EHCO-Playoffs EHC-Olten-Trainer Fredrik Söderström nach 0:1-Niederlage gegen Kloten: «Das war ein Warnschuss!» Ein ineffizienter EHC Olten verliert das 2. Spiel im Playoff-Halbfinal gegen Kloten 0:1 und steht einem 0:2-Rückstand in der Serie gegenüber. 62 Abschlüsse reichten nicht zu einem Torerfolg. Trainer Fredrik Söderström gibt sich kämpferisch. Silvan Hartmann 07.04.2021, 05.03 Uhr

Einer der vielen Grosschancen: Leonardo Fuhrer schliesst volley ab und trifft nur die Latte - Kloten-Goalie Dominic Nyffeler wäre geschlagen gewesen. Urs Lindt / freshfocus

Als Trainer Fredrik Söderström zwei Minuten und dreizehn Sekunden vor dem Ende sein Timeout zieht, wird es so still im Kleinholz, dass die Spieler für einen Moment die supportenden Fans ausserhalb des Stadion auf der Südseite registrieren.

Es folgen daraufhin die letzten 133 Sekunden, in denen der EHC Olten noch einmal alles in die Waagschale wirft, zu sechst anstürmt und versucht, diesen einen verflixten Torerfolg zu erzielen. Doch es lässt ihn an diesem Abend nicht finden, 62 Torabschlüsse, wovon 32 auf das Tor kamen, waren nicht genug. Und so musste der EHC Olten das Eis mit der Mini-Niederlage von 0:1 verlassen.

Simon Lüthi geht in den Abschluss und versucht seinen Fehler wieder gutzumachen. Urs Lindt / freshfocus

Besonders denkwürdig dürfte der Abend für Verteidiger Simon Lüthi sein. Ausgerechnet jenem Verteidiger, der die Saison seines Lebens spielt, unterläuft ein kapitaler, verhängnisvoller Fehler: Kurz vor Spielmitte, nach einem gewonnenen Defensivbully, will er die Scheibe hinter dem eigenen Tor via Bande entlang spielen und erwischt dabei den Puck nicht richtig, passt zu Forget, der blitzschnell vor dem Tor Kloten-Ausländer Figren zum 1:0 bedient. Ein kapitaler Fehler, der letztlich die Differenz ausmacht. Doch Fredrik Söderström meint dazu bloss:

«Wenn du nur einmal bezwungen wirst, in einem Playoff-Halbfinal, zu Hause im eigenen Stadion, gegen Topfavorit Kloten, ja dann solltest du das Spiel eigentlich gewinnen.»

Dezimierte Mannschaft legt Respekt ab

Doch zu sehr enttäuscht wollte sich Söderström im Anschluss an die Partie nicht zeigen: «Wir waren nicht glücklich genug heute, wir hatten viele Chancen kreiert, ich würde sagen, darunter waren einige qualitativ gute Abschlüsse, aber wir brachten die Scheibe einfach nicht ins Tor. Natürlich ist es eine harte und bittere Niederlage. Aber so schnell geben wir nicht auf. Das war ein Warnschuss an Kloten. Wenn ich Trainer von Kloten wäre, dann würde ich mir grosse Sorgen machen im Hinblick auf Spiel drei», sagt der EHCO-Trainer in kämpferischer Manier und ergänzt: «Denn wir haben grosse Mühe neben dem Eis, Spieler müssen uns verlassen, sind gesperrt oder verletzen sich – und trotzdem sind wir über weite Strecken das bessere Team. Das sollte dem Topfavoriten für den weiteren Verlauf der Serie zu denken geben.»

Tatsächlich tat man dem EHC Olten Unrecht, wenn man die Powermäuse schon vor dem Spiel wegen akuter Personalsorgen abschrieb. Gründe dazu hätte es für Pessimisten alle mal gegeben: Mit Weisskopf gesellte sich ein weiterer Stammspieler zu den Verletzten Philipp Rytz, Rexha und Hüsler sowie den nicht spielberechtigten Stämpfli und Halberstadt dazu. Vorne im Sturm war der angeschlagene Jewgeni Schirjajew zwar einsatzbereit, aber ganz offensichtlich nicht in Vollbestand seiner Kräfte. Und hinten im Tor kam Simon Rytz nach seiner langwierigen Daumenverletzung von Anfang an zum Einsatz, erstmals seit Mitte Januar, als der EHC Olten zu Hause Kloten 5:1 besiegte.

Doch von einer Unsicherheit war nichts zu sehen, der EHCO powerte von Beginn weg, steckte den zu grossen Respekt aus Spiel eins gegenüber Kloten weg und agierte frech und spielbestimmend. Die Oltner waren selbst dann ebenbürtig, als Kloten im zweiten Drittel einen Gang höher schaltete.

Bis sich Simon Lüthi den kapitalen Patzer leistete. Der EHCO brauchte einen Moment, sich davon zu erholen, ehe sie wieder Fahrt aufnahmen und im Schlussabschnitt auf den Ausgleich drückten.

Kloten seinerseits registrierte in den zehn letzten Minuten durch Dario Meyer bloss noch eine einzige hundertprozentige Chance und war bis zur Schlusssirene mit Defensivarbeiten beschäftigt. Es reichte den Zürcher Unterländern trotzdem.

Söderström: «Es ist nun nicht die Zeit, sich bis am Donnerstag über diese Niederlage auszuheulen. Das Einzige, was uns hilft ist, dass wir ernsthaft daran glauben, Kloten besiegen zu können. Alle erwarten, dass Kloten in den Final einzieht und Meister wird – ich glaube, dieses Denken ist noch immer in den Köpfen unserer Truppe. Wir sollten mit Respekt aufs Eis, aber nicht mit einer Einstellung, sodass wir uns schon vor dem Spiel geschlagen geben würden. Wir haben in diesem zweiten Spiel gezeigt, dass wir mit Leidenschaft und Herz bereit sind, den Kampf anzunehmen.»

