Playoff-Halbfinal Zur besten Zeit den Knopf gelöst: Dominic Weder und die überraschenden Siege des EHC Olten EHCO-Stürmer Dominic Weder steht sinnbildlich für die zwei Siege im Playoff-Halbfinal gegen Kloten. Folgt nun heute sogar der dritte Streich? Silvan Hartmann 14.04.2021, 05.03 Uhr

Dominic Weder ist in Playoffform. Marc Schumacher / freshfocus

«Das war ein echtes Playoff-Eishockeytor», schwärmte Trainer Fredrik Söderström unmittelbar nach dem 4:2-Sieg über den ausgezeichneten Shorthander seines Schützlings Dominic Weder. «Ich habe gesehen, dass sie im Powerplay Mühe haben, sich festzusetzen und die Scheibe zu kontrollieren. Wir sind dann aus dem Drittel gekommen, da konnte ich mir die Scheibe selber vorlegen und versuchte dann von aussen reinzuziehen. Zum Glück ist es aufgegangen, das Tor hat uns gutgetan», sagt Weder und schmunzelt.

Die Zusammenfassung von Spiel 5. MySports

In den Katakomben nach dem Spiel ist Dominic Weder die Erleichterung anzumerken. Endlich sei die Scheibe nicht nur bloss im Training reingegangen, sagt er.

Am Tag danach rund um das Morgentraining stellt er im Gespräch viel lieber die Mannschaft in den Fokus. «Vor allem in den Playoffs ist es völlig egal, wer die Tore schiesst. Ich habe auch Freude an einem geblockten Schuss oder wenn wir in der Linie ohne Gegentor bleiben. Dass es geklappt hat, ist natürlich schön, aber viel wichtiger ist, dass wir uns diesen Sieg holten.»

Es ist nicht zu leugnen, dass ihm sein Torerfolg viel gibt. «Klar, ein Tor tut jedem Spieler gut. Ich bin einfach froh, dass ich damit den Match in eine gute Richtung drehen konnte und dem Team helfen konnte», sagt Weder, der mit seinem Treffer eine fast viermonatige persönliche Durststrecke beenden konnte.

Letztmals hatte er nämlich am 27. Dezember beim 7:3-Sieg gegen die GCK Lions getroffen. Weder war zwar in all den Spielen seither stets aktiv und äusserst bemüht, leistete gute Teamarbeit, doch war im Abschluss eben viel zu harmlos. Es war offensichtlich, dass mit der Negativserie von acht Niederlagen auch sein Selbstvertrauen litt. Rückblickend sagt der elegante Skater: «Es war sicher eine schwierige Situation, aber ich habe nie ein Spiel beendet und mich darüber genervt, dass es mir wieder nicht gelungen ist, ein Tor zu schiessen. Es bringt nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen», sagt Weder, denn dann würde es erfahrungsgemäss nur schlimmer werden. «Ich konzentrierte mich auf die Arbeit fürs Team und legte auch viel Wert auf die Arbeit neben dem Eis. Ich wusste, dass wir irgendwann wieder daraus finden würden.»

Dominic Weder im Zweikampf mit Jordan Gähler. Claudio Thoma / freshfocus

Weder: «Genauso werden wir wieder eine Chance haben»

So sehr Dominic Weder in der schwierigen Qualifikationsphase für das Auf und Ab des EHC Olten stand, so sinnbildlich steht er nun auch für die aufopferungsvollen Playoffs der Oltner. Zur besten Zeit hat er den Knopf gelöst, den Schalter gekippt. Weder ist zur Stelle, wenn es um das Blocken von Schüssen geht, Weder ist dort, wo die Checks fertig gemacht werden und Weder ist da, wo die Tore fallen. Verblüffend, mit welcher Überzeugung er derzeit auftritt. «Playoffs sind immer etwas anders als die Qualifikation, es ist wie eine neue Saison. Ich versuche dem Team zu helfen, meine Rolle zu erfüllen und gute Stimmung reinzubringen.»

Was liegt nun beim EHC Olten noch drin? Weder: «Wir müssen eigentlich die Leistungen der letzten beiden Spiele wiederholen. Genauso werden wir wieder eine Chance haben. Wir wollen im Heimspiel Kloten aufzeigen, dass wir hier zu Hause sind und wieder von Anfang an Druck machen können. Schaffen wir es, die nötige Härte reinzubringen und ihnen aufzuzeigen, dass wir ihnen nichts schenken, dann bin ich sehr zuversichtlich.» Ein Spiel 7 gegen Aufstiegsfavorit Kloten – es würde zu dieser verrückten Achterbahnfahrt-Saison des EHC Olten bestens passen.