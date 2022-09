Triathlet Max Studer am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt

Saisonende Spitzen-Triathlet bricht die Saison ab: Max Studer am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt Der Solothurner Spitzen-Triathlet Max Studer aus Kestenholz ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt und muss die Saison 2022 vorzeitig beenden. Silvan Hartmann 22.09.2022, 17.11 Uhr

Max Studer ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Max Studer ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt und muss die Saison 2022 vorzeitig beenden. «Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich bin sehr müde, schlafe viel und versuche, mich gut zu erholen», sagte Max Studer nach der ärztlichen Diagnose. Der 26-Jährige bleibe in seiner Trainingsbasis in St. Moritz, werde das Training aber erst bei vollständiger Genesung wieder aufnehmen.