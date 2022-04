Saisonabschluss-Interview EHCO-Trainer Lars Leuenberger: «Ich war nach einer Saison noch nie so müde wie jetzt» EHCO-Headcoach Lars Leuenberger zieht im Saisonabschluss-Interview Bilanz, sagt, welche Lehren er für sich zieht, weshalb es für ihn persönlich eine besonders schwierige Saison war und wo die Mannschaft besser werden muss. Silvan Hartmann und Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.03 Uhr

Lars Leuenberger zieht Bilanz. Patrick Lüthy

Lars Leuenberger, damit die Gerüchteküche nicht mehr brodelt: Bleiben Sie Trainer des EHC Olten?

Lars Leuenberger: Ich bleibe Trainer – ich habe allen abgesagt (schmunzelt).

Sie bekamen also Jobangebote?

Ich bleibe in Olten. Das muss reichen als Antwort (lächelt).

Lars Leuenberger bleibt Trainer des EHC Olten. Patrick Lüthy

Blicken wir zurück: Haben Sie das Saisonende schon verarbeitet?

(überlegt) Ich glaube schon. Wobei: In unserem Sport ist das ja immer etwas schwierig. Ich versuche nun schon, herunterzufahren. Aber es kommt dann auch immer wieder schrittweise etwas hoch. Ich muss immer wieder festhalten, dass schon nur ein Finaleinzug nicht selbstverständlich ist. Es muss enorm viel zusammenpassen, dass man die Endspielserie erreicht. Das wird mir wohl in den nächsten Tagen noch etwas bewusster werden.

Weshalb hat es am Schluss nicht ganz gereicht?

Es muss auch in einem Final zusammenpassen. Wir wussten, dass jedes Detail stimmen muss, wenn wir Kloten schlagen wollen. Wir waren zum Beispiel im Final bezüglich Disziplin leider nicht dort, wo wir hätten sein müssen und haben immer wieder dumme Strafen genommen. Das darf nicht passieren.

Gab es generell einen Knackpunkt?

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Final in Spiel drei in Kloten verloren haben. Da ist etwas passiert, das ich leider selber noch nicht einordnen kann. Das war sehr, sehr schade. Aber schlussendlich dürfen wir stolz sein, konnten wir Kloten herausfordern.

Es hat nicht viel gefehlt – blickt man auf das Resultat der Serie ist 4:1 brutal. Ich habe auch schon 4:1 gewonnen und es war unglaublich eng. Es ist auf ihre Seite gekippt – und zwar verdient, darüber müssen wir nicht diskutieren. Mein Job wird es sein, nächstes Jahr eine solche Serie auf unsere Seite zu wenden. Und eine Antwort auf die Frage zu finden: Warum haben wir die Fehler gemacht, die man gegen Kloten – oder in einem Final generell – niemals machen dürfte?

Fehlt es in diesen Momenten an der Cleverness?

Ich weiss nicht, ob es Cleverness ist. Für mich hat es viel auch mit mentaler Stärke zu tun. Wer in diesen entscheidenden Momenten mentale Stärke zeigt, macht solche Fouls nicht. Es ist ein schmaler Grat und es erinnert mich an die SCB-Zeiten mit Rüfenacht – ein wilder Hund, der jedem Gegenspieler unter die Haut gehen kann. Der fordert physisch jedem Gegenspieler alles ab, aber er lässt sich in den Playoffs zum Beispiel nicht zu einem Stockschlag hinreissen.

Sie können als Coach bloss die taktischen Werkzeuge mitgeben, aber nicht in die Köpfe der Spieler blicken.

Es ist nicht einfach, ja. Aber auch das muss man hinterfragen: Ich bin der Chef, ich bin mitverantwortlich. Habe ich das Team genug darauf vorbereitet? Das wird noch Gespräche mit einigen Spielern erfordern. In den ersten beiden Finalspielen haben wir ein sehr gutes Boxplay gezeigt, da konnten wir es noch halten, danach leider nicht mehr.

Kamen Sie irgendwann zur Einsicht, dass die Qualität der Mannschaft schlicht nicht reichte für einen Coup gegen Kloten?

Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir Kloten hätten schlagen können. Aber wir hätten ihnen nicht so viele Geschenke in Form von Strafen machen dürfen. Dafür braucht es überhaupt kein Talent, sondern Disziplin. So hart es klingen mag: Das ist der Unterschied, den es ausmacht. Es sind die Details, die für den Erfolg stimmen müssen.

Strafen können auch ein Zeichen der Überforderung sein.

Klar, aber da komme ich zur mentalen Stärke zurück. Spiel vier, das Stadion ausverkauft, der Druck ist da – aber das muss eine Mannschaft aushalten können. Aber vielleicht waren wir schlicht und einfach noch nicht bereit für den allerletzten Schritt. Kloten hat es mit dieser Mannschaft ein paar Jahre versucht, aufzusteigen. Ihre besten Spieler haben es in den letzten Jahren erlebt, was für Situationen das sind. Sie sind daran gewachsen. Das braucht einfach das eine oder andere Jahr Zeit.

Es geht nach einem Saisonende nicht um Einzelkritik, aber man kommt nicht darum herum, Dion Knelsen anzusprechen: Der wichtigste Spieler, Captain, Center Nummer eins, der das Team über lange Zeit durch die Saison getragen hat. Er war am Ende sogar überzählig. Das lässt sich als Team nicht verkraften, oder?

Es hat uns sicher wehgetan, das lässt sich nicht leugnen. Ich weiss nicht, was die Verpflichtung von Colin Smith für einen Einfluss auf seine Leistungen hatte. Das müsste man ihn persönlich fragen. Am Willen lag es bei Dion nie, er war aber sehr verkrampft. Erst recht auch rund um seine Überlegungen, zurück nach Hause zu gehen.

Was haben Sie persönlich für Lehren aus dieser Saison gezogen?

(überlegt) Ich war noch nie so müde wie jetzt, für mich war es eine sehr intensive Saison. Aber es war auch nicht einfach für mich, angefangen bei den Nierensteinen. Dann verlor ich während der Playoffs meinen Vater. Es war für mich eine Berg- und Talfahrt. Zwischen zwei Spielen fand die Beerdigung statt. Das hat mir den Boden unter den Füssen weggezogen.

Meine Familie, meine Freunde, die Jungs im Team, all die Staffmitglieder und Mitarbeiter im Klub gaben mir so viel Halt, sie haben mich aufgefangen und mich gestärkt. Es waren harte Wochen. Vielleicht spüre auch deshalb jetzt eine Leere, die ich noch nie so intensiv erlebte nach einer Saison. Aber ganz grundsätzlich durfte ich wieder sehr viel lernen.

Erzählen Sie.

Ich habe gelernt, eine Mannschaft intensiv über eine ganze Saison hinweg nah zu betreuen. Das ist vielleicht ein grosser Unterschied zur National League, wo man als Headcoach Momente hat, in denen man etwas vom Gaspedal kann. Ich habe das auch versucht, aber dann kam die Verletzung von Dion und wir verloren einige Spiele, so dass ich den Kurs wieder ändern musste.

Auch im letzten Sommer lernte ich viel, ich vertrat die Meinung, dass die Spieler fitter sein müssen, wir hatten intensive Trainingseinheiten. Auch in taktischer Hinsicht habe ich gelernt, wie weit man in der Swiss League gehen darf. Es war eine sehr spannende Zeit.

Lars Leuenberger verlor während der Playoffs seinen Vater: «Das hat mir den Boden unter den Füssen weggezogen. Meine Familie, meine Freunde, die Jungs im Team, all die Staffmitglieder und Mitarbeiter im Klub gaben mir so viel Halt, sie haben mich aufgefangen und mich gestärkt. Es waren harte Wochen.» Patrick Lüthy

Blicken wir voraus: Wo muss die Mannschaft besser werden?

Ich denke etwas vom Wichtigsten ist die Centerposition. Wir brauchen auf dieser Position zusätzliche Möglichkeiten. Auch die dritte und vierte Sturmlinie hat es sehr gut gemacht in den Playoffs, hat sogar Tore geschossen. Aber da brauchen wir Verstärkungen, damit wir weniger abhängig sind von der Toplinie.

Die Lust nach mehr wurde jetzt geweckt. Wie auch immer die noch auszuarbeitenden Bedingungen sein werden: Es wird zukünftig massiv schwieriger, aufzusteigen. Mit welcher Mentalität steigen Sie in die nächste Saison? Ist der Aufstieg noch ein Thema für Sie?

Es ist nun, ein paar Tage nach dem Saisonende, sehr früh, dazu Auskunft zu geben. Es ist klar: Ich will gewinnen, ich will Meister werden. Aber dann kommt für einen Aufstieg nochmals einen Schritt dazu. Wir konnten nun im Final sein, wollen wir den nächsten Schritt machen, wäre es das logische Ziel. Dass es nicht einfacher wird, wissen wir.

Auch das Finanzielle ist ein grosser Faktor, wir sind abhängig von Leuten, die den Klub führen und ihn unterstützen. Wie lange machen wir das noch? Das muss man sich gut überlegen. Das muss der Verwaltungsrat entscheiden. Gibt es jetzt vielleicht noch etwas mehr Support aus dem Umfeld? Sportlich gesehen steht für mich immer im Zentrum, das Bestmögliche aus dem Team herauszuholen.

Sie haben gesagt, Sie seien sehr müde. Auf was freuen Sie sich nun im Sommer?

Ich freue mich sehr auf meine Frau und meine zwei Kinder. Aber so wie ich mich kenne, fahre ich nun nach Hause und rufe unseren Sportchef Marc Grieder an (lacht). So funktioniert es bei mir: Manchmal muss ich sofort etwas loswerden. Aber das gehört für mich zur Erholung. Ich freue mich, mit den Kindern aufzustehen, mit ihnen Zmorge essen, bevor sie in die Schule gehen. Und dann gibt es vieles, das in den letzten Wochen liegen geblieben ist, etwa im Garten. Meine Frau hat zwar viel Verständnis dafür, dass ich in der Hockeyzeit nicht dazu komme (schmunzelt), umso mehr freue ich mich jetzt darauf, es anzupacken.

Für mich gehört das zur Erholung, draussen im Garten zu arbeiten, den Rasen zu mähen. Und dann hoffe ich, dass wir wieder etwas reisen können. Aber trotz Erholung gibt es viel Arbeit im Klub zu erledigen in Sachen Transfers, da freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Marc Grieder.

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger gratuliert Kloten-Trainer Jeff Tomlinson. Marc Schumacher / freshfocus

