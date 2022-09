Jan Christen fährt im WM-Zeitfahren auf Platz 4.

Rad-WM Knapp an der Medaille vorbei: Platz vier für den Gippinger Jan Christen im Zeitfahren Jan Christen hat die erhoffte WM-Medaille im Zeitfahren verpasst. Trotz einer starken Leistung reichte es nur zum undankbaren vierten Platz bei den Junioren. Zur Bronzemedaille fehlten dem Gippinger schliesslich 26 Sekunden. Marcel Kuchta 20.09.2022, 11.15 Uhr

Hatte mit technischen Problemen zu kämpfen: Jan Christen unterwegs auf dem WM-Zeitfahr-Parcours in Wollongong. ZVG

Nach der Hälfte des 28,8 Kilometer langen Parcours rund um die australische WM-Stadt Wollongong fuhr Jan Christen noch auf Medaillenkurs. Bei der ersten Zieldurchfahrt betrug sein Vorsprung auf den Deutschen Emil Herzog zwei Sekunden, Ein Polster, dass sich als zu knapp erwies. In der ersten Hälfte der zweiten Runde, welche von einer 700 Meter langen Steigung geprägt war, verlor der Aargauer auf seinen Kontrahenten im Kampf um die Bronzemedaille 14 Sekunden. Aus zwei Sekunden Vorsprung wurden zwölf Sekunden Rückstand. Zu viel, als dass Christen auf den letzten Kilometern noch eine realistische Chance auf ein Comeback gehabt hätte. Zumal er während des ganzen Parcours mit technischen Problemen zu kämpfen hatte.

26 Sekunden fehlen auf die Medaille

Jan Christen überquerte die Ziellinie schliesslich auf dem sehr guten vierten Platz, 26 Sekunden hinter Bronze-Gewinner Herzog. Silber holte sich überraschend der früh gestartete Australier Hamish McKenzie, Gold ging an den souveränen Top-Favoriten Joshua Tarling (Grossbritannien). «Klar, das ist enttäuschend. Ich hatte nicht das beste Gefühl unterwegs, aber es war ok – ich fuhr ein gutes Tempo», sagte Jan Christen im TV-Interview.

Für Christen ist das WM-Abenteuer in Australien noch nicht zu Ende. Er wird auch beim Strassenrennen der Junioren am Freitag am Start stehen. Dort wird es für den 18-Jährigen aber ungleich schwieriger, die erhoffte WM-Medaille zu holen. Zuzutrauen ist ihm ein Exploit aber allemal.

Mit Noelle Rüetschi (Gipf-Oberfrick) bei den Juniorinnen, Fabian Weiss (Sulz) bei der U23 und Silvan Dillier (Schneisingen) bei der Elite werden drei weitere Aargauer für die Schweiz an der WM im Einsatz stehen. Im Zeitfahren der U23 fuhr Weiss am Montag auf den guten 12. Rang.

Der Sulzer Fabian Weiss unterwegs zu Platz 12 im U23-Zeitfahren. Dean Lewins / EPA