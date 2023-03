Saisonrückblick Pleiten, Pech und Pannen: Wie der EHC Olten schleichend in Schieflage geriet Am Dienstag ging die Saison des EHC Olten mit einer 0:2-Niederlage gegen La Chaux-de-Fonds auf enttäuschende Art und Weise zu Ende. Es war am Ende eine eine Saison, die geprägt war von vielen Rückschlägen, die die Mannschaft lange Zeit kompensieren konnte, aber am Ende doch zu viel Substanz kosteten. Hier die Chronologie des Schreckens. Marcel Kuchta 1 Kommentar 23.03.2023, 05.00 Uhr

Erlebte eine Saison zum vergessen: Oltens Garry Nunn (rechts). Marc Schumacher / freshfocus

Der erste Meisterschaftsmonat verläuft aus Sicht des EHC Olten prima. Von den ersten 13 Spielen gewinnt man deren 11, steht vom ersten Spieltag an an der Tabellenspitze der Swiss League. Glänzend unterwegs ist auch die erste Sturmlinie mit Garry Nunn, Sean Collins und Stan Horansky, die die Liga-Skorerwertung geschlossen anführt.

Am 21. Oktober verletzt sich Garry Nunn während des Heimspiels gegen die Ticino Rockets. Bei einer unglücklichen Bewegung erleidet er eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Seine Abwesenheit wird auf ungefähr sechs Wochen geschätzt.

Schon zum Zeitpunkt seiner Verletzung hatte der EHCO-Kanadier seine berufliche Zukunft abgesichert gehabt und ab der Saison 23/24 für zwei Jahre beim Ligakonkurrenten EHC Visp unterschrieben. Die Oltner konnten und wollten mit dem lukrativen Angebot der Walliser nicht mithalten. An jenem Montagabend wird Nunns Transfer öffentlich und vom EHCO bestätigt.

Im Heimspiel gegen den EHC Visp wird der Oltner Stürmer Benjamin Neukom äusserst unglücklich vom Stock seines Gegenspielers Lou Bogdanoff unter dem Helmvisier getroffen. Sofort ist klar, dass sich Neukom schwer am Auge verletzt hat. Die Frage ist bald einmal nicht mehr, ob er in der laufenden Saison noch mal spielen, sondern ob er überhaupt seine Karriere fortsetzen und wieder richtig sehen kann. Ein Schock für alle Beteiligten.

Benjamin Neukom wird verletzt vom Eis begleitet. Marc Schumacher / freshfocus

Unmittelbar nach der Nationalmannschaftspause kommt die nächste Hiobsbotschaft: Stan Horansky plagt sich mit einer Handverletzung herum und muss sechs Wochen aussetzen. Vom einstigen Traumsturm ist nur noch Sean Collins übrig, der die Mannschaft in den folgenden Wochen nach Kräften durch die Verletzungsmisere führt.

Die designierte Nummer eins im Tor des EHC Olten startet solide in die neue Saison. Ende November kommt plötzlich die Meldung, dass Dominic Nyffeler bis auf weiteres ausfällt. Der Goalie hatte sich schon längere Zeit mit Adduktoren-Problemen rumgeplagt. Jetzt sind die Schmerzen zu gross und eine Wettkampfpause unumgänglich geworden.

In Nyffelers Abwesenheit übernimmt Lucas Rötheli die Rolle als Stammgoalie, zeigt starke Leistungen und verdrängt Nyffeler, der erst im Januar wieder ins Geschehen eingreifen kann, schliesslich auf die Ersatzbank.

Der Heilungsprozess von Garry Nunns Muskelverletzung ist im Fahrplan. Als der Kanadier jedoch wieder voll ins Training einsteigen will, erleidet er einen Rückfall und verletzt sich erneut an derselben Stelle. Wieder muss er ein paar Wochen Pause einlegen.

Nach langer Suche nach einem Ersatz für Garry Nunn wird EHCO-Sportchef Marc Grieder schliesslich in der Slowakei fündig. Dort steht der US-Amerikaner William Rapuzzi bei Meister Slovan Bratislava auf dem Abstellgleis. Eine undurchsichtige Rückenverletzung hat dazu geführt, dass die Slowaken Rapuzzi für einen Transfer nach Olten freigeben. Am 23. Dezember feiert der neue Oltner Söldner im Heimspiel gegen Winterthur seine Premiere.

William Rapuzzis erster Auftritt vor Weihnachten im Spezial-EHCO-Dress. Marc Schumacher / freshfocus

Nach einem Spiel ist bereits wieder Sendepause bei Rapuzzi. Erst, weil Garry Nunn nach Weihnachten sein Comeback gibt. Als sich Nunn im Januar erneut verletzt und zwei Wochen ausfällt, wird der dritte EHCO-Söldner gemäss offizieller Lesart aus «familiären Gründen» nicht eingesetzt. Erst später wird bekannt: Es gibt zu jenem Zeitpunkt heisse Diskussionen, ob Rapuzzi wegen seines Rückenleidens überhaupt noch mit gutem Gewissen Eishockey spielen kann und darf.

Nach seiner Rückkehr im Januar kämpft Garry Nunn sichtlich mit seiner Form. Es ist offensichtlich, dass ihm die Wettkampfpausen nicht gut getan haben und er längst nicht der alte Torschütze vom Dienst ist. Und dann muss er sich auch noch Stunden vor dem ersten Playoff-Duell gegen Langenthal mit einer schweren Grippe abmelden.

Seine Teamkollegen zwingen den furchtbar aussehenden Nunn quasi dazu, sich daheim ins Bett zu legen. Und es kommt, wie es kommen muss: Der kanadische Pechvogel erwischt nicht nur eine normale Grippe. Es legt ihn gleich mehrere Tage mit hohem Fieber flach. Erst im vierten Spiel gegen Langenthal ist er wieder einsatzfähig -aber natürlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte.

Das zweite Playoff-Duell in Langenthal (3:2 n.V.) bestreitet Stan Horansky noch ohne sichtliche Probleme. Doch einen Tag später folgt die Hiobsbotschaft: Der Slowake mit Schweizer Lizenz hat sich in jenem Spiel einen komplizierten Handbruch zugezogen. Die Prognose: Im besten Fall vier bis sechs Wochen out, im «worst case» Saisonende.

Horansky hält sich neben dem Eis fit. Auf dem Eis bewegt er sich ohne Stock. Bald einmal ist klar: Mit dem Schlüsselspieler können die Oltner kaum mehr rechnen. Die Verletzung erweist sich als zu gravierend.

Garry Nunn kehrt nach seiner Grippe beim 5:2-Sieg in Langenthal ins Oltner Line-up zurück. Seine Leistung bleibt diskret. Und sie wird auch in den kommenden Spielen nicht besser. Im Gegenteil: Der Kanadier ist in der Halbfinalserie gegen die GCK Lions ein Nullfaktor, hat kaum Einfluss auf das Spielgeschehen und wird zwischenzeitlich sogar durch William Rapuzzi ersetzt. Der Leistungsabfall ist rätselhaft, die Spekulationen schiessen wieder mal ins Kraut.

Am Tag nach der äusserst unglücklichen 2:3-Niederlage nach Verlängerung in La Chaux-de-Fonds muss der EHC Olten den nächsten Schock verdauen. Erst gesteht Garry Nunn, dass er sich bei seinem Comeback gegen Langenthal am Daumen verletzt hat und er in der Folge gar nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war.

Nach all den Vorfällen in dieser für ihn durch und durch verkorksten Saison hatte er sich schlicht nicht getraut, mit offenen Karten zu spielen. Eine Untersuchung zeigt schnell, dass die Saison für den Kanadier zu Ende ist.

Kaum hat die sportliche Führung den Nunn-Schock verdaut, bricht sich im optionalen Training Timo Haussener die Hand, nachdem er von einem Teamkollegen versehentlich mit einem Schuss getroffen wird. Es folgt der Ausraster von Cédric Hüsler im Warm-up vor der zweiten Finalpartie, welcher mit acht Spielsperren geahndet wird. Es ist der Schlusspunkt hinter eine durch und durch absurde Saison für den EHC Olten.

1 Kommentar Andreas J. Walker vor 4 Minuten Das ist nun nicht mehr als eine Auflistung der Saisonereignisse. Wunderbare Liste um Ausreden zu finden. Wo ist denn der Rapport der sich daraus ergebenden Unzulänglichkeiten im Verein? Da wurde auf vielen Ebenen vieles falsch gemacht. Alle Kommentare anzeigen