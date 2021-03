Playoffs Die Abbruch-GmbH geht unter die Haut: Die vierte Sturmlinie des EHC Olten trägt viel zum bisherigen Playoff-Erfolg bei Die vierte Sturmlinie des EHC Olten hat viel zum bisherigen Playoff-Erfolg in der Serie gegen Sierre beigetragen – während Cyril Oehen den Wallisern auf die Pelle rückt, verrichten Dominic Weder und Robin Schwab smarte Teamarbeit. Die Konsequenz daraus: Viel Eiszeit für das Trio. Silvan Hartmann 23.03.2021, 05.00 Uhr

Avanciert zu einem der wichtigsten Playoffspieler: Cyril Oehen ist der Mann fürs Grobe im Oltner Spiel Marc Schumacher / freshfocus

Als der HC Sierre am Sonntag in Spiel drei mit Aggressivität ins Spiel zu finden versucht und erst Knelsen und danach auch noch Wyss angegangen werden, wird die Gangart schlagartig ruppiger. Oltens Führungsspieler antworten in der gehässigen Playoffpartie mit Toren, während die vierte Sturmlinie mit Cyril Oehen, Robin Schwab und Dominic Weder Duftmarken mit teamdienlichem Arbeiterhockey setzt. Sie sind die schuftenden Arbeiter, die für ihre aufopferungsvolle Rolle selten bis nie in einem Telegramm auftauchen, aber nicht weniger wertvoll sind als Torschützen, weil sie von Einsatz zu Einsatz das gegnerische Spiel zerstören und zermürben. Kurzum: Die Oltner Abbruch-GmbH geht dem Gegner unter die Haut.

Trainer Fredrik Söderström ist begeistert von seinen Viertlinienstürmern: «Sie haben mich bislang sehr beeindruckt. Man darf, insbesondere in den Playoffs, von Führungsspielern immer wieder viel verlangen, aber – und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen – man gewinnt in den Playoffs nie etwas ohne eine verlässliche, starke vierte Linie.»

Es klinge abgedroschen und langweilig, aber «der Schlüssel zum Erfolg ist eine vierte Linie im Team zu haben, die immer und immer wieder mit viel Fleiss wertvolle Arbeit für das Team verrichtet, den Gameplan verfolgt und das Spiel einfach hält.»

Der Checker und die beiden smarten Spieler

Die vierte EHCO-Linie trägt viele Facetten, was sie noch viel unberechenbarer macht. Söder­ström: «Wir haben die perfekte Kombination gefunden: Robin Schwab, ein junger Spieler, der sehr smart spielt und immer zuerst an die Defensive denkt. Cyril Oehen, ein gross gewachsener Spieler, der hart spielt, jeden Check fertig macht und damit jedes Mal dafür sorgt, dass das Frustlevel beim Gegner steigt. Und Dominic Weder, der Playmaker dieser Linie, er kann sich immer wieder aus allen Situationen befreien und Chancen kreieren. Sie alle sind eine grosse Waffe für uns», lobt der Headcoach und ergänzt: «Sie haben zwar schon lange nicht mehr geskort, aber das ist auch nicht ihre Aufgabe. Ich vertraue ihnen sehr, weil ich weiss, wie beeindruckend und gut sie bis jetzt auch selbst Sierres Topspieler wie Asselin, Castonguay oder Montandon im Griff gehabt haben.»

Dominic Weder setzt Sierre-Torhüter Giovannini unter Druck. Claudio De Capitani / freshfocus

Nur das i-Tüpfelchen fehlt noch

Cyril Oehen, der zu einem der wichtigsten Oltner Playoffspieler avanciert, behagt seine derzeitige Rolle sehr. Wird es physischer, ist der 22-Jährige zur Stelle. «Ja, ich mag es, wenn intensiv gespielt wird», sagt er lachend und führt aus: «Das physische Spiel gehört zu mir, ich versuche damit dem Team Energien zu geben. Ich finde es auch cool, wenn der Gegner mich versucht, hart zu checken. Das macht das Ganze auch etwas einfacher für mich, wenn man ohne Bedenken auf dem Eis stehen kann.»

Die Linie funktioniere gut, sie würden immer 100 Prozent geben, erledigen vor allem defensiv den Job, legen sich in die Schüsse und spedieren die Scheibe aus der eigenen Zone. «Es gibt aber auch bei uns Verbesserungspotenzial. Wir spekulieren zwar wenig in die Offensive, aber vielleicht können wir die Situationen, in denen es sich Chancen ergeben, noch besser ausnutzen. Wenn wir noch mehr Geduld mit der Scheibe haben, dann bin ich zuversichtlich, dass auch uns das eine oder andere Tor noch gelingen wird», sagt Oehen. Nur das i-Tüpfelchen fehlt also der Linie noch.

Das fehlende Puckglück vor dem Tor ist auch Dominic Weder noch ein Dorn im Auge, sagt aber: «Uns fehlt noch der letzte Zwick vor dem Tor. Aber grundsätzlich spielt es keine Rolle, wer die Tore erzielt. Jeder muss seinen Job erledigen und unser Ziel ist es, kein Tor zu erhalten. Da sind wir gut unterwegs», sagt Weder.

Weitermachen wie bisher, heisst also das Rezept von Oehen, Weder und Schwab. «Es gibt nur eines: Wir wollen diesen vierten Sieg holen. Sierre wird sicher wieder hart spielen und sich nicht so einfach geschlagen geben. Aber wir werden darauf vorbereitet sein und werden ihnen aufzeigen, dass es auch bei uns zu Hause nicht geht», sagt Oehen. Die vierte Linie, die schuftende Oltner Abbruch-GmbH, wird dem HC Sierre ein weiteres Mal unter die Haut gehen.