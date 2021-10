Verspielt der FC Solothurn zu Hause den Aufstieg?

Regionalfussball Das ungelöste Heimrätsel und (noch) keine Trainer-Diskussion beim FC Solothurn Auswärts spielt der FC Solothurn wie ein Aufstiegsaspirant, auf dem eigenen Platz hinkt man den Erwartungen hinterher. Eine Analyse. Pius Rüegger Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Verspielt der FC Solothurn mit seiner schwachen Heimbilanz die Chance auf den Aufstieg? Hans Peter Schläfli / Solothurner Zeitung

Ein grosses Ziel hat sich der FC Solothurn für die laufende Saison vorgenommen: die Qualifikation für die Aufstiegsrunde in die Promotion League. Nach der 0:1-Heimblamage gegen das zuvor noch sieglose Schlusslicht Zug 94 ist diese Vorgabe kompromittiert. «Fairerweise muss man sagen, dass es die Zuger gut gemacht haben und ihnen das frühe Tor in die Karten gespielt hat», anerkennt FCS-Sportchef Hans-Peter «Bidu» Zaugg sportlich deren Sieg.

Solothurns Sportchefs Hans-Peter Zaugg.

Nach acht von 26 Runden weisen die Rotweissen auf Rang 9 fünf Punkte Rückstand auf das mit je 16 Zählern führende Duo Höngg und Wohlen auf. Diesen Rückstand handelten sie sich zu Hause ein. Auch in den drei vorangegangenen Heimspielen gegen Luzern II (0:1), Delsberg (1:1) und Angstgegner Münsingen (1:1) verpatzten die Solothurner mögliche Siege. Sie holten nur zwei Remis-Punkte und schossen ebenso nur zwei Tore durch Captain Loïc Chatton. Das bedeutet, dass sie in der Heimtabelle nur gerade Zug und Buochs mit je einem Punkt hinter sich lassen. Dieser zwölfte Rang steht in grosser Diskrepanz zum zweiten Rang in der Auswärtstabelle mit neun Punkten. Das führende Delsberg sicherte sich seine zehn Punkte auf fremden Terrain allerdings mit einem Spiel mehr. Auf fremden Plätzen sind die Solothurner eine Macht. In Buochs (4:0) sowie bei den Gruppenfavoriten Köniz (3:0) und Wohlen (1:0) blieben sie sogar ohne Gegentore. Auch bei der 1:2-Niederlage in Bassecourt realisierte Emmanuel Mast zumindest das bisher obligate Auswärtstor.

Sportchef Zaugg nimmt das Team in die Verantwortung

Ernüchternd und nachdenklich suchten die Spieler – bisher wurden zwanzig eingesetzt, nur Yves Kaiser absolvierte die ganzen 720 Minuten – nach dieser Pleite die Kabine auf. Dieser Heimkomplex wirft Fragen auf. Sportchef Zaugg sieht die Mannschaft in der Verantwortung, am kommenden Sonntag (16 Uhr) – auswärts, was ihnen eigentlich behagen sollte (!) – beim GC-Nachwuchs in deren Campus in Niederhasli eine klare Reaktion zu zeigen. «Ich hoffe, jeder Spieler sagt sich, so geht es nicht», erwartet Zaugg ausgerechnet gegen die Zürcher, mit deren Fanionteam er 2000/2001 seinen Schweizer-Meister-Titel als Trainer feiern konnte, eine unmissverständliche Antwort.

«Es ist nicht ganz erklärbar. Mir kommt die Mannschaft zu Hause verkrampft vor. Es gelingt ihr nicht, den Gegner zu dominieren. Auswärts spielt sie gelöster, befreiter. Diese Niederlage gegen Zug kam völlig überraschend. Es waren zu wenig Emotionen und zu wenig ‹Leben› drin, an der Motivation hat es nicht gefehlt. Kein Spieler konnte seine Leistung abrufen, auch die Einwechselspieler nicht. Es gelang überhaupt nichts, was wir uns vorgenommen haben. Alle haben zu wenig gebracht, um Dribblings zu gewinnen und Raum zu schaffen. Unsere Offensivkräfte Loïc Chatton, Emmanuel Mast und Marco Mathys haben kollektiv nicht ihren besten Tag erwischt. Bis auf den Pfostenschuss von Fabian Kohler in der 86. Minute hatten wir keine Chance», versucht der ehemalige Liechtensteiner Nationaltrainer einzuordnen.

Trainer Jürg Widmer ist momentan noch kein Thema

Für den Sportchef stellt sich die Trainerfrage aber nicht. «Jürg Widmer hat die Mannschaft sehr gut vorbereitet und ist kein Thema. Er ist ein unglaublich engagierter Typ. Ich war vor dem Spiel und in der Pause in der Kabine. Ich habe gehört, was er gesagt hat. Er sprach an, was nicht lief und was zu machen sei. Da jeder Spieler einen schlechten Tag einzog, veränderten leider auch die Einwechslungen nichts», stärkt Zaugg Widmers Rücken.

«Es ist nun die Aufgabe des Trainers genau zu analysieren und mit der Mannschaft intensiv zu sprechen, um aus dieser unbefriedigenden Situation herauszukommen.»

Und Sportchef Zaugg ergänzt: «Nach einer guten Ausgangslage hat uns diese Niederlage zurückgeworfen. In dieser brutal ausgeglichenen Gruppe ist weiterhin alles möglich. Vorne ist keiner klar weg. Nachdem ich Wohlen gegen uns spielen sah, sind die Aargauer trotz unseres Sieges die eindeutigen Gruppenfavoriten.»

Die Negativserie zu Hause wirkt sich auch auf die Zuschauerzahlen aus. Diese gingen vom ersten bis zum vierten Spiel um ein Viertel zurück. Von 240 gegen Luzern II fiel dieser kontinuierlich über 220 (Delsberg) und 200 (Münsingen) auf 180 gegen Zug. «Es läuft nicht viel im Spiel und das fehlende Spektakel hat einen grossen Einfluss auf die Zuschauerzahl», sieht Fussballkenner Zaugg die Ursache über den Rückgang.

Weiterhin Personalsorgen auf der Goalie-Position

Gegen GC II steht Hannes Hunziker nach seinen zwei Rot-Sperren wieder zur Verfügung. Goalie Tim Wagner, der nach einer Hirnerschütterung – zugezogen im Wellness bei einem Sturz auf den Kopf – zehn bis 14 Tage aussetzen muss, fehlt aber weiterhin. Der weitere Schlussmann Gian Huber hat nach seinem Weiterbildungsaufenthalt in Lausanne das Training noch nicht aufgenommen und muss zuerst noch seinen Formstand aufbauen. Noel Anderegg trainiert nach seiner Knieoperation wieder reduziert mit. «Er kann noch keine Zweikämpfe und Übungen mit Körperkontakt mitmachen. Wir wollen nichts riskieren. Wichtig ist , dass er für die Rückrunde wieder hundert Prozent fit ist», erklärt Zaugg.