Subingen verliert im Schweizer Cup gegen den Erstligisten Köniz

Der Erstligist FC Köniz bedeutet Endstation für den FC Subingen im Schweizer Cup. Die Mannschaft von Trainer Dominik Ellenberger hat in der ersten Halbzeit die besseren Chancen und bietet dem Oberklassigen bis in die Schlussviertelstunde Paroli, unterliegt dem Favoriten am Ende aber mit 0:2.

Raphael Wermelinger Jetzt kommentieren 21.08.2022, 23.03 Uhr