Playofffinal «So viel Glück wird er kein zweites Mal haben»: Der EHC Olten zwischen Hadern und grosser Zuversicht Garry Nunn und Mathias Joggi hatten den Siegtreffer in der Verlängerung auf dem Stock – im ersten Final-Heimspiel will der EHC Olten vor einer Saisonrekordkulisse gegen den EHC Kloten effizienter sein und die Niederlage in Spiel eins vergessen machen. Silvan Hartmann Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.03 Uhr

Topskorer Garry Nunn scheitert in der Verlängerung, Torhüter Tim Wolf hält mirakulös. Claudio Thoma / freshfocus

Dieses erste Finalduell zwischen Kloten und Olten war ein Spiel auf Messers Schneide. Nach einem kontrollierten dritten Drittel auf beiden Seiten entwickelte sich die erste Verlängerung nach einer unmittelbaren verpassten Oltner Powerplaymöglichkeit zu einem erstaunlich offenen Schlagabtausch mit leichten Vorteilen bei Kloten.

Unter den zahlreichen Topchancen stach bei den Oltnern jene von Topskorer Garry Nunn heraus, der nach einer 2:1-Situation haarscharf an Kloten-Torhüter Tim Wolf scheiterte. «Es ist eine der grössten Paraden, die ich je gesehen habe», erzählt Nunn am Morgen danach rund um eine aktive Erholungseinheit des EHC Olten. «Stan (Anm.: Horansky) spielte mir einen perfekten Pass. Ich stand gut zum Puck, ich traf die Scheibe gut, ich schoss, so hart ich konnte, aber ihr Goalie zeigte diesen Big Save.»

Spielte sich die Szene in der Garderobe, in der Carfahrt nach Hause oder auch am Tag danach noch im Kopf des EHCO-Topskorers wiederholend ab?

Garry Nunn hadert und schmunzelt zugleich: «Ich will nicht zu sehr darüber nachdenken. Bekäme ich noch einmal die genau gleiche Chance, würde ich alles noch einmal genauso tun. In neun von zehn Fällen ist der Puck in einer solchen Situation drin. Ich denke, so viel Glück wird der Goalie kein zweites Mal haben. Ich bin überzeugt: Das nächste Mal ist er drin», sagt Nunn.

Dusel für den EHC Olten in der Verlängerung. Claudio Thoma / freshfocus

Aber eben, man könne im Eishockey nun mal nicht alle Chancen in Tore ummünzen, weshalb er die Situation so schnell wie möglich abgehakt habe, fügt der EHCO-Kanadier an. «Wir sollten generell nicht zu sehr über ein verlorenes Spiel nachdenken und über ausgelassene Chancen hadern. Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Auch sie hatten sehr gute Chancen. So ist Hockey und so sind die Playoffs.»

Er nehme das Positive mit, sagt Nunn. So hätten sie bewiesen, dass sie ein ebenbürtiges Team seien. «Wir konnten in diesem Spiel noch einmal viel Selbstvertrauen tanken. Wir wissen alle, dass wir sie schlagen können.»

Das glaubt auch Mathias Joggi: «Klar war die Enttäuschung nach der Verlängerung gross. Es hat nicht viel gefehlt, wenn auch sie etwas mehr Chancen hatten als wir. Aber heute ist wieder ein neuer Tag.»

Joggi, der Stürmer, der mit einer B-Lizenz den EHC Olten verstärkt und seinen eigentlichen Arbeitgeber Ajoie vor einem Jahr gegen den EHC Kloten im sechsten Finalspiel in die National League schoss, hatte auch in diesem ersten Finalduell den Siegtreffer auf dem Stock.

Doch er traf ebenfalls in der Verlängerung nur den Innenpfosten. Von ewigem Lamentieren will auch er nichts wissen: «Irgendwelchen Chancen nachzutrauern bringt nichts, auch wenn ich mich natürlich darüber geärgert habe. Er ging nicht rein. Punkt.»

Viel Aufwand für ein Tor – mehr Verkehr vor dem Tor

Sowohl Nunns wie auch Joggis Topchancen in der Verlängerung gingen unterhaltsame, ansehnliche Vorstösse voraus, für welche der EHC Olten in diesem kräfteraubenden ersten Finalspiel sonst enorm viel investieren musste – zu viel Aufwand für ein einziges Tor?

«Es war ein enges 1:1-Spiel, in dem beide Mannschaften versuchten das nächste Gegentor zu verhindern beziehungsweise zu schiessen. Dafür haben wir hart gearbeitet», bestätigt Nunn. So spielend leicht, wie noch gegen Sierre und La Chaux-de-Fonds erspielen sich die Powermäuse die Tormöglichkeiten selbstredend nicht mehr.

Man müsse nun den einen entscheidenden Zusatzschritt mehr erst recht absolvieren. Nunn: «Wir müssen ihnen das Leben vor ihrem Tor noch etwas unangenehmer machen, indem wir Stürmer in unseren Offensivaktionen für viel mehr Verkehr vor dem Gehäuse sorgen. Das mag kein einziger Torhüter dieser Welt.»

Verkehr vor dem Tor: Der EHC Kloten rückt auf Torhüter Simon Rytz auf, das soll der EHC Olten in den nächsten Spielen auch tun. Claudio Thoma / freshfocus

Dreckige Tore sind also gefordert, wie auch Mathias Joggi übereinstimmend sagt. «Mehr Druck auf ihr Tor erzeugen. Dann wird es auch für Timmy schwieriger». Timmy, Klotens Ausleihtorhüter des HC Ajoie, bei dem Joggi und Tim Wolf noch über 50 Qualifikationsspiele hinweg für dasselbe Ziel gekämpft hatten.

Und defensiv? Ja, da wurde der EHC Olten insbesondere im zweiten Drittel phasenweise von den Klotenern eingekesselt. Joggi: «In der Defensive kann man immer etwas kompakter stehen. Aber wir haben es nach dem Gegentreffer gut gemacht, wir waren präsent, weshalb wir sie viel raus an die Bande drängen konnten. Wichtig ist, dass wir in Scheibenbesitz schnell hinten rausspielen können.»

Um dann vor dem Tor für Furore zu sorgen. Der EHC Olten wird es in diesem wichtigen zweiten Finalspiel vor einer Saisonrekordkulisse tun.

