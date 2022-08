SC Fulenbach Sandro Albuquerque will dem SC Fulenbach helfen, in der 2. Liga zu bleiben und dann einmal höher spielen Obwohl er erst zwanzig Jahre alt ist, nimmt Sandro Albuquerque beim SCF die Rolle des Leaders und Spielgestalters ein. «Seine Stärken sind das Tempo und die Ausdauer. Seine Spielintelligenz ist ausgezeichnet, er hat gute Ideen», sagt sein neuer Trainer über ihn. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 19.08.2022, 11.30 Uhr

Sandro Albuquerque (vordere Reihe, 2. v.l.) würde gerne einmal in einer höheren Liga spielen. Bruno Kissling

Es ist noch nicht allzu lange her, da spielte der SC Fulenbach mit einer eingespielten Mannschaft an der Spitze der 2. Liga mit. Doch als von den Routiniers einer nach dem anderen kürzertreten wollte, wurde es in der höchsten Regionalliga immer enger für den Dorfverein. Und enger als am Ende der vergangenen Saison geht es wirklich nicht mehr.

In der Nachspielzeit des letzten Spiels gegen den FC Mümliswil verwertete Nico Ferrari einen Foulpenalty und Fulenbach stieg deshalb dank der besseren Fairplay-Bilanz gegenüber dem FC Klus/Balsthal nicht in die 3. Liga ab.

«Der Abstieg wäre für unsere Mannschaft gar nicht so schlimm gewesen», meint Sandro Albuquerque Sampaio, die Nummer 10 der Fulenbacher. «Aber jetzt sind wir froh, denn das Niveau in der 2. Liga ist natürlich viel höher und auch das Image für mich als Spieler ist ein ganz anderes. Es ist einfach viel interessanter als in der 3. Liga.»

Die frühe Anspielzeit am Sonntagmorgen hat Tradition

Albuquerque ist in Fulenbach aufgewachsen, durchlief dann aber die Nachwuchsförderung beim FC Aarau. Warum ist er zurückgekehrt? «Der SC Fulenbach ist für mich wie eine zweite Familie», beschreibt der Flügelläufer die Stimmung auf dem Sportplatz Bad. «Wir halten zusammen und das macht es auch für unsere Gegner schwer. Dazu kommt, dass unsere Heimspiele immer am Sonntagmorgen um 10 Uhr angesetzt werden.»

Man mache das nicht, um die Gegner zu ärgern, es sei einfach eine Tradition beim SCF. «Wir haben uns daran gewöhnt, aber die meisten Gästemannschaften mögen es nicht so», sagt Albuquerque. «Wir treffen uns jeweils um acht Uhr zum gemeinsamen Morgenessen im Klubhaus und sind bereit. Viele Gegner reisen dagegen erst im letzten Moment an und dann sind sie beim Anpfiff noch nicht richtig wach.»

Sandro Albuquerque (l.) im Kopfballduell mit dem Trimbacher Martin Castro. Hans Peter Schläfli

Um den Abstieg zu verhindern, wurde der eine oder andere Routinier für die erste Mannschaft reaktiviert. Aber nun ist die Verjüngung des Kaders ist unausweichlich. Deshalb muss Sandro Albuquerque in die Rolle des Leaders und Spielgestalters schlüpfen, obwohl er erst zwanzig Jahre alt ist.

Immerhin geht er bereits in seine fünfte Saison und er kann somit einiges an Erfahrung einbringen. Obwohl der SCF wohl die jüngste Mannschaft in der Solothurner 2. Liga stellen wird, denkt Albuquerque, dass er mit dem Erwartungsdruck umgehen kann, der nun auf seinen Schultern lastet.

In der Nachwuchsabteilung des FC Aarau hiess sein Trainer bereits Pascal Eng, der nun den SC Fulenbach übernommen hat. «Er ist ein sehr umgänglicher Mensch, eher sachlich», sagt Albuquerque über seinen neuen Chef. «Er analysiert das Spiel sehr genau und gut und er gibt von der Seitenlinie aus wertvolle Anweisungen.»

Tempo, Ausdauer und eine ausgezeichnete Spielintelligenz

Pascal Eng hält ebenfalls viel von seinem Schützling: «Sandros Stärken sind das Tempo und die Ausdauer. Seine Spielintelligenz ist ausgezeichnet, er hat gute Ideen. Er muss sich nun einfach noch etwas mehr zutrauen und mit dem Ball am Fuss auch einmal das Eins-gegen-eins suchen.»

Er habe noch grosses Entwicklungspotenzial und der Trainer traut ihm zu, auch höher zu spielen. Auch Albuquerque macht kein Geheimnis um seine Ambitionen. «In dieser Saison ist das Ziel klar. Ich will helfen, damit wir in der 2. Liga bleiben. Sollte ich danach die Chance bekommen, dann würde ich aber auch gerne einmal in einer höheren Liga spielen.»

Wie der Name schon verrät, hat Sandro Albuquerque Sampaio portugiesische Wurzeln. «Einmal pro Jahr verbringe ich meine Ferien in Portugal», sagt er. «Dort darf ich es nicht laut sagen: Ich bin Fan von Lionel Messi, nicht Cristiano Ronaldo. Messis Stil entspricht mir, so möchte ich auch spielen. Er dribbelt toll und findet immer eine einfache Lösung.»

Albuquerque nimmt den Trimbacher Alec Dogan ins Visier. Hans Peter Schläfli

«Ein Mittelfeldplatz ist ein realistisches Ziel»

Dass der SC Fulenbach nur über den Kampf zum Erfolg kommen kann, das sei ihm bewusst, sagt Trainer Pascal Eng vor seiner ersten Spielzeit in der Solothurner 2. Liga. Und auch, dass er mit einem sehr jungen Kader arbeiten muss, störe ihn nicht. Im Gegenteil, schliesslich komme er ja aus der Nachwuchsförderung, sagt der neue Fulenbach-Trainer über sich selber. «Auch wenn wir vielleicht nicht gerade die Filigrantechniker sind, ist ein Mittelfeldplatz ein realistisches Ziel. Wir freuen uns auf eine intensive und anstrengende Saison und wir wollen Gas geben.»

