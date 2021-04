Playoffs «Hallo zusammen, ich bin wieder da» - Wie Cédric Hüsler und Philipp Rytz Playoffleben in die EHC-Olten-Bude einhauchen Cédric Hüsler wollte nach seinem Wadenbeinbruch unbedingt in dieser Saison zurückkehren - und gab sein Comeback am Samstag gegen Kloten als erfolgreicher Unruhestifter. Auch Philipp Rytz war überraschend im Lineup und holte sich mit seinem Körperspiel viel Respekt der Klotener. Silvan Hartmann 12.04.2021, 05.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cédric Hüsler geht dorthin, wo es wehtut: In den Slot der Klotener. Marc Schumacher / freshfocus

Schon das Einspielen lässt erahnen, dass dieses Samstagabend-Spiel, dieses vierte Spiel der Halbfinalserie gegen Kloten, nicht zu vergleichen sein wird mit den drei Partien zuvor. Cédric Hüsler bringt im Warm-up nicht nur seinen Körper auf Betriebstemperatur, sondern auch sein Mundwerk sucht schon vor dem ersten Bully den Kontakt zum Gegner. Er befreundet sich schnell einmal mit Klotens Rebell Marc Marchon, auch Gähler und Seiler gesellen sich dazu und lassen sich von Hüsler, der den Job als Oltner Unruhestifter vollumfänglich erfüllt, provozieren. Erst fallen bloss nette Worte, worauf an der Mittellinie dem Gegner erste Stockschläge verpasst werden.

Was Hüsler ihnen im Trashtalk schon vor Spielbeginn gesagt hat? Er muss nach dem Spiel schmunzeln und sagt mit einer gesunden Portion Humor: «Ich habe sie begrüsst. ‹Hallo zusammen, ich bin wieder da. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen›.»

Cédric Hüsler lockte die Klotener immer wieder aus der Reserve. Marc Schumacher / freshfocus

Tatsächlich ist die Überraschung gross, als Cédric Hüsler und auch Philipp Rytz im Oltner Line-up des vierten Spiels figurieren. Eigentlich war Hüsler auf bestem Wege dazu, seinen Wadenbeinbruch vom 23. Dezember im Spiel in Sierre so weit auskuriert zu haben, dass ein Comeback just auf Beginn der Halbfinalserie möglich erschien. Doch dann erfuhr er einen Rückfall, verspürte in den täglichen Eistrainings Schmerzen und musste die Rückkehr verschieben.

Nun, mit dem 0:3-Rückstand nach Siegen, gab es für ihn kein Halten mehr. «Ich habe mich ab Donnerstag sehr gut gefühlt und wollte unbedingt einen Input geben, meinen Teil dazu beitragen, ein Stück Emotionen reinbringen, dass wir noch einmal einen Schritt machen und damit ernsthaft daran glauben, dass wir diese Serie noch wenden können. Es ist noch ein weiter Weg, aber das war schon mal ein Anfang», sagt Hüsler.

«Sie haben dem Team viel Energie gegeben»

Auch das Comeback von Verteidiger Philipp Rytz zeichnete sich nicht ab – ganz im Gegenteil: Sein Saisonende war in Absprache mit Ärzten bereits verkündet worden, doch dank schnellem Heilungsprozess seiner Unterkörperverletzung und Abklärungen bei verschiedensten Ärzten, die ihm letztlich grünes Licht erteilten, war er bereit für einen Einsatz. Rytz: «Es ist phänomenal, zurück zu sein. Hüsler war lange verletzt und ich musste drei Spiele zusehen. Es ist extrem schwierig, von aussen tatenlos zuzusehen. Wir haben viel miteinander gesprochen, man sieht einiges, will gerne helfen. Wir wollten noch einmal etwas Playoffhockey reinbringen und aufzeigen, dass wir für das Team da sind. Dabei wollen wir sicher nicht gefährlich spielen, aber Präsenz markieren.» Das ist den beiden mehr als nur gut gelungen, hatten sie doch stets nahe am Abgrund gespielt, doch nie darüber hinaus und somit keine einzige Strafe eingefangen.

Philipp Rytz wollte sich ein Playoffspiel Marc Schumacher / freshfocus

Auch Trainer Fredrik Söder­ström freute sich über die Comebacks von Cédric Hüsler und Philipp Rytz: «Sie haben dem Team viel Energie gegeben. Ich bin glücklich, dass sie zurück sind. Sie waren eine wertvolle Motivationsspritze.» Söder­ström hatte Gefallen gefunden an Hüslers Einsatzbereitschaft, der den Job als Unruhestifter erfüllte. «Er sprach ständig mit den Gegenspielern. Ich konnte sehen, wie er ihnen unter die Haut geht, sie nervt und aus der Fassung bringt. Das gehört in den Playoffs auch dazu. Er war schon bis zu seiner Verletzung eine wichtige Persönlichkeit für das Team und strahlt eine unglaubliche Mentalität aus.»

Wird Spiel 5 ein ähnlich emotional geladenes Battle?

Was erwartet der EHC Olten heute Abend, 19.45 Uhr, für ein Spiel fünf in Kloten? Philipp Rytz sagt: «Ich denke, wir sollten uns auf ein ähnliches Battle vorbereiten wie am Samstag. Wenn man die Teams anschaut, dann sieht man, dass sie breiter aufgestellt sind. Wir müssen vielleicht anerkennen können, dass sie etwas mehr spielerische Qualitäten haben. Aber wir haben gesehen, was mit Kampf und Einsatzbereitschaft alles möglich ist. Auch wir können Akzente setzen.»

Klar ist, dass der EHCO defensiv viel stabiler auftreten muss. Drei fahrlässige Fehler, die zu Toren führen, wird es wohl kein zweites Mal mehr dulden. «Da müssen wir den Hebel ansetzen. Die Arbeit vor unserem Tor müssen wir verbessern und die Fehler, die zu Toren führen können, unterlassen.» Und wer weiss: Finden die Oltner ein weiteres Mal den Weg unter die Haut des Gegners, dann lässt es sich sehr wohl das Glück ein zweites Mal erzwingen.