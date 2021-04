Playoffs Wenn bloss ein Millimeter fehlt: So will der EHC Olten das fehlende Glück im Abschluss gegen Kloten erzwingen Auf der kämpferischen Leistung bei der 0:1-Niederlage will der EHC Olten heute in Spiel 3 der Halbfinalserie gegen Kloten aufbauen. Wie Stürmer Esbjörn Fogstad Vold mit seinen Teamkollegen als Sieger aus dem dritten Aufeinandertreffen gehen möchte. Silvan Hartmann 08.04.2021, 05.03 Uhr

Eine der zahlreichen nicht genutzten Riesenchancen in Spiel 2: Esbjörn Fogstad Vold kann den Abpraller nicht im Tor unterkriegen. Urs Lindt / freshfocus

Nein, auch im zweiten Spiel der Halbfinalserie hat sich der EHC Olten gegen Kloten nicht einen furchteinflössenden Ruf als abschlussstarke Mannschaft erarbeiten können. Chance um Chance liessen die Oltner liegen, ehe klar war, dass man sich für den enormen Aufwand, den man betrieben hatte, nicht belohnen würde.

Einer der offensichtlichsten Gründe für die einreissende Torimpotenz: Die Toplinie um Knelsen, Nunn und Horansky steht auch nach dem zweiten Halbfinalspiel bei numerischer Ausgeglichenheit noch immer ohne Torerfolg da. Kommt sie bei 5-gegen-5 nicht in Fahrt, dann sind umso mehr auch die Spieler der darauffolgenden Linien, so genannte Zweitskorer, gefragt. Doch dabei stellt sich die Frage: Wer soll das bloss sein?

Zumindest viel Zugriff auf das zweite Spiel hatte nebst der Importlinie auch Oltens dritter Sturm um Leonardo Fuhrer, Jerome Portmann und Esbjörn Fogstad Vold, der mitunter die grössten Chancen verzeichnete. Auch, weil stets einer dorthin ging, wo es wehtut: vor das gegnerische Tor. «Ich denke, wir haben es gut gemacht. Hinten spielten wir verlässlich und vorne suchten wir den Weg vors Tor und kreierten so viele Chancen. Nur die Tore wollten leider nicht fallen», bedauert Esbjörn Fog­stad Vold.

Insbesondere zwei Szenen, in denen er als Hauptprotagonist zwei hochkarätige Chancen vergab, sind dem Norweger mit Schweizer Lizenz auch noch am Folgetag präsent. Zuerst lenkte er vor dem Tor gefährlich ab und danach, wenige Minuten nach dem 0:1-Gegentreffer, stand Fogstad Vold ideal für einen Abpraller eines Horansky-Schusses. «Das Tor war offen, aber irgendwie kam der Goalie noch dran», ärgert er sich auch am Folgetag noch darüber.

«Können uns nicht noch zwei solche Spiele leisten»

Esbjörn Fogstad Vold stieg mit einer gesunden Portion Wut im Bauch in die zweite Partie. Denn in Spiel eins in Kloten liess er sich noch wie ein unerfahrener Junior von Klotens Robin Leone austanzen, der daraufhin zum 5:2 traf. «Ich wollte es sicher besser machen und ich habe das Gefühl, dass wir nun den Tritt gefunden haben und es auch kein zweites Spiel ohne einen Treffer von uns geben wird.»

In der Quali könne man zwei, drei solche Spiele einziehen, «aber in den Playoffs liegt das einfach nicht drin. Jede Partie ist ein Leben-oder-Sterben-Spiel. Wir sind uns bewusst, dass wir uns nicht noch zwei solche Spiele leisten können. Der letzte Millimeter fehlt uns noch, aber den werden wir uns in Spiel drei erkämpfen, davon bin ich überzeugt.»

Dass der Druck nun mit 0:2 Siegen zunehme, erachtet Fogstad Vold als gesundes Detail am Rande. «Wir alle spielen schon unser Leben lang Eishockey und waren schon mit vergleichbaren Situationen in Playoffs konfrontiert. Wir wissen, worum es geht und der Weg ist für beide Teams noch ein langer», hält er fest. Denn er sei überzeugt, dass es beim einen oder anderen Klotener auf der Carfahrt nach Hause im Kopf gerattert habe.

Charakterstärke bewiesen

Zwar habe man verloren, «aber viele Teams wären nach der klaren 2:6-Niederlage in ein Loch gefallen. Wir jedoch haben ein weiteres Mal in dieser Saison bewiesen, dass wir ein Team mit einem riesigen Charakter sind, das sich so schnell nicht geschlagen gibt. Das war ein wichtiges Signal», sagt Fogstad Vold, der Ende Saison den EHC Olten verlassen wird und nach vier Saison in der Schweiz in seiner Heimat Norwegen wieder für den Jugendklub Frisk Asker auflaufen wird. Jener norwegische Klub, bei dem auch schon Garry Nunn, Ryan Hayes oder Eric Castonguay unter Vertrag standen.

Doch davon will Fogstad Vold vorerst nichts wissen und glaubt daran, dass Olten heute Abend wieder Tore schiesst. Dafür brauchts vor allem einen Zacken mehr Entschlossenheit im Abschluss. Damit der fehlende Millimeter erzwungen werden kann.