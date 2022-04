Saisonbilanz EHC Olten: Die Meilensteine einer aussergewöhnlichen Saison Nach der Playofffinal-Niederlage gegen Kloten darf der EHC Olten auf eine ereignisreiche Saison zurückblicken. Die aufregendsten Momente der Powermäuse. Silvan Hartmann und Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.06 Uhr

Als der EHC Olten das Kleinholz zum Beben brachte: Die Powermäuse nach dem Lhotak-Siegtreffer im zweiten Finalspiel gegen Kloten. Marc Schumacher / freshfocus

Nach insgesamt 66 Spielen endete die Saison 21/22 mit einer 0:1-Niederlage beim EHC Kloten. Trotz des verpassten Aufstiegs war es in mancherlei Hinsicht eine tolle Saison für den EHC Olten. Wir blicken auf die aufregendsten Momente der Meisterschaft zurück:

1. Die unheimliche Dominanz mit 15 Heimsiegen in Serie

Fröhliches Grinsen im Herbst nach einem Treffer der ersten Sturmreihe. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Olten sorgt zum Auftakt der Swiss League für Furore. Aus den ersten 20 Saisonspielen resultieren 18 Siege, nur gegen Kloten verliert man die beiden Auswärtsspiele knapp. Insbesondere im eigenen Stadion Kleinholz entwickeln sich die Powermäuse zu einer Macht. So reihen sie 15 Heimsiege aneinander, erst der HC Thurgau kann diese Serie mit einem 3:1-Sieg in Olten am 15. Januar reissen.

2. Die EHCO-Torhüter und die 12 Shutouts

Torhüterwechsel zwischen Simon Rytz und Silas Matthys. Marc Schumacher / freshfocus

Der unheimliche Ritt an die Spitze der Swiss League basiert auf einer kaum zu überwindenden Oltner Defensive. Das widerspiegelt sich auch bei den Anzahl Gegentoren, sodass der EHCO teilweise bis zu 20 Gegentore weniger auf dem Konto hat als die Konkurrenz. Das hat nicht nur mit den Verteidigern zu tun, sondern auch mit den überragenden Leistungen von Simon Rytz und Silas Matthys. Die beiden Oltner Torhüter weisen nicht nur bärenstarke Fangquoten aus, sie spielen schliesslich in 50 Qualispielen nicht weniger als 12 Mal zu Null – Rytz holte sich 7 Shutouts, Matthys deren 5. Im Zuge dieser Leistungen ergattert sich Simon Rytz im Alter von 38 Jahren nach fünf Jahren EHC Olten noch einmal einen National-League-Vertrag bei seinem Heimklub Biel.

3. Joel Scheidegger und die Fortsetzung einer Oltner Tradition

Über lange Zeit der Saison der beste Verteidiger der Liga: Joel Scheidegger. Marc Schumacher / freshfocus

Sportchef Marc Grieder bewies ein goldenes Händchen, als er im letztjährigen Sommer Verteidiger Joel Scheidegger als Topskorer von Thurgau mit einem Zweijahresvertrag zum EHC Olten holte. Scheidegger übernahm von Beginn an viel Verantwortung und entwickelte sich zum besten Verteidiger der gesamten Liga. Scheidegger stand defensiv stark, liess die Angriffsauslösungen kinderleicht aussehen und beteiligte sich auch gleich im offensiven Spiel. Das entging den Sportchefs der National League nicht: Scheidegger verdiente sich mit seinen Leistungen einen Vertrag bei Fribourg-Gottéron, womit der 27-jährige Berner die Tradition fortführt, dass der EHC Olten immer wieder Verteidiger für die National League vorbereitet. Nur zeigte Scheideggers Formkurve mit dem National-League-Vertrag im Sack bis zum Saisonende stetig abwärts und konnte an den bärenstarken Leistungen der ersten Saisonhälfte nie mehr wirklich anknüpfen.

4. Lars Leuenberger und die Nierenstein-Qualen

EHCO-Trainer Lars Leuenberger. Marcel Bieri / KEYSTONE

Lars Leuenberger leidet nach der beeindruckenden ersten Saisonhälfte plötzlich an Höllenqualen. Der EHCO-Trainer erkrankt an Nierensteinen, verpasst dadurch nebst Trainings auch das eine oder andere Spiel. Kämpferisch versucht er immer wieder trotz Schmerzen bei der Mannschaft zu sein, ehe die Erlösung mit einem operativen Eingriff erfolgt.

5. Dion Knelsen und die verhängnisvolle Verletzung

Sekunden vor der verhängnisvollen Verletzung: Dion Knelsen schiesst das 3:0 und wird danach geschubst. Marc Schumacher / freshfocus

Im Rausch des dominanten Herbstes skort Dion Knelsen Punkt um Punkt und ist damit auf bestem Wege, die beste Saison seiner Karriere zu spielen. Doch dann folgt am 7. Dezember das verhängnisvolle Allerwelts-Heimspiel gegen Winterthur (5:0). Unmittelbar nach seinem 13. Saisontreffer zum 3:0 wird er geschubst, Knelsen kann sich nicht mehr rechtzeitig auffangen und prallt mit voller Wucht in die Bande. Die Teamstütze verletzt sich an der Schulter schwer, muss über sieben Wochen pausieren. Mit seiner Verletzung wird die Debatte über eine Verpflichtung eines dritten Ausländers in Gang gebracht. Als der EHC Olten Colin Smith verpflichtet, kämpft Knelsen nicht nur mit den Folgen seiner Verletzung, sondern tut sich auch schwer mit dem internen Konkurrenzkampf im Leistungssport. So kommen Gerüchte auf, wonach Knelsen sich Gedanken mache, den EHC Olten nach Saisonende in Richtung Heimat zu verlassen. Der Kanadier kann auch in den Playoffs nie mehr sein volles Potenzial ausschöpfen. Es gipfelt darin, dass er in Folge seiner formschwachen Darbietungen die letzten beiden Spiele der Finalserie als überzählig gemeldet wird.

6. Herausforderung Corona zur Jahreswende

Nach der beeindruckenden ersten Saisonhälfte und Knelsens Verletzung rutscht der EHC Olten in eine Baisse, verliert überraschend Spiele in Sierre, bei den GCK Lions, in La Chaux-de-Fonds. Doch mit dem grandiosen 2:0-Heimsieg am 23. Dezember gegen Kloten, den sich der EHCO notabene ohne Imports holt, rehabilitiert sich die Leuenberger-Truppe. Doch der gewonnene Aufschwung verpufft, die Weihnachtspartie sollte die letzte sein für insgesamt 23 Tage: Corona schlägt in der Altjahreswoche teils heftig zu, mehr als die Hälfte des Kaders und Staffmitglieder erkranken am Virus. Es wird zur grossen Herausforderung, weil einige Spieler, darunter Dominic Forget, ihr Leistungshoch über Wochen hinweg nicht erreichen können. Ganz allgemein tut sich der EHC Olten punkto Personal besonders schwer, kaum ein Meisterschaftsspiel können die Powermäuse ohne verletzte Spieler unter den Abwesenden bestreiten.

7. Dominic Forget und der bedeutungsvolle Meilenstein

Dominic Forget. Marc Schumacher / freshfocus

Dominic Forget schreibt am 11. Februar Geschichte: Der 41-Jährige bricht mit einem Tor und drei Assists den Allzeit-Punkterekord eines Spielers in der Swiss League, löst mit 920 Skorerpunkten Kelly Glowa an der Spitze der Allzeit-Skorerwertung ab. Für die 920 Skorerpunkte brauchte der kanadische Ausnahmekönner 674 Saisonspiele in 15 Saisons. Das ergibt einen beeindruckenden Durchschnitt von 1,36 Punkten pro Partie.

8. Der EHC Olten und der Vereinsrekord

Urs Lindt / freshfocus

50 Qualifikationsspiele, 112 Punkte, 36 Siege, nur 14 Niederlagen: Das bedeutet Klubrekord! Noch nie zuvor holte der EHC Olten, Ausgabe 21/22, so viele Punkte in einer Regular Season. Und dennoch reichte es mit der Konkurrenz des EHC Kloten nicht zum Qualifikationssieg, die Powermäuse klassierten sich auf Rang zwei mit 14 Punkten Rückstand – und 10 respektive 26 und mehr Punkten Vorsprung auf die restliche Konkurrenz. Imponierende Zahlen.

9. Playoffs: Bis in den logischen Final

Sierre eliminiert: Der EHC Olten kam im Viertelfinal gegen den HC Sierre, der sich via Preplayoffs qualifizieren musste, dank souveränen Leistungen bald zu einer 3:0-Führung nach Siegen. In Spiel vier zitterten bei den Oltner aber die Hände, der Wegwisch ohne Niederlage, der sogenannte «Sweep», war dahin, ehe die Powermäuse zu Hause in einem fünften Spiel alles klar machten.

La Chx-de-Fds eliminiert: Auch in der Halbfinal-Serie gegen La Chaux-de-Fonds zog der EHCO mit 3:0 Siegen davon. Die Neuenburger kamen jedoch noch einmal auf 2:3 heran, das Spiel 6 stand über lange Zeit auf Messers Schneide, ehe die Tore für die Oltner doch noch fielen und der EHCO in den Final einzog.

Kloten unterlegen: Der logische Final zwischen Qualifikationssieger Kloten und Verfolger Olten war Tatsache. Der Auftakt bildete ein wahrer Krimi, indem beide Teams in der Verlängerung hochkarätige Chancen ausliessen, ehe Dario Meyer Kloten in der XX. Minute zum Sieg schoss. Auch das zweite Duell ging in die Verlängerung – und wieder siegte der Gastgeber: Lukas Lhotak traf in der 67. Minute zum 1:0-Sieg. Doch an den beiden guten Auftritten vermochten die Powermäuse nicht mehr anknüpfen, Spiel drei und vier gingen 1:4 verloren. Und auch in Spiel fünf tat sich der EHCO schwer mit dem Toreschiessen und verlor 0:1. Eine aussergewöhnliche Saison fand ihr Ende im 66. Saisonspiel.

Der entscheidende Gegentreffer im 66. Saisonspiel. Ennio Leanza / KEYSTONE

