellen Baisse nicht allzu schlecht. Spätestens 2025 am ESAF in Glarus könnten die Solothurner Schwinger wieder für Furore sorgen.

