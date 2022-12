Radsport «Betreuung auch neben der Rennbahn ist uns sehr wichtig», sagt der stellvertretende Geschäftsführer des Tissot Velodromes Weltklasse-Teilnehmerfeld an der zweitägigen Track Cycling Challenge im Grenchner Tissot Velodrome. Auf dem Programm stehen die Vielseitigkeitsdisziplin Omnium, die Ausdauerprüfungen Scratch, Punktefahren und Elimination, die Sprintdisziplinen Keirin und Sprint sowie das stets spektakuläre Zweier-Team-Fahren Madison. André Weyermann Jetzt kommentieren 15.12.2022

Juan Espasandin ist Hallenchef, Renndirektor und stellvertretender Geschäftsführer des Tissot Velodromes. André Weyermann

An der Track Cycling Challenge, einem Event der höchsten Stufe des internationalen Radsportverbandes UCI, sind am Freitag und am Samstag im Grenchner Tissot Velodrome über 170 Athletinnen und Athleten aus 20 Ländern am Start. Insgesamt werden rund 350 involvierte Personen (Sportler, Trainer, Betreuende, Funktionäre) erwartet. Renndirektor Juan Espasandin ist es wiederum gelungen, ein Feld zusammenzustellen, das gespickt ist mit Weltklasseathleten.

Besonders freuen darf man sich auf das Auftreten von Claudio Imhof. Der routinierte Schweizer hat kürzlich die prestigeträchtige und hoch dotierte Gesamtwertung in der «Track Champions League» gewonnen. Es wird spannend sein, zu beobachten, wie er sich auf seiner Heimbahn gegen die wiederum starke Konkurrenz behauptet. Die Schweizer Elite trifft nämlich unter anderem auf Fahrerinnen und Fahrern aus den traditionell starken Bahnnationen Deutschland, Italien, Grossbritannien, Spanien, Polen, Dänemark, Niederlande, USA, Australien und der Tschechischen Republik.

Zweifache Olympiasiegerin geht an den Start

Bei den Frauen heisst die bekannteste Starterin Katie Archibald. Die Britin ist zweifache Olympiasiegerin und hat sich auf den längeren Distanzen in den letzten Jahren eine Ausnahmestellung erkämpft. Weitere herausragende Namen sind die Italienerin Letizia Paternoster sowie die Ukrainerin Olena Starikowa und bei den Männern die Deutschen Roger Kluge und Theo Reinhardt sowie der Brite Ethan Vernon.

Auf dem Programm stehen an der zweitägigen Veranstaltung bei den Frauen wie bei den Männern jeweils die Vielseitigkeitsdisziplin Omnium, die Ausdauerprüfungen Scratch, Punktefahren und Elimination, die Sprintdisziplinen Keirin und Sprint sowie das stets spektakuläre Zweier-Team-Fahren Madison. Viel Spannung versprechen dazu die Auftritte der Paracycler sowie die der Junioren U19.

Für die Athletinnen und Athleten geht es neben Preisgeld und Ehrengaben auch um wertvolle Punkte für die Qualifikation an internationalen Meisterschaften. Mit der Track Cycling Challenge beginnt auch wieder der olympische Zyklus, wie Juan Espasandin erklärt. Es gilt, sich eine gute Ausgangslage zu verschaffen, um in Paris 2024 antreten zu können.

Mögliche Teilnehmer schon im Sommer kontaktiert

Daneben gibt es auch «weiche» Faktoren, welche die Sportlerinnen und Sportler nach Grenchen locken. «Wir kontaktieren im Sommer jeweils bereits die verschiedenen Nationalteams. Es hat sich herumgesprochen, dass die optimale Betreuung der Teilnehmenden auch neben der Rennbahn für uns sehr wichtig ist», erklärt der gelernte elektronische Techniker. Als Ausrichter von Europameisterschaften, aber auch als Ort, wo bereits verschiedene Stundenweltrekorde erzielt wurden, geniesse man zudem nicht nur das Vertrauen der Rennfahrer, sondern auch jenes der internationalen Gremien.

Juan Espasandin gehört zum Team «der ersten Stunde» im Tissot Velodrome. Der in Biel wohnhafte gebürtige Spanier war zuvor bei «Swiss Timing» engagiert, kam via Kontakt mit dem ehemaligen Nationaltrainer Daniel Gisiger dazu und sorgt mit seinen Mitarbeitenden seit 2013 dafür, dass die so eminent wichtige Zeitmessung im Schweizer Nationalstadion höchsten Ansprüchen genügt.

Die Resultate werden jeweils live via «Tissottiming» und Homepage übermittelt, ein Livestream (ab 16 Uhr) ermöglicht ein Verfolgen der Entscheidungen von überall her. Die Rennen beginnen am Freitag um 09.15 Uhr, am Samstag um 09.45 Uhr und dauern jeweils bis 22.00 Uhr (Türöffnung jeweils eine halbe Stunde vor Rennbeginn).

