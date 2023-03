Saisonbilanz EHC-Olten-Sportchef Marc Grieder im Saisonabschluss-Interview: «Wir sind gemeinsam durch die Hölle gegangen» EHCO-Sportchef Marc Grieder zieht im grossen Saisonabschluss-Interview nach der Finalniederlage gegen La Chaux-de-Fonds Bilanz, spricht über die Verletzungsflut, die Krux mit den auslaufenden Verträge und erklärt, weshalb die Verpflichtung von Flop-Söldner William Rapuzzi Sinn gemacht hat. Marcel Kuchta und Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.03 Uhr

Sportchef Marc Grieder über die Saison: Bruno Kissling

Marc Grieder, welche Note würden Sie sich für Ihre Arbeit als Sportchef geben?

Marc Grieder: Puh (überlegt). Geben Sie mir eine.

Wir wollen es von Ihnen hören.

Ich denke, wenn man zwei Mal hintereinander in den Final kommt, dann hat man vieles richtig gemacht.

Aber am Ende des Tages hat man das Ziel Meistertitel nicht erreicht…

Ich hatte das Gefühl, dass wir eine superkompetitive Mannschaft hatten – von Anfang bis zum Schluss. Wir mussten auf Verletzungen reagieren, wir haben gute junge Spieler integriert, wir haben auch Spieler geholt, die aufgrund ihrer Erfahrung wissen, was es für den Erfolg braucht. Aber wir hatten personell grosse Herausforderungen zu meistern.

«Sagen Sie mir ein Team, das während der Saison einen Ausländer geholt hat, der eine wirkliche Verstärkung war?»

Das Verletzungspech war immer präsent. Ist man dagegen machtlos oder können Sie entsprechende Lehren daraus ziehen?

Grundsätzlich ist es so, dass man muskuläre Verletzungen eher in den Griff bekommt. Solche hatten wir über die Saison hinweg nur bei Garry Nunn und Dominic Nyffeler zu beklagen. Alle anderen Verletzungen waren Brüche – oder Muskelabrisse. Es lag also nicht an der Fitness. Eishockey ist nun mal ein Vollkontaktsport.

Sie mussten sich oft mit ärztlichen Bulletins herumschlagen, auch mit jenem des dritten Ausländers William Rapuzzi. Es war eine risikobehaftete Verpflichtung. Warum hatten Sie ihn trotz Warnsignalen geholt?

Warnsignale gibt es praktisch bei jedem Spieler. Wir haben sehr lange nach jemandem gesucht, der unser Anforderungsprofil entspricht.

Das heisst?

Er sollte Center und Flügel spielen können, er sollte ein gewisses Knowhow über das Schweizer Eishockey haben und menschlich passen. Wir sind dann auf Rapuzzi gestossen. Er wurde in der Slowakei von Ärzten als gesund und einsatzbereit eingestuft und selbstverständlich fanden auch bei uns noch entsprechende Tests statt.

Hätte man vielleicht noch etwas abwarten sollen?

Er hat unserem Profil entsprochen und es ist überhaupt nicht so, dass er für uns ein Spiel verletzt bestritten hätte. Rückblickend haben wir sicher viel mehr von ihm erhofft, das sagt auch er selbst über sich. Wir haben uns für die Verpflichtung entschieden und waren aber auch der Meinung, dass wenn wir Nunn in einer sehr guten Form zurückerhalten, die erste Linie mit Collins und Horansky wieder funktionieren wird, wie das Anfang Saison der Fall war.

Marc Grieder. Bruno Kissling

Nun haben Sie zum zweiten Mal in Folge mit Smith und Rapuzzi beim dritten Ausländer danebengegriffen.

Sagen Sie mir ein Team, das während der Saison einen Ausländer geholt hat, der eine wirkliche Verstärkung war?

Dann erklären Sie uns, was es so schwierig macht, ­während der Saison gute Imports zu finden?

Die Schwierigkeit ist, dass der Markt in den vergangenen zwei Jahren einfach nicht gut genug war. Es funktioniert nicht so, dass ich einem Agenten anrufen kann, der mir dann eine Liste mit zehn Namen schickt, aus denen ich dann auswählen kann. Man hat ja mitbekommen, wie selbst in der National League die Klubs händeringend nach Imports gesucht haben. Und dann geht es noch darum, dass der richtige Spieler dann auch noch finanzierbar ist.

Und bei den NL-Klubs war nichts zu holen?

Nein. Lausanne war bereit zu Tauschgeschäften, aber diese Spieler gingen eher in die schwedische SHL. Und hier muss man einfach auch klar festhalten: Da bewegt man sich in für uns finanziell unerreichbaren Höhen.

Trauern Sie im Nachhinein der Entscheidung nach, keinen vierten Ausländer geholt zu haben?

Man hat entschieden, dass es keinen vierten Ausländer gibt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Sie machen sich also keinen Vorwurf betreffend der Ausländer-Thematik?

Doch natürlich. Der Vorwurf ist, dass Rapuzzi nicht gut genug war. Aber wenn man alles auf diese Personalie abwälzt, macht man es sich auch etwas einfach. Klar, wenn wir den Diamanten auf dem Markt gefunden hätten, dann hätte man diesen geholt. Den habe ich nicht gefunden. So ist es.

William Rapuzzi genügte den Imports-Anforderungen nicht. Urs Lindt / freshfocus

Sie haben sieben Spieler geholt während der Saison, dann auch noch ein Tauschgeschäft ausgeführt. Man fragt sich: Gibt das nicht zu viel Unruhe ins Team?

Es war ja immer eine Reaktion. Auf die schlimme Verletzung von Beni Neukom mussten wir unbedingt reagieren. Wir wussten, dass es jemand für die zweite Linie sein muss, der offensiven Einfluss kreieren kann. Da konnten wir aus Kloten Andri Spiller holen. Auch die anderen Verpflichtungen waren dazu da, Verletzungen zu kompensieren.

Und dann kam der Tausch Scheidegger/Seiler.

Es war ja so, dass Joel Scheidegger in Fribourg nicht zum Einsatz kam. Und er war letzte Saison der offensiv beste Verteidiger der Swiss League. Dass wir einen solchen Spieler unbedingt zurückholen wollen, liegt auf der Hand und ist unbestritten. Dass wir Fribourg irgendetwas bieten mussten, ist auch logisch. Klar, in einer perfekten Welt hätten wir bis Ende Saison die B-Lizenz ohne Gegenleistung erhalten, aber das war nicht der Fall. Seiler hat in Fribourg seine Chance gepackt.

War auch die leise Hoffnung da, dass Sie Seiler auf die Playoffs hin zurückholen können?

Ja, natürlich. Aber irgendwann hat man ja gesehen, dass er sich in Fribourg durchsetzen wird. Wir wussten, dass er die Ausstiegsklausel ziehen wird. Ich mag ihm das sehr gönnen. Wir haben uns dann zu Scheidegger bekannt. Wir hatten auch das Ziel verfolgt, ihn über diese Saison hinaus zu behalten. Aber dann kam das Angebot von Ajoie und er sagte uns, dass er die Chance noch einmal packen will, in der National League spielen zu können. Das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich.

Sie hatten auffallend viele Spieler im Kader mit einem einjährigen Vertrag. Ausstiegsklauseln, Vertragsverhandlungen - das ist im Dezember/Januar alle Jahre wieder das gleiche Thema. Was spielte das für eine Rolle?

Es ist logisch, dass die Spieler gerne Mehrjahresverträge unterschrieben hätten. Dass es mit unseren Ansprüchen leistungsabhängige Verträge gibt, ist auch klar. Damit einher geht, dass praktisch alle eine NL-Ausstiegsklausel besitzen. Viele Spieler sehen auch, dass man mit guten Leistungen den Schritt in die National League machen kann. Es ist ganz einfach: Wenn wir diese Ausstiegsklausel nicht im Vertrag integrieren, kommt eine Einigung eher nicht zustande.

War es Zufall, dass im Januar die Baisse kam, als es im Team zu Diskussionen über die nächsten Verträge kam?

Es gibt Spieler, die performen so gut, dass sie bis Ende Januar abwarten wollen, weil sie sich noch NL-Angebote erhoffen. Anderen wiederum hat man gesagt, dass sie noch bis Ende Saison die Möglichkeit haben, ihr Können zu zeigen. Man hat aber auch Spielern gesagt, dass sie keinen neuen Vertrag erhalten werden. Und wenn ein Spieler bis Ende Februar keinen Kontrakt hat, schaut er sich auf dem Markt um. Das ist einfach so im Sportbusiness mit befristeten Verträgen.

«Wir haben uns nun viel ausgetauscht, ich war nahe beim Team und bei den Coaches, sie haben einen sehr guten Job gemacht. Ich glaube, es gibt keine frustrierteren Personen, als wir es sind.»

Ist es schwieriger geworden, einen harten Kern von Leistungsträgern halten zu können? La Chaux-de-Fonds hat dies mit Olden, Achermann und Andersons vorzeitig geschafft.

Das ist mit Mehrjahresverträgen verbunden. Ich denke mit Horansky konnten wir einen Nagel einschlagen. Das ist eine sehr wichtige Personalie für uns. Aber auch der Kern um Sterchi, Schmuckli, Wyss und Weder, die wir halten konnten. Auch Oejdemark spielt eine wichtige Rolle. Wir versuchen schon, einen Kern halten zu können.

Ist es denn realistisch, einen Schlüsselspieler wie Andri Spiller – er hat ja noch einen Vertrag in Kloten – holen zu können? Ist ein solches Kaliber bezahlbar?

Nein, nicht einmal vielleicht.

Hoffen Sie noch auf ein finanzielles Entgegenkommen?

Das schauen wir uns natürlich an. Er hat in Kloten einen neuen Trainer und natürlich auch das Interesse, National League spielen zu können. Er hat bei uns einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wenn er in Kloten den Vertrag auflösen will und bei uns unterschreiben möchte, dann ist er herzlich willkommen.

Ausschliessen tun sie es trotz aller Hürden nicht?

(schmunzelt) Ausschliessen tue ich per se nie etwas.

Ein Wunschspieler des Sportchefs: Andri Spiller. Marc Schumacher / freshfocus

Wie sieht Ihre Strategie für die Zukunft aus? Sie haben viele Personalien zu regeln.

Wir wollen auch auf junge Spieler setzen und werden die Import-Situation genau prüfen. Wir brauchen eine dominierende, erste Sturmlinie. Defensiv sind wir sehr gut gestanden, das wollen wir wieder erreichen. Hinzu kommt, dass wir einen Verteidiger brauchen, der die Fäden im offensiven Spiel ziehen kann und ein Powerplay anführen kann. Aber diese Art Spieler gibt es nicht sehr viele.

Thema Ausländer: Nunn muss nach dem Abgang zu Visp ersetzt werden. Wie sieht die Situation bei Collins aus nach seiner ungenügenden Playoff-Leistung?

Wir haben mit Collins relativ früh Gespräche geführt. Ich weiss, dass es ihm sehr gut gefällt hier. Ich weiss aber auch, was er gefordert hat. Das können wir nicht bezahlen. Genauso, wie wir nicht dazu bereit waren, das Angebot von Visp für Nunn mitzugehen. Nun haben wir nach den Playoffs eine andere Ausgangslage, so spielt der Markt. Es gibt eine neue Auslegeordnung und wir werden sehen, wo der Weg hinführt.

Muss die Mannschaft billiger werden als vergangene Saison?

Ja.

Massiv?

Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber so, dass wir nach wie vor eine ambitionierte Mannschaft zusammenstellen können.

Zum Abschluss: Wie lautet Ihre Einschätzung der Arbeit von Headcoach Lars Leuenberger?

Wir sind gemeinsam durch die Hölle gegangen. Ich glaube, es gibt keine frustrierteren Personen als wir es sind. Wir haben uns nun viel ausgetauscht, ich war nahe beim Team und bei den Coaches, sie haben einen sehr guten Job gemacht. Lars bringt viel ein, seine Ideen, seine Einstellung, seine Vorstellungen, wie man spielen möchte. Wir haben deshalb mit ihm verlängert und er hat sich zum EHC Olten bekannt. Ich weiss, dass auch andere Teams Interesse hatten. Ich bin absolut überzeugt davon, dass Lars die beste Lösung ist für unsere Organisation und auch sein Assistent Stefan Schneider, mit dem wir ebenfalls verlängern konnten. Für mich gab es keine Diskussionen, warum sie nicht auch nächste Saison bei uns sein sollten.

Die EHCO-Führung mit Geschäftsführer Patrick Reber, Sportchef Marc Grieder, VR-Präsident Marc Thommen und Headcoach Lars Leuenberger in der Baloise Lounge. Bruno Kissling

